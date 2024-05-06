中電消費券$100懶人包｜2類家庭可領　使用方法、參與商戶一文看

中電消費券｜繼2021年及2022年後，中電今年再度大派5,800萬元消費券！為振興本港經濟，中電再推總額約5,800萬元的消費券計劃，料惠及58萬個合資格家庭，每個家庭可獲總額100元消費券。想知如何獲取中電消費券？如何使用？使用期限？即刻睇下文了解！



中電再推總額約5,800萬元的消費券計劃。圖為位於將軍澳的中電變電站。（資料圖片）

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中電消費券計劃2024｜領取資格

中電消費券計劃2024合資格受惠家庭有兩類：1.低用電量住宅客戶；2.享有長者電費優惠的客戶。中電消費券已於4月中開始寄給受惠客戶，所有合資格客戶將於5月初或之前收到總額100元消費券（兩張面額50元的消費券）。

低用電量住宅客戶即是現有住宅客戶於2023年全年電費賬單（每兩個月一期，即共6張賬單）的總用電量等於或不多於2,400度。

天文台前台長林超英在社交媒體稱，已收到100元中電消費券。（林超英facebook截圖）

中電消費券計劃2024｜中電消費券使用方法、參與商戶名單

合資格受惠家庭可憑券到超過2,500間零售商店及食肆使用，包括餐廳、餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、理髮店、藥房和社企零售商店等。

完整名單可參關中電網站：https://bit.ly/3y8hnsj

中電消費券計劃2024｜使用期限

消費券為期6個月，受惠家庭可憑券於10月31日或之前，到參與此計劃的食肆和零售商店内使用。

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