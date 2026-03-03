中電消費券$100懶人包｜3.27開始派發！總額6000萬　2類家庭可領

中電消費券｜中電消費券將於3月27日開始，派發給合資格用戶。為振興本港經濟，中電再推總額約6,000萬元的消費券計劃料惠及約60萬個合資格家庭，每個家庭可獲總額100元消費券。想知如何獲取中電消費券？如何使用？使用期限？即刻睇下文了解！



中電再推總額約6,000萬元的消費券計劃。（資料圖片）

中電消費券計劃2026｜領取資格

中電消費券計劃2026合資格受惠家庭有兩類：

1. 低用電量住宅客戶

低用電量住宅客戶意指2025年全年6期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400度或以下。

2. 享有長者電費優惠的客戶

享有長者電費優惠的客戶是指在2025年12月31日或之前成功申請「長者電費優惠客戶」及電力價目須已轉為「長者電費優惠客戶」。

中電消費券計劃2026｜中電消費券領取方法

領取方法【1】 郵寄方式

享有長者電費優惠用戶的消費券，將以郵寄方式於2026年3月27日起陸續郵寄至客戶於電費賬戶內的登記地址。

領取方法【2】中電「度度賞」APP

至於低用電量住宅用戶的消費券，將以電子方式發放至中電「度度賞」獎賞平台內的電子禮券錢包，只需在3月27日起打開「度度賞電子禮券錢包」即可領取電子消費券。

為順利領取電子消費券，如未擁有中電One賬戶的用戶，可按以下方法申領：

第一步：下載中電 App

第二步：啟動中電 One 賬戶

第三步：激活度度賞賬戶以領取電子消費券

中電One及度度賞賬戶領取教學：

中電消費券計劃2026｜參與商戶名單

合資格家庭可由本月27日起，憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費，包括餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、藥房及社企店舖等。參與商戶名單將於3月27日公布。

中電消費券計劃2026｜使用期限

消費券為期約7個月，受惠家庭可憑券於期限前到參與此計劃的食肆和零售商店内使用。

中電消費券計劃2026｜消費券是否需要一次過於同一平台使用？

無需同時使用。每張$50消費券可分別使用。可於度度賞網店使用其中一張，並將另一張於參與計劃的食肆或零售商門市使用。

中電消費券計劃2026｜電子消費券會在何時發放？

合資格用戶之電子消費券將按照賬戶狀態發放。用戶於2026年3月20日或之前已連接中電One賬戶，將於2026年3月27日起陸續發放。若於2026年3月21日或之後新建立的One賬戶，將於成功建立後的7個工作天內發放。而用戶自行連接One賬戶及度度賞，將於連接後的4個工作天內發放。

