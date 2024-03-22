長者優惠自助餐8間推介！任食生蠔龍蝦／花膠鮑魚／最平$117起！

自助餐長者優惠｜不少酒店自助餐都有長者優惠吸引銀髮族，較原價便宜不少，非常抵食。《好食玩飛》次精選了8間酒店自助餐，當中有中式美食、老火靚湯及熟食海鮮等多款美食，長者最平只需$117就歎到！



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長者自助餐優惠【1】悦品度假酒店‧屯門 ── 松露焗生蠔、波士頓龍蝦半自助晚餐72折 立即訂座

屯門悦品度假酒店火車主題餐廳The Platter推出週末環球海鮮自助午餐及晚餐！ 自助晚餐必食焗芝士波士頓龍蝦、即燒活生蠔、鮑魚剌身，更有爐端燒、 燒紐西蘭西冷牛扒、燒羊鞍等熱盤，以及多款西式糕點及新鮮生果！另外亦有半自助晚餐，提供自助海鮮、沙律吧及甜品吧任食，主菜則有烤波士頓龍蝦、煙肉松露焗生蠔配虎蝦、海鹽烤美國安格斯肉眼、烤草飼羊架等超多種選擇！另外亦有半自助午餐及週末自助午餐供應，人均更只需$117起！

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悦品度假酒店‧屯門｜環球海鮮自助餐

平日半自助午餐：

優惠價：$117（原價：$163）

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周末自助午餐：

長者：$228（原價：$317）

成人：$267（原價：$372）

兒童：$188（原價：$262）

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平日半自助晚餐：

優惠價：$204（原價：$279）

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周末自助晚餐：

長者：$394（原價：$548）

成人：$465（原價：$647）

兒童：$307（原價：$427）

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

👉🏻72折優惠訂座

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門2樓

電話：38999222



長者自助餐優惠【2】灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳 ── 生蠔海鮮自助午餐 68折 立即訂座

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳推出「生蠔海鮮自助午餐」，除了有烤肉眼扒、生蠔、刺身壽司、煙三文魚等美食外，更有特色的即制石爐意式薄餅、即煮湯麵檔等熱盤，對於不喜歡冷盤的老友記來說非常適合！自助餐連甜品及雪糕都有十多款選擇，可以盡情享受！

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灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳｜生蠔海鮮自助午餐

星期一至五：

長者：$231（原價：$339）

成人：$284（原價：$416）

兒童：$201（原價：$295）

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星期六、日及公眾假期：

長者：$312（原價：$339）

成人：$416

兒童：$283（原價：$295）

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

👉🏻68折優惠訂座

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：25989869



長者自助餐優惠【3】港青酒店YMCA ── 波士頓龍蝦、即煮鮑魚、焗法國田螺 78折 立即訂座

港青酒店YMCA 再臨閣提供平日自助餐及早午合拼自助餐優惠，十分適合愛吃海鮮又怕生冷的老友記，餐廳提供波士頓龍蝦、即煮鮑魚及牛油焗法國田螺等多款時令海鮮熟食。還有迷你花盆杯、櫻花水玄餅、玫瑰造型蘋果撻，全部甜點均甜度適中、賣相吸引，愛吃甜品的老友記就不怕多吃會膩了。現時優惠78折！

港青酒店YMCA 再臨閣｜春日盛宴自助早午餐

平日自助餐

長者（60歲以上）：$260（原價：$328）

兒童（3-11歲）：$196（原價：$240）

成人：$278（原價：$328）

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周末早午合拼自助餐

長者（60歲以上）：$330（原價：$427）

兒童（3-11歲）：$241（原價：$295）

成人：$359（原價：$427）

優惠有效期： 即日至2024年4月21日

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***購買此方案必需同時購買最少一位成人陪同

地址：尖沙咀梳士巴利道41號

電話：22687000



長者自助餐優惠【4】香港金域假日酒店 Bistro on the Mile ── 任食小龍蝦、麵包蟹自助餐7折起 立即訂座

香港金域假日酒店 Bistro on the Mile推出性價比極高的自助午餐、自助下午茶及自助晚餐，供應許多精緻美食！自助午餐必食推介有：小龍蝦、麵包蟹、鴨肝釀火腿雞卷，亦有宮保雞丁、麻婆豆腐、滷水鵝拼盤等熱食；自助下午茶焦點美食則有：中式海鮮瑤柱羹、泰式燒牛肉沙律、鹵水豆腐等；自助晚餐則有凍龍蝦、夫妻肺片、蒜蓉粉絲蒸扇貝、鴨肝釀火腿雞卷、烤肉眼扒等，全部都超豐富，而且不會太有負擔，非常適合老友記！

香港金域假日酒店｜Bistro on the Mile 自助餐

自助午餐

長者：$341（原價：$376）

成人：$429（原價：$471）

兒童：$297（原價：$329）

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自助下午茶

長者：$220（原價：$235）

成人：$275（原價：$295）

兒童：$187（原價：$206）

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自助晚餐

長者：$561（原價：$614）

成人：$693（原價：$768）

兒童：$495（原價：$537）

優惠有效期：即日起至2024年4月30日

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地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

電話：23151118



長者自助餐優惠【5】九龍酒店倚窗閣 ── 燕窩海鮮粥、避風塘美食自助餐7折起 立即訂座

九龍酒店倚窗閣為大家呈獻滋味海鮮自助餐優惠！自助午餐有加拿大雪花蟹腳、青口等無限量冰鎮海鮮供應，更有燕窩海鮮粥、慢煮和牛臉頰、即切烤肉、熱葷及素食專區，即使是素食者都可以有多重滋味！自助晚餐則有避風塘美食回歸，有避風塘艇仔粥、避風塘蒜香比目魚等，更有和牛面頰、雪花蟹腳、鮑魚花膠雞煲、香煎鵝肝、鹽燒牛舌等熱食！

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地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：27343803



長者自助餐優惠【6】香港逸東酒店 ── 平日自助午晚餐 任食生蠔、中菜美食 78折起 立即訂座

香港逸東酒店的自助午晚餐推出平日優惠，除了松葉蟹腳、生蠔、波士頓龍蝦鉗及翡翠螺外，還有即蒸活波士頓龍蝦、避風塘炸生蠔、醬爆蟶子及養生的雙冬枝竹羊腩煲，老友記可盡情享受海鮮之外，還可以享受中式美食，款款充滿鑊氣！現時78折起！

香港逸東酒店｜普慶餐廳自助午餐．自助晚餐

自助午餐

星期一至五：

小童及長者：$295（原價：$383）

成人：$427（原價：$482）

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星期五至日：

小童及長者：$405

成人：$515

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自助晚餐

星期一至四：

小童及長者：$502（原價：$526）

成人：$691（原價：$724）

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星期五至日：

小童及長者：$555

成人：$765

👉🏻78折優惠訂座

地址：九龍佐敦彌敦道380號

電話：27821818



長者自助餐優惠【7】北角海逸酒店綠怡咖啡廳 ── 明爐魚、香蘭葉包雞泰國自助晚餐75折起 立即訂座

北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出 假日半自助午餐及味遊泰國自助晚餐優惠，假日半自助早午餐除了有無限暢飲氣泡酒、精選紅白酒及汽水外，更有無限量供應的生蠔、鱈場蟹腳、凍肉、芝士等時令海鮮及冷盤，主菜方面則有大蝦意大利燉飯、香煎牛柳、香煎比目魚等選擇。自助晚餐則以泰式滋味為主，有泰式明爐魚、冬蔭功煮花螺、香蘭葉包雞等泰國風美味食，亦有泰式特色飲品、海鮮、刺身及甜品等供應，更會有廚師於指定時段即席呈獻啤酒燒雞！如果老友記喜歡泰國菜絕對不能錯過，人均更只需$291起，絕對超值！

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地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓

電話：21852155



長者自助餐優惠【8】荃灣西如心酒店 ── 清酒鮑魚、花膠海參煲 66折起 立即訂座

喜歡吃中式美食的老友記，荃灣西如心酒店的自助餐就不能錯過了！酒店提供多款名貴食材，如清酒鮑魚、花膠海參煲以及金銀蒜蒸鮑魚等中菜美食。而餐廳環境寬敞，座位舒適，還可看到海景，想吃中菜不一定要到茶樓，來酒店享受一頓自助餐也不錯！現時優惠66折起！

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荃灣西如心酒店｜自助午餐／自助晚餐／午後自助餐

自助午餐

星期一至五：

兒童及長者：$288（原價：$350）

成人：$347 （原價：$438）

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星期六至日：

兒童及長者：$373

成人：$441

👉🏻立即訂座 自助晚餐

星期一至四：

兒童及長者：$494（原價：$570）

成人：$584 （原價：$680）

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午後自助餐

星期一至四：

兒童及長者：$341（原價：$383）

成人：$413 （原價：$471）

優惠有效期： 即日至2024年3月28日

👉🏻66折優惠訂座

地址：荃灣楊屋道8號

電話：22802898



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