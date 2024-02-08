台北親子酒店10間推介｜遊戲室溜滑梯／家庭主題房／近捷運站

撰文：阿言
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台北親子酒店推介2024｜01親子記者整合台北10間親子酒店，當中有住宿可以一家人浸溫泉，或到天台游泳池暢泳，也有交通方便，可輕鬆到西門町或101大樓等熱點，最平人均更只需HKD$222起！另外《香港01》編輯部還有首爾親子酒店東京親子酒店大阪親子酒店等住宿介紹以及Trip.com/Booking.com優惠碼，供你計劃旅程時慳得更多（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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台北親子酒店【1】台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）位於繁華的萬華區，酒店設計充滿時尚感，客房的落地大玻璃窗更可以俯瞰整個萬華區的醉人美景！酒店的地理位置亦非常優越，距離糖廍文化園區以及艋舺龍山寺等熱門景點亦僅9分鐘步程，要前往西門町等其他旅遊熱點，只要步行5分鐘便可以乘坐捷運，交通非常方便！此外，酒店亦設有兒童俱樂部、泳池、健身室等設施，在酒店亦可以享受各種樂趣！

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）
房價：人均HKD$242起（1位未滿6歲小童可免費入住）
地址：台北市萬華區艋舺大道167號
交通：捷運龍山寺站步行5分鐘
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台北親子酒店【2】台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）以現代中國風為設計主軸，客房則以簡約沉穩為主調，寬敞明亮。酒店設有手拉手樂園的遊戲空間，有樹洞滑梯區、小車積木區、娃娃廚房區、科技電玩區，玩Switch又得，玩巨型積木亦得！此外，酒店亦有桑拿三溫暖、泳池、熱水浴池等設施，大人一樣可以在酒店享受！酒店距離捷運站亦僅兩分鐘步程，玩夠了、休息夠了，出門吃飯逛街亦非常方便！

以家庭單位選擇房型，房間面積多達35平方米，多數都是2張單人床或1張特大床。小童由 0 至 11 歲 [包括 11 歲] 如不加床可免費入住，加床需額外收費；12歲或以上住客按成人標準收費。

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）
房價：人均HKD$710起（1位未滿12歲小童可免費入住）
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號
交通：捷運善導寺站步行2分鐘、台北車站步行8分鐘
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台北親子酒店【3】北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）是一家位於北投的溫泉旅館，客房房型為2人至4人。酒店客房採用日本和室風格，日式床墊加上木紋屏風彷如置身日本，連帶酒店溫泉及湯屋亦非常有日本風味！除了溫泉以外，酒店亦有不少遊樂設施，包括手作DIY教室、VR/AR遊戲區、泳池等，最適合一家人前來的旅客！此外，酒店亦鄰近北投文物館、北投普濟寺、地熱谷等景點，要前往台北市中心的話，亦可以乘坐免費接駁巴士到捷運站轉乘捷運，非常方便！

酒店兒童政策方面，設有兒童餐、家庭房、兒童遊樂園等，而1位未滿6歲兒童是免費入住。房間面積平均由33至52平方米不等，普遍都是提供2張單人床或1張大床，要是選擇豪華家庭房才有2張雙人床。

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）
房價：人均HKD$783起（1位未滿6歲小童可免費入住）
地址：台北市北投區幽雅路31號
交通：捷運新北投站或北投站轉乘酒店免費接駁巴士
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台北親子酒店【4】大倉久和大飯店（The Okura Prestige Taipei Hotel）

大倉久和大飯店（The Okura Prestige Taipei Hotel）設計非常堂皇華麗，加入了歐洲圖騰元素，同時亦蘊含了日本簡約文化。雖然酒店沒有兒童專屬的遊戲天地，但酒店頂樓設有露天游泳池，鄰近亦有兩個遊樂場，小朋友一樣可以盡情「放電」玩樂！
酒店兒童政策方面，0至2 歲可免費加嬰兒床，2 位 12 歲或以下兒童可使用現有寢具免費入住父母或監護人的客房，如需加床需向酒店查詢價錢；13歲或以上住客按成人標準收費。

此外，酒店距離捷運站亦僅4分鐘步程，前往其他旅遊景點亦相當便利！如果帶著小孩不想走太遠，附近亦有台北國際藝術村、七條通、台北當代藝術館等可以慢慢逛的景點，尚算方便。

大倉久和大飯店（The Okura Prestige Taipei Hotel）
房價：人均HKD$554起（1位未滿13歲小童可免費入住）
地址：台北市中山區南京東路一段9號
交通：捷運中山站步行4分鐘、捷運雙連站步行10分鐘
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台北親子酒店【5】路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）

路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）採用童趣風格，酒店公共空間佈滿可愛的裝飾及設計，有如步入仙境一樣，非常打卡able！客房則採用簡約設計，舒適感十足。此外，酒店亦提供兒童遊樂場、飛鏢靶等娛樂設施，是小朋友們的「天堂」！

酒店地理位置亦非常方便，西門町徒步區、國立臺灣博物館、總統副總統文物館等旅遊景點均步行可達，鄰近亦有牛肉麵、酒樓、日本料理等美食，即使累了不想走遠仍然有不少選擇！

受地理位置影響，房間面積不算大，由16平方米至30平方米左右，而30平方米房型屬豪華四人房，有2張標準雙人床，房間可容納5人左右。酒店兒童政策方面，如0至12歲小童不需額外床位，可免費入住。不過所有房型均不可加床，嬰兒床政策因房型而異。

路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）
房價：人均HKD$226起（1位未滿13歲小童可免費入住）
地址：台北市中正區重慶南路一段86號
交通：捷運台大醫院站步行6分鐘
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台北親子酒店【6】圓山大飯店（Grand Hotel）

圓山大飯店（Grand Hotel）外型有如華美的中式宮殿，無論是公共空間還是客房均採用傳統中式風格，是台北市的地標之一。客房有露台，可以瞭望台北城市景色，而且更設有浴缸，可以盡情浸浴！此外，酒店亦提供泳池、健身中心、網球場、酒吧以及兒童區域等設施，讓大人小孩都能夠盡情享受！

如果只選擇一間房，基本雙床房型房間面積達33至46平方米。嬰兒由 0 至 2 歲 (包括 2 歲) 如不加床可免費入住，可按要求提供嬰兒床；小童由 3 至 5 歲 (包括 5 歲) 必須加床，加床需額外收費；6歲或以上住客按成人標準收費，必須繳付額外費用加床。

圓山大飯店（Grand Hotel）
房價：人均HKD$222起（未滿3歲如不加床可免費入住）
地址：台北市中山區中山北路四段1號
交通：捷運劍潭站步行10分鐘
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台北親子酒店【7】臺北晶華酒店（Regent Taipei）

臺北晶華酒店（Regent Taipei）位處市中心，鄰近有不少特色美食，吃喝玩樂均非常方便。酒店設計時尚簡約，客房設有90度大玻璃窗，讓你可以無死角俯瞰台北日夜城市景色！酒店亦設有游泳池、SPA、健身室、童話森林遊戲室等設施，讓到訪的大小朋友能夠盡情暢玩！此外，酒店亦有提供兒童看護服務，若想過一下二人世界，臺北晶華酒店將會是最好的選擇！

酒店兒童政策方面，嬰兒由 0 至 2 歲 (包括 2 歲) 及小童由 2 至 12 歲如不加床可免費入住；13歲或以上住客按成人標準收費。一般家庭房都是由45平方米至65平方米，再大一些更有110平方米，不過房間都是提供2張單人床或1張特大雙大床。

臺北晶華酒店（Regent Taipei）
房價：人均HKD$1162起（未滿13歲小童可免費入住）
地址：台北市中山區中山北路2段39巷3號
交通：捷運中山站步行6分鐘、捷運雙連站步行9分鐘
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台北親子酒店【8】福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）

福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）酒店外觀採用藍白建築，彷如置身希臘，客房設計豪華寬敞，窗外更可瞭望淡水城市景觀。酒店雖然距離台北市區較遠，但設有機場接送服務，而鄰近亦有不少熱門旅遊景點，步行5分鐘便可到達淡水海灘、情人橋，鄰近亦有燒肉店及夜市。不想出門的話，酒店以設有景觀泳池、健身室、卡啦OK、遊戲室、兒童波波池等遊樂設施，大人同小朋友都啱玩！

酒店兒童政策方面，房型由2-4人都有，房間面積都頗大的，平均約有44平方米，一段房型都是提供兩張大床，如小朋友加床需向酒店職員查詢。嬰兒由 0 至 3 歲 (包括 3 歲) 及小童由 4 至 12 歲 (包括 12 歲]) 如不加床可免費入住，加床需額外收費；13歲或以上住客按成人標準收費。

福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）
房價：人均HKD408起（2位未滿13歲小童可免費入住）
地址：新北市淡水區觀海路83號
交通：捷運淡水站轉乘的士，車程約10分鐘
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另外，經Klook訂房更可以憑Klook Stay+購買酒店套票，包括酒店住宿連台北必吃美食通票、酒店住宿連Uber．Uber Eats抵用券等，最多可節省高達HKD$162！其中酒店住宿連免費機場接送套票，除了包一晚酒店住宿之外，亦包一程指定機場至酒店的單程接送服務，而且最多可一次接送4名乘客及3件行李。無論旅客於桃園機場抑或高雄國際機場抵達均可享用這個服務，套票價錢亦只需HKD$797起，折扣高達HKD$162！立即登入Klook Stay+了解更多套票優惠！

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）套票優惠
價錢：HKD$724起
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台北親子酒店【9】大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）

大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）位於新北三峽，也是台灣僅存海拔300公尺以下的原始亞熱帶雨林。客房可選擇和室風格、西式風格、寵物友善或親子主題客房。雖然酒店地理位置相對偏僻，但有提供溫泉、泳池、兒童俱樂部、電競遊戲室等設施，即使一整天待在酒店亦不會無聊！酒店亦有供應免費早餐，足不出戶就可以享受多國美食！

酒店兒童政策方面，嬰兒由 0 至 4 歲 (包括 4 歲) 如不加床可免費入住；5 歲或以上住客按成人標準收費。酒店提供多間家庭房，房間面積都是由26平方米至50平方米，不過房間都是提供2張單人床或單人床再加日式床墊。

大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）
房價：人均HKD$400起（2位未滿5歲小童可免費入住）
地址：台北市三峽區插角79號
交通：板橋車站轉乘的士約50分鐘車程
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台北親子酒店【10】悠逸商旅 - 台北士林館（Uinn Business Hotel - Taipei Shilin）

悠逸商旅 - 台北士林館（Uinn Business Hotel - Taipei Shilin）雖然並非位於台北市中心，遠離捷運站亦較遠，但士林夜市、台北天文學博物館、臺北市立兒童新樂園、雙溪濕地公園等熱門景點皆是步行可抵達的距離，尚算方便！酒店客房用色相較鮮豔，設計寬敞明亮，大窗戶可以瞭望士林景色。此外，酒店亦設有健身室、遊戲室及兒童區域，即使帶同小朋友出行亦不用怕小朋友會感到悶！家庭房房間面積由19平方米至36平方米，一般都是提供2張單人床或1張特大雙人床。

悠逸商旅 - 台北士林館（Uinn Business Hotel - Taipei Shilin）
房價：人均HKD$296起（5歲以上將依成人價格收費）
地址：台北士林區承德路四段318號
交通：捷運士林站步行14分鐘
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