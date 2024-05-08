親子好去處｜12大室內遊樂場　賽車場/樂高/巧克力工作坊 人均$44

親子好去處｜天氣悶熱又潮濕，想帶小朋友出門又不想玩到身水身汗？《香港01》「好食玩飛」頻道整合12大室內遊樂場及室內好去處，有5萬呎賽車場、商場內的大型親子遊樂場、親子工作坊等等，人均最平更只需$44！



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親子室內遊樂場【1】Sooper Yoo —— 港島西大型室內兒童遊樂場

堅尼地城室內遊樂場「Sooper Yoo」佔地約一萬呎，設有7大主題遊戲區，包括好玩刺激的大型攀爬迷宮、迷你一級方程式單車競技比賽、與虛擬動物賽跑、小主播體驗區、VR遊戲等，另外又設有多個將運動與科技結合的遊戲區，小朋友絕對可以盡情放電！

Sooper Yoo

平日：

優惠價（1位成人+1位小童）：$200／2小時（原價：$250）

星期六、日及公眾假期：

優惠價（1位成人+1位小童）：$256／2小時（原價：$320）

地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓

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親子室內遊樂場【2】Ryze Hong Kong —— 港島最大型室內彈床樂園

港島最大型的室內彈床樂園「Ryze Hong Kong」佔地超過1萬8千平方尺，整個場地佈滿彈跳床及海綿池，更有鞦韆、障礙訓練場、室內高空滑索、空中飛人、攀石牆、派對甲板等遊戲及障礙設施任你玩！而且因為空間非常大，每個空間幾乎都不用排隊，場地也不擁擠，絕對是個放電好地方！

Ryze Hong Kong

平日：

優惠價（7歲或以上）：$190起／1小時

優惠價（6歲或以下）：$115起／1小時

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周末及公眾假期：

優惠價（7歲或以上）：$210起／1小時

優惠價（6歲或以下）：$135起／1小時

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地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期3樓

親子室內遊樂場【3】Super Sports Park —— 全港最大室內運動場

鄰近奧海城的「Super Sports Park」佔地面積達50,000平方呎，是目前全港最大的室內運動場！Super Sports Park提供超過20種體能挑戰設施，有攀岩牆、空中飛索、滑板公園、室內單車遊戲等刺激體驗；彈珠足球、投籃挑戰、保齡球等球類運動；滾軸溜冰、彈床樂園等大人同小朋友都適合的活動！場館內更設有咖啡廳，放完電後歎返精緻西式美食及特色飲品就最適合不過啦！

Super Sports Park

優惠價：$200起／3小時（原價：$304）

地址：大角咀海輝道18號銀海坊 G03&05

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親子室內遊樂場【4】18 Challenge Karting —— 室內電動高卡車場

全港唯一室內電動高卡車場「18 Challenge Karting」佔地50,000呎，分別有小型賽車及飄移車兩條跑道，合共18個彎，配合專業賽車裝備及計時系統，讓你更有參與賽事的臨場真實感！

在正式開始前，會有教練指導正確操作方法及安全指引，絕對安全！場內亦有提供兒童餐飲的餐廳、電競體驗、虛擬賽車模擬器及不同代幣遊戲，吃喝玩樂一條龍！

18 Challenge Karting

優惠價（小型賽車）：$238／位

優惠價（飄移車）：$100／位

地址：何文田愛民廣場2樓S1號

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親子室內遊樂場【5】Chill Kids Club —— 3萬呎超大型親子天地

K11 ATELIER 11 SKIES的「Chill Kids Club」 雖然距離市區較遠，但勝在夠大而且遊戲種類選擇多！Chill Kids Club全層佔地32,000呎，分為「放電專區」及「幼兒專區」兩大遊戲區，共設18個主題遊樂設施，包括室內巨型沙池、親子農場、充氣滾輪、賽車場、巨型層層疊等，由0至12歲都啱玩！場內更設有超大落地玻璃窗，可以看到飛機升降！

Chill Kids Club

優惠價（成人）：$48／2.5小時（原價：$60）

優惠價（小童）：$224／2.5小時（原價：$280）

地址：大嶼山香港國際機場航天城東路6號 K11 ATELIER 11 SKIES 二座6樓

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親子室內遊樂場【6】MOMOLAND —— 將軍澳新開萬呎遊樂場

位於將軍澳的「MOMOLAND」是在2023年新開幕的兒童室內遊樂場，MOMOLAND不但位置方便，場內更有不少特別的玩樂設施。MOMOLAND分為「春夏秋冬」4大區域，有滑草場、繩網陣、彈床、障礙賽等遊戲，更可以換上不同服裝大玩角色扮演，想扮公主還是扮消防員都一樣得！

MOMOLAND

優惠價（1位成人+1位小童）：$140／小時

地址：香港將軍澳培成路8號南豐廣場1樓B185

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親子室內遊樂場【7】Kingdom —— 屯門室內遊樂場23大區域任玩

位於屯門的9,000呎遊樂場「Kingdom 王國樂園」，設有23個玩樂區域，小朋友可以暢快地滑滑梯、挑戰平衡滑軌、在迷宮探險、在車道賽車；更有波波池、氣球區、大型陶瓷沙池等年紀較小的兒童都可以暢玩的設施！遊樂場亦設有角色扮演服裝區域，可以穿上公主服、化身警察或消防員盡情打卡、玩餐飽！

Kingdom 王國樂園

優惠價（1位成人+1位小童）：$70／30分鐘（原價：$80）；$210／小時（原價：$230）

地址：香港新界屯門良運街3號建生商埸2樓

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親子室內遊樂場【8】Kiztopia —— 新城市廣場大型室內遊樂場

「Kiztopia」是新加坡首屈一指的兒童室內遊樂場，新界沙田新城市廣場則是Kiztopia的首家海外旗艦店。遊樂場佔地12,000平方呎，提供15個遊樂區，包括兩層樓高的滑梯、大型波波池、超巨型攀爬架、創意角色扮演房間、多個具挑戰性的障礙遊戲、彈床等，適合所有年齡層的家庭和小朋友！

Kiztopia

平日：

優惠價（1位大人+1位小童）：$158／1小時；$228／2小時

星期六、日及公眾假期：

優惠價（1位大人+1位小童）：$208／1小時；$298／2小時

地址：新界沙田新城市廣場一期 PLAY PARK LB08-LB09

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親子室內遊樂場【9】香港浩海立方探游館 —— VR海洋探索體驗館

「香港浩海立方探游館」是全港首個結合VR及混合實景MR技術的海洋探索體驗館。館內設有光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅、 水母實驗室及餐廳，可以欣賞到水母喂食表演之餘，在互動遊戲中為你帶來多重感官體驗，而且超級打卡able！館內更設有海洋兒童樂園，小朋友可以暢玩旋轉滑梯、障礙設施等。

香港浩海立方探游館

平日：

優惠價（成人）：$152／2小時（原價：$168）；$168／全日票（原價：$198）

優惠價（小童、學生及長者）：$124／2小時（原價：$138）；$138／全日票（原價：$168）

星期六、日及公眾假期：

優惠價（成人）：$178／2小時（原價：$198）；$198／全日票（原價：$228）

優惠價（小童、學生及長者）：$151／2小時（原價：$168）；$168／全日票（原價：$198）

地址：荃灣楊屋道88號

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親子室內遊樂場【10】香港樂高探索中心 —— 工作室DIY專屬樂高

香港樂高探索中心位於尖沙咀 K11 MUSEA，是為兒童專門設計的超級室內遊樂場。樂高探索中心面積達30,000平方呎，設有10個不同樂高主題園區，包括古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友之家、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗等，在遊樂場內任砌樂高積木，DIY自己的專屬樂高，讓你一次玩個夠！

香港樂高探索中心

優惠價（指定日期）：$200（原價：$250）

優惠價（180日內有效，需提前預約進場）：$255（原價：$260）

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA地庫1樓B131-133號

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親子室內遊樂場【11】香港巧克力藝術坊 —— 港版巧克力冒險工廠

位於昂坪市集的「香港巧克力藝術坊」是以巧克力為主題的兒童樂園，設有8大主題區域，展出了全世界最大巧克力畫、巧克力纜車、巧克力麻雀等巧克力雕塑，彷彿走進了《巧克力冒險工廠》裡的奇妙工廠！小朋友更可以參加 2D巧克力工作坊，親自DIY獨特的巧克力藝術品，又得玩又有得食！

香港巧克力藝術坊

優惠價（門票 + 巧克力試吃）：$88／2位（原價：$176）

優惠價（門票 + 巧克力試吃 + 2D巧克力工作坊；成人）：$123／位（原價：$138）

優惠價（門票 + 巧克力試吃 + 2D巧克力工作坊；小童及長者）：$106／位（原價：$118）

地址：大嶼山昂坪，昂坪市集12號店

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親子室內遊樂場【12】香港大富翁夢想世界 —— 參觀大富翁絕密金庫

「香港大富翁夢想世界」是「大富翁」的全球首間主題館，位於山頂廣場，以全息投影及4DX體感技術，銀行、地契卡、棋子、水務局、機會等經典元素全部立體地呈現眼前，更可以與大富翁先生的超級跑車打卡合照！

場內除了有歷史展區探索富翁生活，更可以參觀大富翁先生的絕密金庫，在與大富翁先生在港島街頭跟鑽石大盜展開激烈追逐、體驗維修水管、進行搶錢遊戲。紀念品店亦不同版本的大富翁遊戲及周邊產品，非常值得前往！

香港大富翁夢想世界

優惠價（成人）：$208（原價：$260）

優惠價（小童）：$176（原價：$220）

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