母親節禮物2024｜11大優惠！酒店SPA勁減$4000／拉坯工作坊買1送1

母親節禮物2024｜就快母親節，當然要好好慰勞媽咪！想不到母親節做咩好、送咩好？《香港01》「好食玩飛」記者推薦11大母親節禮物，有貴婦高級SPA、有親子拍攝和工作坊等，無論是兒女送禮給媽媽、媽媽與小朋友的親子體驗，還是媽媽們的約會都適合，最高折扣更勁減$4,000！即睇內文！



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母親節禮物推薦【1】香港帝苑酒店 Sky Club & SPA — 母親節二人下午茶+水療之旅 👉🏻 獨家34折起預訂

母親節最能慰勞媽媽的莫過於陪媽媽一起做SPA！香港帝苑酒店推出母親節精選溫馨水療組合，除了可以母女一起享受香薰舒緩按摩、全身磨砂或面部護理、蒸氣和草藥桑拿等等，一邊聊天一邊放鬆！歎完SPA更有花茶、帝苑蝴蝶酥及下午茶套餐，一於趁母親節讓媽媽體驗貴婦級的享受！現在預訂更勁減超過$4,000，只需$2,100就可以送媽媽一份最好的禮物！

香港帝苑酒店｜Sky Club & SPA

母親節馨二人下午茶及水療之旅：

成人：$2,100／2位（原價：$6,140）

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香薰舒緩按摩60分鐘 + 水療設施 + 健身室通行証：

成人：$750／位（原價：$2,135）

👉🏻獨家35折預訂

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



母親節禮物推薦【2】愉愈 — 二人同行深層按摩體驗$780起 👉🏻獨家買1送1預訂

愉愈主打度假風SPA體驗，絕對可以慰勞平日辛苦照顧小孩的媽媽們！90分鐘的氛芳靜心按摩運用天然有機香薰精油按摩，讓媽媽可以盡情享受、放鬆身心！如果媽媽平日常常忙於做家務，肌肉肯定會緊繃不適，那就推介進行深層肌肉按摩緩和肌肉不適，可以盡顯體貼一面！另外，亦有異國花園按摩，透過花香精華按摩油讓你好好休息，最適合充滿貴氣的媽媽們！放鬆過後更可以到特色花園，一邊享用花茶與點心，一邊享受屬於母女的溫馨時光！

愉愈｜SPA及按摩體驗

氛芳靜心按摩（90分鐘）：

成人：$624／位（原價：$780）

二人同行：$780／2位（原價：$1,560）

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深層肌肉按摩（90分鐘）：

成人：$704／位（原價：$880）

二人同行：$880／2位（原價：$1,760）

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異國花園按摩（90分鐘）：

成人：$784／位（原價：$980）

二人同行：$980／2位（原價：$1,960）

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愉愈

地址：尖沙咀漆咸圍8號地下



母親節禮物推薦【3】百虎巡按 Tora Massage — 泰式按摩＋足浴$319起 👉🏻獨家買1送1預訂

就算女兒請媽媽做SPA，作為媽媽都不希望女兒太破費！不想媽媽有壓力，百虎巡按的泰式按摩體驗就最適合不過了！百虎巡按推出母親節限量買1送1優惠，90分鐘身心呵護療程體驗有機精油全身按摩及熱石能量深層護理人均只需$344！如果媽媽經常奔波勞碌，就可以選擇百虎皇牌足浴套餐，透過泰式頭肩頸按摩及足浴好好舒緩放鬆，再進行穴位按摩及汗蒸排毒，透過貼心的體驗好好感謝媽媽的辛勞付出！

百虎巡按 Tora Massage｜泰式按摩

身心呵護療程（90分鐘）：

成人：$688／2位（原價：$1,376）

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百虎皇牌足浴套餐（90分鐘）：

成人：$319／位（原價：$398）

👉🏻獨家8折預訂

有機精油全身按摩（90分鐘）：

成人：$728／位（原價：$856）

👉🏻預訂即送15分鐘頭肩頸按摩

百虎巡按 Tora Massage

地址：太子道西164A卓譽峰G/F-1/F



母親節禮物推薦【4】CC Art Studio — 親子雲石紋拉坯體驗班 👉🏻獨家買1送1預訂

如果小朋友年紀還小，媽媽又想好好慶祝母親節，CC Art Studio適合3-12歲小朋友一同體驗的雲石紋拉坯體驗班就非常適合！雲石紋拉坯體驗班讓你可以與孩子一同製作日常會使用到的茶杯、飯碗或碟，讓你天天都可以回味這份甜蜜的回憶，更可以與孩子培養更好感情！

CC Art Studio｜雲石紋拉坯體驗班

優惠價：$1,080／2位（原價：$2,160）

👉🏻獨家買1送1預訂

CC Art Studio

地址：九龍太子太子道西141號長榮大廈6樓E室



母親節禮物推薦【5】香港珍珠養殖協會 — 親自出海開蚌尋珠製首飾 👉🏻獨家6折預訂

想一家人共享一個難忘的回憶，就一定要參加香港珍珠養殖協會推出珍珠首飾工作坊！參加者會坐船出海，學習香港珍珠歷史及現況、養殖基本知識等，然後親自開蚌尋珠、製作獨一無二的首飾，對於爸爸媽媽及小朋友來說都會是難忘的體驗及經歷！在自由時間更可以以蚌肉作魚弭與小朋友一起釣魚近距離觀察珍珠蚌周邊海洋的生物，絕對會是最特別的母親節！

香港珍珠養殖協會｜西貢珍珠首飾工作坊

親子套票（1大1小）：$680／2位（原價：$1,020）

親子套票（2大1小）：$1,140／3位（原價：$1,840）

二人同行：$980／2位（原價：$1,640）

單人票價：$520／位（原價：$780）

👉🏻獨家6折預訂

香港珍珠養殖協會

地址：西貢麻南笏的珍珠養殖場白沙灣到三星灣街渡



母親節禮物推薦【6】Cinesina Studio — 送媽媽親製玻璃首飾／彩繪 👉🏻獨家買1送1預訂

想送禮物給媽媽，或者媽媽想帶小朋友一起親手製作別具意義的母親節禮物，不妨參加Cinesina Studio的威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊！玻璃彩繪工作坊可以選擇製作玻璃耳釘和頸鏈組合、玻璃杯、畫框等，無需任何繪畫經驗都可以參與，今年一於親手製作一份獨一無二母親節禮物啦！

Cinesina Studio｜威尼斯傳統玻璃彩繪工作坊

玻璃首飾彩繪工作坊（1.5小時）：

成人：$688／2位（原價：$1,376）

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威尼斯玻璃彩繪初階體驗班（3小時）：

成人：$1,278／2位（原價：$1,500）

👉🏻獨家85折預訂

Cinesina Studio

地址：九龍青山道489-491號香港工業中心C座1樓C14B室



母親節禮物推薦【7】DUA Organic — 土耳其馬賽克燈DIY工作坊 👉🏻獨家買1送1預訂

一年一度母親節，無論是孩子們想親手送上驚喜，還是媽媽想帶小朋友創造美好回憶，參加DUA Organic的土耳其馬賽克燈DIY工作坊都是最佳選擇！工作坊可以製作手提露營燈、手提檯燈、宮廷風臺燈、輕巧蠟燭台，顏色圖案配搭都可以自由選擇，不妨將想表達的心意拼湊在馬賽克燈上，令甜蜜加倍！母親節限定優惠限量買1送1，CP值超高！

DUA Organic｜土耳其馬賽克燈DIY工作坊

優惠價：$560／2位（原價：$1,120）

👉🏻獨家買1送1預訂

DUA Organic

地址：紅磡民樂街21號富高工業中心B座12樓1231室



母親節禮物推薦【8】山頂趣味時光留影館 — 懷舊本土親子攝影 👉🏻獨家7折預訂

現在的人很少與家人合照，不如就趁母親節這個機會好好影一輯家庭照！山頂趣味時光留影館佔地6,000多平方呎，有超過20個極具本土懷舊及新潮有特色的場景，可以盡情拍攝獨一無二的照片之餘，更可以細味香港文化、重溫昔日回憶！

山頂趣味時光留影館｜自拍體驗

家庭優惠：

1位成人+1位小童／長者：$238／2位（原價：$296）

2位成人+1位小童／長者：$348／3位（原價：$464）

2位成人+2位小童／長者：$418／4位（原價：$592）

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組合優惠：

2位成人：$268／2位（原價：$336）

3位成人：$378／3位（原價：$504）

4位成人：$478／4位（原價：$672）

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一人收費：

成人：$168／位（原價：$208）

小童：$128／位（原價：$168）

長者：$128／位（原價：$168）

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山頂趣味時光留影館

地址：山頂凌霄閣2樓206號及3樓306舖



母親節禮物推薦【9】張保仔號體驗之旅 — 船上歎下午茶食和牛酥 👉🏻獨家套票預訂

登上傳統中式帆船張保仔號慶祝母親節也是不錯的選擇！在75分鐘的航程中，一邊享用黑椒和牛酥、黑蒜燒賣、懷舊酥蛋皮撻、朱古力慕斯、迷你提拉米蘇等精緻小點，一邊欣賞維港兩岸景色也是非常特別的體驗！張保仔號船頭更擁有最好的座位欣賞幻彩詠香江雷射激光匯演，必定能為你帶來最難忘的母親節！

張保仔號｜海上下午茶之旅

3位成人：$1,197／3位

2位成人+1位小童：$1,097／3位（原價：$）

2位成人：$798／2位（原價：$）

👉🏻獨家套票預訂

張保仔號

地址：尖沙咀一號公眾碼頭或中環九號公眾碼頭



母親節禮物推薦【10】長洲戲院 — 平安包工作坊、1931影棚體驗 👉🏻獨家75折預訂

就算母親節不能外遊慶祝，也要來一趟離島遊！長洲戲院文化半天遊讓你可以一家人參與1931電影體驗、參觀張保仔觀景台等，更有平安包工作坊、瓦當拓印工作坊等6個DIY體驗任你選！若想一家人留下更多美好回憶，就要參與1931影棚，走進影棚內的電影拍攝體驗館，換上戲服重溫電影名場面，既特別又過癮！

長洲戲院｜文化半天遊

長洲戲院工作坊：

成人：$135／位（原價：$180）

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立體浮雕工作坊：：

成人：$188／位（原價：$250）

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1931電影拍攝體驗

平日：

成人：$300／位（原價：$580）

二人套票：$438／2位（原價：$792）

假日：

成人：$380／位（原價：$680）

二人套票：$520／2位（原價：$892）

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AR擴增實境解謎手機App -「島聚」：

成人：$261／位（原價：$348）

👉🏻獨家75折預訂

長洲戲院

地址：香港長洲新興後街120號



母親節禮物推薦【11】Meta Stages 十八夢 — 《香江繁花》旗袍下午茶 👉🏻獨家85折預訂

想母親節有獨一無二的體驗嗎？Meta Stages 十八夢幫到你！Meta Stages 十八夢推出以《香江繁花》作為主題下午茶套餐，套餐除了可以享用茶燻鴨肉牛角包、慢煮五花腩饅頭漢堡、百花芝士球、抹茶芝士餅等精緻美食外，更包括免費旗袍試穿體驗，更會提供小道具打卡，讓你可以與家人留下溫馨又特別的合照！Meta Stages 十八夢另外亦有小食放題套餐，如果媽媽們想在母親節放下家庭包袱，與其他媽媽來一趟放鬆的對話也是不錯的選擇！

Meta Stages 十八夢

《香江繁花》旗袍下午茶：

優惠價：$588／2位（原價：$688）

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平日Happy Hour 無限暢飲+小食放題套餐：

優惠價：$153／位（原價：$180）

👉🏻獨家85折預訂

Meta Stages 十八夢

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 6樓



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