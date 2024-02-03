紅毯先生｜劉德華坦承因墮馬事故有陰影　影響至今：現在是怕馬

由天王劉德華主演的喜劇電影《紅毯先生》即將上映，近日其頻頻現身內地作宣傳，大談不少電影趣事。他還不畏言提及明星隱婚話題，以及重提當年墮馬受傷一事，至今仍令他蒙上陰影。

《紅毯先生》是一部喜劇電影 。（影片截圖）

《紅毯先生》故景背景主要圍繞在娛樂圈，講述劉偉馳（劉德華飾）為了想得到影帝寶座而引發一系列啼笑皆非的鬧劇。而近日他就聯同導演寧浩現身內地節目訪問，提到電影中有橋段是講明星隱婚，而不講不知原來是劉德華主動提及的，導演寧浩表示：「當時我們再拍這場戲的時候，華哥說好像還不夠，我可不可以講那個說結婚，結婚的時候不告訴人，離婚也不告訴人。」

電影中有提及到明星隱婚的話題。（影片截圖）

而他自己對於明星隱婚這個行為，自有一套想法，他表示：「我們上一代的那個藝人也沒講，結婚也沒講，生小孩也沒講，都沒有，我以為是可以的。」而隱婚橋段亦曾發生在他身上，2009年有傳媒查到證實他與朱麗倩早在2008年已於拉斯維加斯註冊結婚，之後他在官方網站「華仔天地」發表《對不起》文章，承認此事。

劉德華現實生活中曾經歷隱婚。（微博圖片）

另外，在電影中有不少動作場面，而在接受訪問時劉德華就重提2017年墮馬受傷事故，令他至今蒙上陰影：「那段時間也真的在醫院很長時間，就停了大概8個月吧！然後差不多一年多才開始重新再拍戲。那我怕馬現在是怕馬，很多人也沒想過我會，因為騎馬受那麼重的傷。」還很詳細還原當年拍攝時的細節：「因為我騎馬很多年，拍廣告的早上我就請我的那個馴馬師，你在旁邊幫我把牠跑，跑到牠累，我怕牠不累，牠可能會很難掌控，然後到中午吃完飯就拖馬過來，牠完全不累，（精力旺盛）對，然後我壓幾次牠都沒有下來，結果就出現問題了，現在其實在心理上的影響比較大。」