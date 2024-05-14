兒童優惠自助餐13間推介！任食鮑魚生蠔和牛$141起／5歲以下免費

兒童優惠自助餐2024｜自助餐優惠｜帶小朋友吃自助餐，他們胃口小好快飽，好像很浪費，其實，現有不少自助餐提供兒童優惠，好易回本。《好食玩飛》這次精選了13間酒店自助餐，小童最平$141；更有一間5歲以下免費，即睇下文！



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兒童優惠自助餐【1】悅品酒店 ── 鮑魚刺身／和牛壽喜燒烏冬 低至68折 立即預訂

悅品酒店推出一系列的自助餐優惠，款式多樣，定可滿足大人細路。鮑魚•龍蝦•'蠔'華尋鮮•自助晚餐主打時令海鮮，包括鮑魚剌身、即燒活生蠔、焗芝士波士頓龍蝦等。喜歡吃海鮮的不容錯過！Häagen Dazs雪糕相信也是不少小朋友的最愛，均可任食！現有低至68折優惠！

另外，和風•韓流•滋味之旅自助午餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、燒沖繩島脆皮黑糖雞及韓國美食必點鮮人參雞湯。更有日本經典甜食，包括日式大福餅、紅豆和果子等，同樣可任食Häagen Dazs雪糕，小朋友定會喜歡。👉🏻立即預訂

悅品酒店 The Platter 👉🏻低至66折優惠

鮑魚•龍蝦•‘蠔’華尋鮮•自助晚餐（屯門）

星期五

成人（1位）：$464.5｜原價$646.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$425｜原價$624.8

兒童（1位）：$282.8｜原價$426.8

長者（1位）：$369.7｜原價$547.8

優惠有效期：即日至2024年6月2日

鮑魚•龍蝦•‘蠔’華尋鮮•自助晚餐（荃灣）

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$448.7｜原價$624.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547優惠有效期

優惠有效期：即日至2024年6月2日

👉🏻按此立即訂座 和風•韓流•滋味之旅自助午餐（屯門及荃灣）

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$267｜原價$371.8

兒童（1位）：$188｜原價$261.8

長者（1位）：$227.6｜原價$優惠有效期6優惠有效期

優惠有效期：即日至2024年6月30日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即訂座

悅品酒店 The Platter（荃灣）

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）（3891 1928）



悅品酒店 The Platter（屯門）

地址：屯門建豐街4號悦品度假酒店2樓（3899 9222）



兒童優惠自助餐【2】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開新鮮生蠔／雪場蟹腳59折起 立即預訂

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕，十分適合小朋友。另外，酒店也有新推出的中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐及黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐，除了有新鮮即開生蠔外，更有即片黑毛豬風風乾火腿和燒澳洲優質帶骨肉眼牛排，低至59折！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café👉🏻59折優惠訂座 自助午餐

星期一至五：

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

長者：$171｜原價$251

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$253.5｜原價$372

小童（1位）：$193.5｜原價$284

長者（1位）：$223.5｜原價$328

👉🏻按此立即訂座 中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

長者（1位）：$330.2｜原價$559

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

成人：$435｜原價$638

長者：$403.5｜原價$592

小童：$306｜原價$449

優惠有效期：即日至2024年6月30日

👉🏻按此立即訂座

星期五至日及公眾假期：

成人（1位）：$435｜原價$638

小童（1位）：$306｜原價$449

長者（1位）：$403.5｜原價$592

優惠有效期： 即日至2024年6月30日

＊3-11歲人士作小童計算（2歲以下免費）

👉🏻按此立即訂座

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



兒童優惠自助餐【3】美麗華酒店The Mira Yamm ──任食生蠔／芝士焗龍蝦／M7和牛 低至74折 立即訂座

美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳供應國際自助餐，提供新加坡與馬來西亞、日本、泰國及京川滬美食，如京式片皮鴨、新鮮生蠔、娘惹燒豬手、即切燒牛肉及泰式生蝦，等全部任食！龍蝦 • 和牛自助晚宴還可吃到火炙M7和牛海膽壽司、慢燒M7後腿和牛冷盤、粉紅岩鹽香烤M7和牛封門柳、A4和牛肉眼扒及焗芝士龍蝦，甜品有Haagen-Dazs雪糕，小朋友最喜歡！現有低至74折優惠！

美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐👉🏻74折優惠訂座

自助午餐：

星期一至星期五

成人（1位）：$398｜原價$493

兒童（1位）：$228｜原價$283

4人同行優惠：$1,523｜人均$380.75｜原價$1,884

👉🏻按此立即訂座

週末自助午餐：

星期六至日

成人：$498（1位）｜原價$603

兒童：$258（1位）｜原價$317

👉🏻按此立即訂座

龍蝦 • 和牛自助晚餐：

成人：$658（1位）｜原價$867

兒童：$348（1位）｜原價$471

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即訂座 優惠有效期：即日至2024年6月30日

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



兒童優惠自助餐【4】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／爐端燒／堂弄鮑魚 低至71折 立即預訂

六國酒店的Le Menu自助晚餐，可同時享受中、西、日美食，不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、堂弄鮑魚、原件鴨肝多士、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食。而當中波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口更是必食之選！小朋友和大人都關注的甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、朱古力意大利芝士杯、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！現有低至71折優惠兼額外多送1小時用餐時間！

六國酒店 Le Menu｜華麗盛宴‧自助晚餐 👉🏻71折優惠訂座

星期一至五：

成人（1位）：$576｜原價$811.8

小童（1位）：$350｜原價$492.8

👉🏻按此立即預訂

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$599｜原價$844.8

小童（1位）：$373｜原價$525.8

優惠有效期： 即日至2024年5月31日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即預訂

地址：灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



兒童優惠自助餐【5】荃灣西如心酒店 ── 即燒和牛／清酒鮑魚／法國朱古力甜品蛋糕 77折 👉🏻立即預訂

荃灣西如心酒店「海陸盛宴」自助餐，提供即燒和牛、清酒鮑魚、炙燒和牛壽司及和牛涮涮鍋等日式美食。小朋友最愛吃甜品，而這次酒店自助餐就聯乘了法國大師級朱古力品牌Valrhona，所推出的各款獨特的朱古力甜品，如榛子黑朱古力松露蛋糕、百香果朱古力撻及草莓朱古力玫瑰乳酪慕絲等，享受完和牛，還可以吃細滑甜食，現有77折優惠！

荃灣西如心酒店｜「海陸盛宴」自助餐👉🏻77折優惠訂座

平日自助午餐／午後自助餐

星期一至五

成人（1位）：$347｜原價$449

兒童／長者（1位）：$288｜原價$372

👉🏻按此立即訂座

星期六至日

成人（1位）：$441｜原價$570

兒童／長者（1位）：$373｜原價$482

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐

星期一至五

成人（1位）：$551｜原價$713

兒童／長者（1位）：$466｜原價$603

👉🏻按此立即訂座

星期六至日

成人（1位）：$628｜原價$812

兒童／長者（1位）：$543｜原價$702

優惠有效期： 即日至2024年6月30日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即訂座

地址：荃灣楊屋道8號

電話：2280 2898



兒童優惠自助餐【6】港青酒店 YMCA 再臨閣 ── 米芝蓮泰國總廚正宗泰式美食／即煮鮑魚 低至53折 立即訂座

港青酒店 YMCA 再臨閣推出「泰滋味」自助晚餐，請來《米芝蓮指南2023》中第一家米芝蓮推薦餐廳Kapi Sator的泰國總廚聯同再臨閣行政總廚炮製美食，除正宗泰國菜外，還有波士頓龍蝦、即煮鮑魚、雪場蟹腳等海鮮；慢煮豬腩肉、巴東牛肉及泰式焗蠔等熱食供應！不想小朋友吃太多雪糕，可試試較為清甜的泰色甜品，如芒果糯米飯、蒸泰式千層糕，全部都好睇又好食！現有低至53折！

港青酒店 YMCA｜「泰滋味」自助晚餐 👉🏻低至53折優惠

星期一至四

成人（1位）：$468｜原價$845

小童（1位）：$379｜原價$580

長者（1位）：$450｜原價$845

👉🏻按此立即訂座

星期五至日

成人（1位）：$499｜原價$845

小童（1位）：$417｜原價$580

長者（1位）：$480｜原價$845

👉🏻按此立即訂座

平日自助午餐：

星期一至五

成人（1位）：$278｜原價$328

小童（1位）：$196｜原價$240

長者（1位）：$250｜原價$328

優惠有效期：即日起至2024年6月2日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座4樓

電話：22687000



兒童優惠自助餐【7】九龍酒店倚窗閣 ── 多款和牛美食／即開生蠔／雪花蟹腳 74折起 立即預訂

九龍酒店倚窗閣的和牛海鮮自助晚餐，提供多款和牛美食，包括燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等，也有時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食，而且自助餐有無限暢飲指定飲料、果汁，甜品有芒果拿破崙、法式梳乎厘、火焰雪山，更有多達9款Mövenpick雪糕。現有低至74折優惠！

九龍酒店倚窗閣👉🏻74折優惠訂座

星期一至四

海鮮國際自助午餐

成人（1位）：$331｜原價$449

小童／長者（1位）：$307｜原價$416

👉🏻按此立即訂座 星期五至日

海鮮國際自助午餐

成人（1位）：$623｜原價$735

小童／長者（1位）：$461｜原價$559

👉🏻按此立即訂座

和牛海鮮二重奏自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$574｜原價$735

小童／長者（1位）：$412｜原價$559

👉🏻按此立即訂座 和牛海鮮二重奏自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$574｜原價$735

小童／長者（1位）：$412｜原價$559

優惠有效期：即日起至2024年5月31日

＊4-11歲人士作小童計算

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話號碼：2734 3803



兒童優惠自助餐【8】六國酒店 ── 4小時下午茶自助餐 巴馬火腿/拿破崙任食 快閃優惠55折立即預訂

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，適合大人和小朋友體驗一頓優雅的下午茶！無論甜點還是鹹點都十分清緻可愛，小朋友一定喜歡！煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露，都是必試推介。仲有Häagen-Dazs雪糕、水果花茶都係任飲！任食時間長達四小時，可慢慢同小朋友合照！現有快閃優惠55折！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐

2位成人（快閃優惠）：$399｜人均$199.5｜原價$722

成人：$262｜原價$361

小童：$174｜原價$240

適用優惠有效期：即日至5月31日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻快閃優惠55折預訂

灣仔告士打道72號

電話：2866 2166



兒童優惠自助餐【9】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／煎鵝肝／燕窩蒸蛋白83折起 立即預購

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦等精選熱食，可吃到以不同烹調手法炮製的時令海鮮，甜品方面必試燕窩蒸蛋白，相當滋補，至啱媽咪！另外芒果拿破崙、麻糬忌廉蛋糕、雲石芝士蛋糕及蓮蓉西米布甸，還有Mövenpick雪糕，小朋友也喜歡！現時更有低至83折優惠！

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助晚餐83折優惠訂座

平日自助晚餐

星期一至四

長者（1位）：$423｜原價$508

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

週末自助晚餐：

星期五至日

長者（1位）： $551｜原價$648

成人（1位）： $611｜原價$718

小童（1位）： $492｜原價$578

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

＊3-11歲人士作小童計算

*海膽先到先得

👉🏻83折優惠訂座

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



兒童優惠自助餐【10】灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳 ── 生蠔海鮮自助午餐／送半隻龍蝦 低至6折 立即訂座

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳推出「世紀江滬菜自助晚餐」，除了有即開鮮嫩生蠔、松葉蟹腳、凍蝦、青口、翡翠螺、半殼熟扇貝、小龍蝦、花蛤及多款刺身外，更送即焗法式龍蝦半隻，另外乾燒大明蝦、韭黃炒鱔糊、蟹肉炸饅頭、雲吞雞等是必食之選，自助餐連甜品及雪糕都有十多款選擇，小朋友可盡情揀！現更有低至6折優惠！

灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳｜生蠔海鮮自助午餐6折優恵訂座

星期一至五：

成人：$302｜原價$416

兒童：$214｜原價$295

長者：$246｜原價$330

👉🏻立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人：$359｜原價$416

兒童：$244｜原價$295

長者：$269｜原價$330

👉🏻立即訂座 世紀江滬菜自助晚餐

星期一至五：

成人：$454｜原價$757

兒童：$279｜原價$438

長者：$370｜原價$614

星期六、日及公眾假期：

成人：$564｜原價$757

兒童：$326｜原價$438

長者：$458｜原價$614

優惠有效期：即日起至2024年5月31日

＊4-12歲人士作小童計算

👉🏻6折優惠訂座

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：25989869



兒童優惠自助餐【11】香港逸東酒店普慶餐廳 ── 超過200款日韓美食／4位同行送海膽 72折起立即訂座

香港逸東酒店普慶餐廳推出自助午餐及自助晚餐優惠，供應超過200款日韓美食及時令海鮮冷盤，每四位同行，更送精選海膽（價值$280）一份！啱晒一家四口！自助餐精選超過十款新鮮刺身輪流供應，炸牛扒、吉列蠔及吉列蝦等炸物，小朋友一定喜歡；周末及公眾假期晚市更送日本直送油甘魚刺身。韓食方面，有韓式炸雞、部隊鍋等美食，當中慢煮韓式牛臀肉蓋更是食肉獸必食之選！現有優惠72折起！

香港逸東酒店普慶餐廳｜「瀛鮮有得食」自助餐72折優惠訂座 自助午餐

星期一至五

成人：$427｜原價$482

長者／兒童：$276｜原價$383

星期六、日及公眾假期

成人：$515｜原價$566

長者／兒童：$295｜原價$405

👉🏻立即訂座

自助晚餐

星期一至四：

成人：$691｜原價$724

長者／兒童：$502｜原價$526

星期五至日及公眾假期

成人：$765｜原價$800

長者／兒童：$555｜原價580

優惠期：即日起至2024年6月14日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻立即訂座

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901



兒童優惠自助餐【12】北角海逸酒店綠怡咖啡廳 ── 生蠔／長腳蟹／鱈場蟹腳 5歲以下免費 75折起 立即訂座

北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出假日半自助午餐及味遊泰國自助晚餐優惠，假日半自助早午餐有無限量供應的生蠔、鱈場蟹腳、凍肉、芝士等時令海鮮及冷盤；自助晚餐則以泰式滋味為主，有冬蔭功煮花螺、香蘭葉包雞等泰國風味美食，更會有廚師於指定時段即席呈獻啤酒燒雞！泰式甜品夠清甜，有芒果黑糯米飯、椰子芒果布甸、泰式奶茶奶凍、椰子千層酥等，5歲以下還可免費（須購買時在備註列明），現有低至75折優惠！

北角海逸酒店｜綠怡咖啡廳自助餐75折優惠訂座

假日半自助早午餐

星期六至日

成人：$394｜原價$504

長者／兒童：$334｜原價$427

👉🏻立即訂座

假日半自助午餐

星期六至日

成人：$317｜原價$405

長者／兒童：$291｜原價$372

👉🏻立即訂座

味遊泰國自助晚餐

星期一至五：

成人：$548｜原價$735

長者／兒童：$409｜原價$548

星期六、日：

成人：$597｜原價$735

長者／兒童：$442｜原價$548

優惠有效期：即日至5月31日

＊5-11歲人士作小童計算（5歲以下免費）

👉🏻75折優惠訂座

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓

電話：21852155



兒童優惠自助餐【13】香港萬麗海景酒店 ── 蒸加拿大龍蝦／香烤和牛牛肩扒 82折立即預訂

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出「萬」遊海陸自助晚餐，有無限量可持續發展新鮮蒸加拿大龍蝦、蟹腳和時令海鮮，以及各款不同風味烹調的和牛美饌，如香烤和牛牛肩扒、和牛沙律及火炙和牛壽司，食材新鮮多元化，且有無限量供應的甜品，現有82折優惠！

香港萬麗海景酒店｜萬麗咖啡室82折優惠訂座

「萬」遊海陸自助午餐

成人：$485｜原價$592

小童：$287｜原價$350

立即預訂 「萬」遊海陸自助晚餐

成人：$764｜原價$933

小童：$449｜原價$548

優惠有效期：即日至6月14日

＊3-11歲人士作小童計算

👉🏻82折優惠預訂

灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

電話：2802 8888



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