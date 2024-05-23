多啦A夢無人機5.25攻略　最佳觀賞位＋必睇場景｜附展覽購票連結

多啦A夢無人機匯演登陸香港！《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展將於7月在香港開展，大會日前宣布，5月25日會在維港上空，上演全球首場多啦A夢無人機匯演，為展覽預熱！即睇內文了解無人機匯演詳情及特展買飛攻略啦！



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全球首場多啦A夢無人機匯演 5月25日維港上映

AllRightsReserved（ARR）繼2012年的《你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前100年祭》香港展覽後，將於7月在香港再次舉辦超大型多啦A夢展覽—《100%多啦A夢&FRIENDS》巡迴特展！而全球首場多啦A夢無人機匯演將於5月25日率先上映，為7月展覽預熱！

全球首場多啦A夢無人機匯演將在5月25日晚上7時30分於維港上空上映，演出時間大約15分鐘，主辦單位將超過1,000架無人機展現出多啦A夢與大雄、靜香、胖虎、小夫一同戴着竹蜻蜓，在維港的百萬夜景下翱翔的景象！匯演過程中更會聽到多啦A夢經典音樂，以及本地配音員聲音演出，相信屆時所有回憶都會返晒嚟！

多啦A夢無人機匯演僅限尖沙咀海傍區域，受角度影響，文化中心及藝術館對出一帶的海濱長廊會出現視線受阻情況，港島沿岸亦無法觀看無人機匯演，建議前往尖沙咀星光大道鄰近梳士巴利花園段，就可以欣賞到最佳畫面！

無人機匯演觀賞位置圖（圖片來源：AllRightsReserved）

全球首場多啦A夢無人機匯演

日期：2024年5月25日

時間：晚上7時30分（歷時約15分鐘）

最佳觀賞位置：尖沙咀星光大道（鄰近梳士巴利花園段）

視線受阻位置：文化中心及藝術館對出一帶海濱長廊



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《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展7月開展 門票25日公開發售

除了多啦A夢無人機匯演，為紀念多啦A夢作者藤子F不二雄老師誕生90週年，《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展亦將於7月13日起開放。

展覽將百分百呈現漫畫、動畫及電影的多啦A夢世界，特別法寶 「100%朋友召喚鈴」及絕密劇本更會在展覽中隆重登場！

另外，超過135組多啦A夢雕塑更會「衝出會場」，在全港不同地點出現，大部分更從未展出，各位粉絲可以走遍香港尋找多啦A夢的足跡！

展覽將分為免費及收費展區，免費展區無須事先預約，收費展區則要事先購買門票，透過網上系統預約入場日子及時間。進入收費展區時更可以領取非賣紀念品！展覽亦有推出限定限量的「特典套裝」，套裝內包含特展門票一張、特別造型徽章立牌套裝及貼紙，粉絲們絕對要收藏！

更多展覽詳情將於5月25日早上10時正公布，本文將會持續更新。門票亦將於5月25日早上11時公開發售，點擊以下連結準備搶飛啦！

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《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展

日期：2024年7月13日起

地點：（待定）

票價：（待定）



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