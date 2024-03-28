東非肯雅5大必玩｜動物大遷徙/百萬紅鶴群飛/住5星酒店 團費減5千

去旅行第一時間或會想到日本、韓國或台灣等地，但要數人生必去的旅行清單，世界十大自然奇景之一的動物大遷徙必定上榜，角馬奔騰、獵豹逐鹿、百萬紅鶴染紅湖泊等奇觀，相信只有身處當地才會感受到那份來自大自然的震撼。以下就為大家推介5大肯雅必去景點，縱橫遊更推出肯雅旅行團勁減$5,000優惠，還可省卻Plan行程的時間！



神秘色彩與探險的國度 走進《獅子王》的世界

肯雅（Kenya）是融合了非洲的神秘色彩與探險的國度。地理位置東面鄰近索馬利亞與印度洋；南與西部鄰近烏干達和坦桑尼亞；北面接攘索馬利亞、衣索比亞與蘇丹。除了有湛藍的淡湖水、金黃色的大草原，還有各式各樣的動物，踏足這片土地，仿佛走進了《獅子王》的世界。在這裡，人、自然、動物，仿如沒有邊界。

肯雅這片土地，以野生動物、國家公園和優美的湖泊而聞名。（縱橫遊WWPKG提供）

肯雅必去景點【1】瑪沙瑪拉──世界十大自然奇觀 逾數百萬動物大遷徙

在國家地理頻道不難看到介紹動物大遷徙的影片，但隔着螢幕，又怎能媲美親臨其境目睹這個壯觀的場面？每年7-8月，超過數百萬隻角馬、各類的羚羊和斑馬由坦桑尼亞往北遷徙到肯亞瑪沙瑪拉（Masai Mara），途中險象環生，有捕獵者的虎視眈眈，也有草食動物的掙扎求存。如能近距離觀看這種景象，感受弱肉強食的原始生態、遷徙時的躁動，必定畢生難忘，對生命也許另有一番體會。

肯雅必去景點【2】奈瓦沙──河馬長頸鹿棲息 400種鳥類的觀鳥天堂

奈瓦沙（Naivasha）是非洲著名的淡水湖，海拔高達1900米，最深可達20米。奈瓦沙佈滿沼澤和野生動物，不僅有河馬、長頸鹿，還有多達400種鳥類，如非洲紅鶴、燕鷗和魚鷹，故被譽為「觀鳥天堂」。在這裡你可以看到各式各樣聞所未聞的鳥類。如果喜歡拍動物特寫照片的朋友，相信這裡也是屬於你的天堂！

除了鳥類外，奈瓦沙亦是河馬的棲息地，遊船更可近距離觀察河馬的生活百態。（縱橫遊WWPKG提供）

肯雅必去景點【3】納庫魯湖國家公園──逾百萬紅鶴群飛如天上紅霞

除了奈瓦沙外，納庫魯湖（Lake Turkana）國家公園也是肯雅必去的景點之一，在這裡隨手拍照打卡，也能拍出動人的照片。納庫魯湖是非洲的鹹水大湖之一，可以看到逾百萬隻紅鶴在湖上棲息。紅鶴羽毛艷麗，幸運的話，或會遇到紅鶴群飛的畫面，一片紅霞渲染整片天空，十分壯麗。不過，對於紅鶴來說卻是噩夢，因為牠們很有可能正被鬣狗追捕...除此之外，這裡亦是尼羅河鱷魚及各種毒蛇的棲息地。

納庫魯湖又名紅鶴湖，是位於東非大地塹內的鹹水湖，紅鶴以湖水內的藻類及浮遊生物維生（縱橫遊WWPKG提供）

肯雅必去景點【4】奧爾佩傑塔動物保護區──東非最大的黑犀牛保護區

奧爾佩傑塔動物保護區（Ol Pejeta Conservacy）位於阿伯德爾山和肯尼亞山之間，由長達350平方公里的草原、金合歡林和常綠灌木叢結合而成，也是東非最大的黑犀牛保護區。金合歡別名相思樹，葉片是長頸鹿的最愛美食。在奧爾佩傑塔生活的動物品種多樣化，包括非本土黑猩猩、瀕臨絕種的黑白犀牛、豹、大象、水牛和獅子等。在這裡，你可以近距離欣賞這些瀕臨絕種的可愛動物。

肯雅必去景點【5】長頸鹿保育中心──互動打卡接受長頸鹿之吻

喜歡與動物互動的，長頸鹿保育中心便最適合不過。長頸鹿保育中心當初是為了拯救頻臨絕種的羅氏長頸鹿而成立，在這裡可以近距離與長頸鹿互動，如撫摸、餵食和合照，還有機會受長頸鹿的「青睞」，獲得長頸鹿之吻，是近年熱門的旅行聖地。保育中心環境優美，還可走入教育大樓了解肯雅長頸鹿的一切，打卡之餘，別具教育意義，最適合一家大細前往。

長頸鹿保育中心希望旅客可以透過與長頸鹿互動，了解動物保育與生態共存的重要性，別具教育意義。（縱橫遊WWPKG提供）

肯雅除了以上5大必到景點外，其實還有很多值得探索的地方，光靠幾天肯定玩不完。而每年7-8月定會有大群遊客湧入肯雅，追看動物大遷徙。想輕輕鬆鬆、體驗豪華舒適又安全的享受，參加專業旅行團是個不錯的選擇，所有安排都有人代勞，無論去哪個自然景點，也有專車，甚至小型飛機接送，不用浪費心力便能有個難忘的旅程！

東非肯雅旅行團優惠碼減$5000 坐小型飛機兼入住最新5星級酒店

縱橫遊現推出東非肯雅旅行團優惠，10天暢遊肯雅，包括乘坐小型飛機讓你用另類角度俯瞰整片非洲大草原，兼入住最新5星級酒店JW Marriott Masai Mara。景點包括：瑪沙瑪拉、奈瓦沙、紅鶴湖國家公園、奧爾佩傑塔動物保護區和長頸鹿保育中心等多個肯雅必去熱點，還有專業團隊安排7次野生動物追蹤，保證安全可靠。只要輸入優惠碼【LSD2024】，即減$4000；用恆生信用卡付款，輸入優惠碼【HSB2024SP】，再減$1000！

即睇旅行團3大賣點：

5星級酒店JW Marriott Masai Mara 千呎露台套房＋無邊際泳池

JW Marriott Masai Mara Lodge是在肯雅瑪沙瑪拉最新2023年開張的5星級豪華酒店，整間酒店被自然的草原景色包圍。酒店設有面積超過1000呎的露台套房，每間套房均配有私人露台和浴室。帳篷內裝潢典雅、空間寬敞舒適。配有現代設施和家具，不得不提的是酒店擁有可俯瞰整片非洲原野的無邊際泳池，可一邊觀賞壯麗景觀，一邊游泳。另外也有提供酒吧、水療中心、健身房、大型戶外觀景台等，全面的休閒娛樂設施。

+ 2

為了捕捉到野生動物的珍貴一刻，酒店還會貼心地提供專業的長鏡頭相機，並且有專業人員教你如何使用，讓你不會錯過這片神秘莫測的草原上的每分每秒。

除此之外，整個行程均是入住肯雅著名的5星級酒店，包括Villa Kempinski Hotel、fairmont Mt Kenya Safari Club、sarova Lion Hill Lodge及enashipai Resort & Spa，環境同樣舒適，配套齊存。

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小型飛機俯瞰非洲大草原 車程節省超過10小時

行程精心安排小型飛機由奈瓦沙飛往瑪沙瑪拉，以及在瑪沙瑪拉飛往肯雅首都內羅比。如果從奈瓦沙乘車前往瑪沙瑪拉，至少要5小時，如要再到內羅比，還得再花費5-6小時，整個車程恐怕會超過10小時。去旅行的時間最寶貴。坐小型飛機不但能節省時間，還可在高空俯瞰整片非洲大草原，幸運的話，還可以看到一大群角馬或斑馬大遷徙的一刻。

海陸空專屬交通工具 多角度近距離追蹤野生動物

每次歷奇冒險，行程都會安排越野四驅車，由專業人員帶領追蹤不同的野生動物，如斑馬、角馬、羚羊、獵豹、鬣狗等。讓你有更多機會探索各種野生動物生態，目睹動物獵食時險象環生的情景，不論是草食動物逃避追捕，還是兇猛的肉食動物張開血盤大口捕食的畫面，也能盡收眼底。

遊歷奈瓦沙淡水湖時，行程也會安排生態遊覽船，讓你可近距離觀賞非洲琵鷺、翠鳥、魚鷹、水雉等多種雀鳥，隨手拿起相機也能拍出不同雀鳥和動物的千姿百態。

奈瓦沙淡水湖風景優美，非常適合「遊船河」。（縱橫遊WWPKG提供）

【卡塔爾航空】東非肯雅——動物大遷徙．海陸空生態探索10天團

成團日期：2024年7月20日、7月26日及8月3日

價錢：$119,988起

優惠碼【LSD2024】：減$4,000

優惠碼【HSB2024SP】：用恆生信用卡付款減$1,000

航班：乘坐卡塔爾航空經多哈轉機，肯雅內羅比往返。期間不設停留，另外可以$42000-$48000升級至商務客位。

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