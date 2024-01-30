「愛國鐵漢」吳京愛妻形象崩壞　老婆認有吵鬧︰生活不是非黑即白

內地影壇一哥「愛國鐵漢」吳京與主持人妻子謝楠，自2013年結婚以來被外界視為圈中模範夫妻，二人結婚超過10年，仍非常恩愛。然而近日內地網民群起圍攻吳京，瘋傳數段昔日綜藝影片，批評吳京私底下脾氣暴躁，更在節目拍攝期間公然冷待妻子，令吳京愛妻好男人的形象一夜崩壞。吳京被網民圍攻接近半個月，妻子謝楠終於在微博上正面回應，為婚姻護航。

「愛國鐵漢」舊片瘋傳揭私下脾氣暴躁 10年愛妻形象一夜崩壞

吳京最近被內地網民圍攻，瘋傳數段綜藝節目片段，批評他脾氣暴躁、冷待太太謝楠。（視覺中國）

謝楠於微博帖文上直言近日社交媒體的風聲一面倒在「勸離」（勸籲離婚），令吳京非常緊張、怕自己會提出離婚，謝楠表示不喜歡自証清白，然而仍為丈夫辯白：「如果吳京要被無辜地拖曳到厭女，或者不尊重女性，不愛老婆的行列裡。我可以打破我的原則，因為這不是真相。」謝楠更表示瘋傳的片段並非夫妻相處的全貌：「真相是能被看見的一角，還是生活的全貌？」

謝楠早前於微博發文回應網民對吳京的圍攻，為丈夫及婚姻護航。（謝楠微博圖片）

謝楠在帖文中亦坦言婚姻生活並不盡如人意，坦言：「生活的實操（實際操作）裡，每個人都是練習生。也許會做錯題，但是心裡還是奔着高分去。」認為二人也希望朝美滿的婚姻生活邁進。對於外界的正反聲音，謝楠則回應指：「如果質疑，那你們可以相信，我們足夠相愛。如果絕對祝福，那我也得告訴大家，我們也吵吵。生活不是非黑即白。」她感謝外界對夫妻之間關係的關心，希望以人為鏡，看見更好的將來。