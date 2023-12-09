張家輝自爆曾為挽留老婆淚灑當前　冇逼關詠荷息影︰佢迷上做陶瓷

影帝張家輝本周有新戲《爆裂點》上映，日前他接受由鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道節目《The Do Show》訪問，他坦言好喜歡Do姐，所以訪問一定講「人話」，就連平時甚少談及的家庭妻女的內容，都一一大方分享，當中更自爆曾經擔心太太關詠荷離開自己，淚流披面地挽救這段婚姻。



張家輝接受由鄭裕玲（Do姐）主持的YouTube頻道節目《The Do Show》訪問。（《The Do Show》影片截圖）

提到太太關詠荷，二人早在1992年，因為拍攝亞洲電視劇集《李小龍傳》已認識並拍拖，除了在1995至1996年，張家輝因個人問題前往南非生活已短暫分手，返港後火速復合，2003年12月8日在澳洲雪梨結婚，並於2006年誕下女兒。

二人在2003年12月8日在澳洲雪梨結婚，並於2006年誕下女兒。（視覺中國）

太太成個「恐怖份子」咁

自此關詠荷便減少幕前演出，除曾經復出拍過處境劇《同事三分親》及《情逆三世緣》外，過去10年都冇再接戲，Do姐便問到太太是否為家庭放棄演藝事業？張家輝指雙方從未直接討論過這個問題，更加沒有禁止太太再作幕前演出。不過他透露太太近年沉迷上整陶瓷，而且更去到「恐怖份子」程度。「佢真係做到好似啲『恐怖份子』咁，會成套架生喺晒度，日日夜夜係咁琢磨。」

關詠荷的代表作之一，《陀槍師姐》系列。（網上圖片）

Do姐追問會否將來會開展覽，家輝代太太回應，相信機會細︰「佢個人好內斂，唔鍾意咁張揚，我諗佢唔會。」原來張家輝與關詠荷都屬於不合群，甚至孤僻的類型，家輝笑指自己每去應酬場合，都會問助手︰「幾時走得，我就嚟死！」故常跟太太說自覺不適合當演員，不過關詠荷亦非常有智慧地回應他︰「其實呢個圈有人鍾意咁，要有人唔係咁先平衡到。」

張家輝與關詠荷兩人於2003年結婚，06年關詠荷誕下女兒張童（Brittany）便逐步減少幕前演出，專心陪伴女兒與照顧家庭。(《金裝四大才子》劇照)

山長水遠製造浪漫驚喜

節目中，張家輝又自發地分享兩件夫妻恩愛事，一單甜蜜一單苦中帶甜。先講甜蜜的，家輝當年與關詠荷一齊在TVB工作，一次因為哮喘發作有兩至三日假期，她就要飛往內地拍劇，於是忽發其想，問劇組拎晒地址時間，自己一個人走上去探班。「當時佢化緊妝，我突然坐喺佢後面，佢化化吓妝擰轉個頭，嚇到『嘩～』咁嘅樣，哈哈哈，嗰刻我到而家都好記得。」

關詠荷當年拍攝了多套深入民心的電視劇，也令她獲得很多人氣，但關詠荷生下女兒後便開始慢慢減少幕前演出。(VCG)

陌生男三度當面讚老婆

至於另一單就略帶點苦情，話說家輝指有一位「財閥」，曾三度在自己面前大讚關詠荷人靚戲好，表示十分喜歡對方，又問幾時復出拍戲。起初家輝都不覺得有大問題，都點頭示好，但原來這番話已潛移默化在他腦海，並已聯想到太太會被人帶走，於是日有所思夜有所夢下，未幾便多次發同一噩夢，夢見太太向自己提出分手，自己就喊住叫她別走。

更厲害是每次喊，都一次比一次犀利，最厲害一次是喊到責醒，擘大眼仍然在喊，更不自覺地猛嗌太太返來：「冇陰公呀你又離開我」關詠荷都笑罵他發神經，無端端鬧人。雖然聽落很悲情搞笑，但主持人Do姐就聽到他好怕太太離開自己，覺得這個男人好Sweet。

Do姐又追問圈中這麼多誘惑，家輝又如何抵抗？張家輝也坦言都會有被人「電」過：「都係電吓啫，你唔『覆機』就冇嘢㗎啦。」可算乾淨利落，加上家輝收工後多留在屋企，甚少外出應酬，與家人相處時間較多。

關詠荷會話佢好無端端鬧人。（《The Do Show》影片截圖）

個女唔睇自己啲戲

至於甚少提及的囡囡，家輝向來隻字不提，但都為Do姐破例，Do姐問到17歲女兒，可會覺得有一位影帝爸爸覺得好叻，還是覺得沒大不了？張家輝斬釘截鐵答︰「後者，佢從來唔睇我啲戲，我問佢點解，佢就依依哦哦，咁我都冇逼佢睇，冇所謂。」至於問到囡囡有否想入娛樂圈？張家輝：「冇話想，又冇話唔想，我哋呢啲好知掟，一見佢唔係好想講就唔問㗎喇。」足見家輝跟囡囡相處都相敬如賓，未有裝起嚴父樣。