6月自助餐優惠14間推介｜生蠔龍蝦鮑魚任食　買2送2／最平$116.9

6月自助餐優惠2024｜自助餐優惠｜6月自助餐優惠來了！《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦14間高性價比自助餐，不少自助餐更提供生蠔、龍蝦任食；有一間價錢更低至$119.4！即睇內文介紹啦！



6月自助餐優惠【1】屯門悦品酒店 ── 海鮮八寶冬瓜盅／蒸鮑魚／和牛西冷牛扒 買2送2👉🏻立即預訂

悅品酒店推出父親節自助餐優惠，晚餐主打款式多樣的時令海鮮，如海鮮八寶冬瓜盅、陳皮蒸鮑魚、花彫蛋白蒸龍蝦鉗等，另外熱盤有燒和牛西冷牛扒、燒羊鞍、上湯龍蝦伊麵等肉食，啱晒食肉獸！吃飽後來一客燕窩海鮮沙律木瓜船，清甜滋補又解膩，還有啤酒可以無限飲！屯門悅品酒店除在父親節有買2送2優惠外，6月自助晚餐還有低至72折優惠！👉🏻立即預訂

屯門悦品酒店｜父親節•滋味之旅自助午餐

星期六、日（11:30am-2:00pm）

成人（4位）：$835.2｜人均$208.8｜原價$1531.2

👉🏻按此立即預訂

星期六、日 （2:30pm-5:00pm）

成人（4位）：$739.2｜人均$184.8｜原價$1355.2

優惠有效期：6月15日至6月16日

👉🏻按此立即預訂

父親節 • 悦港 • 悦嘗食自助晚餐

星期五

成人（4位）：$1,315｜人均$328.75｜原價$2,411.2

星期六、日

成人（4位）：$1,435.2｜人均$358.8｜原價$2631.2

優惠有效期：6月14日

👉🏻按此立即預訂

悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期五

成人（1位）：$425｜原價$624.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

👉🏻按此立即預訂

星期六、日

成人（1位）：$464.5｜原價$646.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

👉🏻按此立即預訂

地址：香港屯門建豐街4號悦品度假酒店‧屯門 2樓 The Platter

電話：3899 9222



6月自助餐優惠【2】悦品酒店（屯門及荃灣） ── 日韓歐洲自助餐／和牛壽喜燒／波士頓龍蝦 72折👉🏻立即預訂

除父親節自助餐外，悦品酒店也有推出以日韓、泰國和南歐主題的自助餐優惠。和風•韓流•滋味之旅自助午餐以日韓美食為主題，提供和牛壽喜燒烏冬、日式醬燒牛肋骨肉、沖繩島脆皮黑糖燒雞及韓國美食必點鮮人參雞湯！現均有72折優惠！👉🏻立即預訂

閒日自助餐包一道主菜，可選烤紐西蘭肉眼牛扒、香煎盲鰽魚柳伴海蜆、煙鴨胸小露筍南瓜忌廉汁意大利粉等美食。甜品、沙律均可任食！而南歐風味半自助晚餐主打各款肉腸，如開心果肉腸 、帕爾瑪火腿及煙熏牛肉腸，款款以優質火腿製成，配搭主菜波士頓龍蝦、美國安格斯肉眼扒或烤草飼羊架同樣美味！

悦品酒店｜和風•韓流•滋味之旅自助午餐

日期：即日至2024年6月30日

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$267｜原價$371.8

兒童（1位）：$188｜原價$261.8

長者（1位）：$227.6｜原價$316.8

👉🏻按此立即訂座 閒日精選半自助午餐

日期：即日至2024年6月30日

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$116.9｜原價$162.8

南歐風味火腿 • 半自助晚餐

星期一至五（不適用於星期六日及公眾假期）

成人（1位）：$203.8｜原價$283.8

悦品 • 悦嘗食自助晚餐

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$448.7｜原價$624.8

長者（1位）：$393.4｜原價$547.8

兒童（1位）：$306.5｜原價$426.8

👉🏻按此立即訂座

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下低層（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



6月自助餐優惠【3】香港柏寧酒店 ── 即開生蠔／龍蝦／西班牙乳豬／榴槤雪糕 8折起立即預訂

香港柏寧酒店人氣自助餐廳PLAYT，6月有自助晚餐及父親節優惠。自助晚餐除了有即開生蠔、龍蝦、雪蟹腳等時令海鮮外，還可吃到西班牙乳豬、羊架、美國燒牛肋骨等不同熱食。餐廳還提供中式時令燉湯、點心、鑊氣小炒及無限添飲的台式果茶，甜品有西式的拿破崙，也有時令中式糖水及自家製Gelato榴槤雪糕；自助午餐有燒西冷扒、鱈蟹腳及燒羊脾，現有低至8折優惠！👉🏻按此立即訂座

香港柏寧酒店 PLAYT｜鮑魚．生蠔龍蝦海鮮自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$667｜原價$758

小童（1位）：$429｜原價$488

👉🏻按此立即訂座

星期五六日及父親節

成人（1位）：$702｜原價$798

小童（1位）：$465｜原價$528

👉🏻按此立即訂座

鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒自助午餐（父親節適用）

成人（1位）：$368｜原價$460

兒童（1位）：$262｜原價$328

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店1樓

電話：28393311



6月自助餐優惠【4】六國酒店Le Menu ── 片皮鵝／爐端燒／扣鮑魚 71折 立即預訂

六國酒店的Le Menu自助晚餐，是想同時享受中、西、日美食的好選擇。自助晚餐不但有冰鎮海鮮、特級牛扒、堂弄鮑魚、原件鴨肝多士、片皮鵝、即場手握壽司等多國美食。而當中波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭青口更是必食之選！甜品方面，則有Häagen-Dazs雪糕、朱古力意大利芝士杯、法式蜂蜜檸檬蛋糕配海膽忌廉、檸檬乳酪忌廉馬德蓮蛋糕等，更可以看到即場火焰雪山表演！現有71折優惠！

六國酒店 Le Menu👉🏻71折優惠訂座

華麗盛宴‧自助晚餐

星期一至五：

成人（1位）：$576｜原價：$811.8

小童（1位）：$350｜原價：$492.8

👉🏻按此立即預訂

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$599｜原價：$844.8

小童（1位）：$373｜原價：$525.8

優惠有效期： 即日至2024年10月1日

👉🏻按此立即預訂

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



6月自助餐優惠【5】西環萬怡酒店MoMo Café ── 即開新鮮生蠔／雪場蟹腳 6折起 立即預訂

位於西環萬怡酒店的MOMO Café也有自助餐優惠，周末自助午餐時段供應兩份免費即開新鮮生蠔，另有鮮蝦鮮蜆、黃金螺、黑殼青口、雪場蟹腿、刺身及6款Movenpick雪糕。另外，酒店也有新推出的中西美饌•生蠔海鮮自助晚餐及黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐，除了有新鮮即開生蠔外，更有即片黑毛豬風風乾火腿和燒澳洲優質帶骨肉眼牛排，低至6折！

西環萬怡酒店自助餐MoMo Café｜自助午餐👉🏻6折優惠訂座

星期一至五：

成人：$201｜原價$295

小童：$141｜原價$207

長者：$171｜原價$251

👉🏻按此立即訂座

星期六、日及公眾假期：

成人（1位）：$253.5｜原價$372

小童（1位）：$193.5｜原價$284

長者（1位）：$223.5｜原價$328

👉🏻按此立即訂座 中西美饌·生蠔海鮮自助晚餐

星期一至四：

成人（1位）：$356.2｜原價$603

小童（1位）：$245.7｜原價$416

長者（1位）：$330.2｜原價$559

黑毛豬風乾火腿•生蠔海鮮自助晚餐

星期五至日，公眾假期及前夕：

成人：$435｜原價$638

長者：$403.5｜原價$592

小童：$306｜原價$449

優惠有效期： 即日至2024年6月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店

電話：37178989



6月自助餐優惠【6】美麗華酒店 The Mira Yamm ── 片皮鴨／生蠔任食／M7和牛 81折起 立即訂座

美麗華酒店The Mira的Yamm餐廳供應國際自助餐，提供新加坡與馬來西亞、日本、泰國及京川滬美食，如京式片皮鴨、新鮮生蠔、娘惹燒豬手、即切燒牛肉及泰式生蝦，等全部任食！龍蝦 • 和牛自助晚宴還可吃到火炙M7和牛海膽壽司、慢燒M7後腿和牛冷盤、粉紅岩鹽香烤M7和牛封門柳、A4和牛肉眼扒及焗芝士龍蝦，不用去日本也能盡享高級美食！現有優惠81折起！

美麗華酒店 The Mira｜Yamm 節慶精選美饌自助餐👉🏻低至81折優惠訂座

自助午餐

星期一至星期五

成人（1位）：$398｜原價$493

兒童（1位）：$228｜原價$283

4人同行優惠：$1,523｜人均$380.75｜原價$1,884

👉🏻按此立即訂座

週末自助早午餐

星期六至日

成人（1位）：$498（1位）｜原價$603

兒童（1位）：$258（1位）｜原價$317

👉🏻按此立即訂座

龍蝦 • 和牛自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$658（1位）｜原價$758

兒童（1位）：$348（1位）｜原價$398

👉🏻按此立即訂座 龍蝦 • 和牛自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$688（1位）｜原價$798

兒童（1位）：$368（1位）｜原價$428

優惠有效期：即日至2024年6月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期 The Mira Hong Kong 地下大堂

電話：23155120



6月自助餐優惠【7】九龍酒店倚窗閣 ── 各款和牛美食／即開生蠔／雪花蟹腳 74折起 立即預訂

九龍酒店倚窗閣的和牛海鮮自助晚餐，提供多款和牛美食。包括燒和牛片伴日式漬物沙律、日式和牛辣肉腸薄餅、野菜和牛配昆布茶湯及和牛面頰等，也有時令海鮮，包括雪花蟹腳、紐西蘭青口、蒜香松露焗帶子等美食，而且自助餐有無限暢飲指定飲料、果汁，現有優惠74折起！

九龍酒店倚窗閣👉🏻74折優惠訂座

海鮮國際自助午餐

成人（1位）：$331｜原價$449

小童或長者（1位）：$307｜原價$416

👉🏻按此立即訂座

和牛海鮮二重奏自助晚餐

成人（1位）：$574｜原價$735

小童或長者（1位）：$412｜原價$559

優惠有效期：即日至2024年6月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



6月自助餐優惠【8】8度海逸酒店8度餐廳 ── 任食生蠔／脆皮德國鹹豬手 7折起 立即訂座

8度海逸酒店的8度餐廳推出夏日熱辣辣海鮮自助餐，晚餐主打即開生蠔、冰鎮海鮮、椒鹽軟殼蟹、麻辣鮑魚雞煲等，更有煎鵝肝伴黑松露汁、脆皮德國鹹豬手、麻辣小龍蝦等精選熱食，可吃到以不同烹調手法炮製的時令海鮮，另外甜品必試燕窩蒸蛋白，相當滋補！另有2.5小時半自助午餐及自助午餐供應，現時更有低至7折的優惠！

8度海逸酒店8度餐廳｜夏日熱辣辣海鮮自助餐👉🏻7折優惠訂座

平日自助晚餐

星期一至四

成人（1位）：$495｜原價$598

小童（1位）：$367｜原價$438

長者（1位）：$423｜原價$508

👉🏻按此立即訂座

週末自助晚餐

星期五至日

成人（1位）：$611｜原價$718

小童（1位）：$492｜原價$578

長者（1位）：$551｜原價$648

👉🏻按此立即訂座 半自助午餐

成人（1位）：167｜原價238

假日自助午餐

成人：$328｜原價$468

小童：$272｜原價$388

長者：$300｜原價$428

優惠有效期： 即日至2024年至6月30日

👉🏻按此立即訂座

地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地舖

電話：2126 1960



6月自助餐優惠【9】萬麗海景酒店萬麗咖啡室 ──西班牙乳豬／和牛牛肩扒／時令海鮮 82折立即訂座

萬麗海景酒店的萬麗咖啡室推出西班牙漫味「豐」情自助餐，提供各款西班牙風味美食，西班牙菜以香料、醃製及燉煮多種手法烹調出獨有風味，當中必試西班牙烤乳豬、蒸焗龍蝦及西班牙醃肉，還有蟹腳及其他時令冰鎮海鮮，現有82折優惠！

萬麗海景酒店萬麗咖啡室｜「萬」遊海陸自助午餐👉🏻82折優惠

自助午餐：

星期一至四：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

成人（1位）：$485｜原價$592

小童（1位）：$287｜原價$350

👉🏻按此立即訂座

自助晚餐：

成人（1位）：$764｜原價$933

小童（1位）：$449｜原價$548

優惠期：即日起至2024年6月14日

👉🏻按此立即訂座

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：28028888



6月自助餐優惠【10】香港逸東酒店普慶餐廳 ── 超過200款日韓美食＋4位同行送海膽 77折起立即訂座

香港逸東酒店普慶餐廳推出自助午餐及自助晚餐優惠，供應超過200款日韓美食及時令海鮮冷盤，每四位同行，更送精選海膽（價值$280）一份！自助餐精選超過十款新鮮刺身輪流供應，也有炸牛扒、吉列蠔及吉列蝦等經典炸物；周末及公眾假期晚市更送日本直送油甘魚刺身。韓食方面，有韓式炸雞、部隊鍋等美食，當中慢煮韓式牛臀肉蓋更是食肉獸必食之選！77折起！

香港逸東酒店普慶餐廳｜「瀛鮮有得食」自助餐👉🏻低至77折優惠

自助午餐

星期一至五

成人（1位）：$427｜原價$482

兒童或長者（1位）：$295｜原價$383

星期六、日及公眾假期

成人（1位）：$515

兒童或長者（1位）：$405

👉🏻立即訂座

自助晚餐

星期一至四：

成人（1位）：$691｜原價$724

長者或兒童（1位）：$502｜原價$526

星期五至日及公眾假期

成人（1位）：$765｜原價$801

兒童或長者（1位）：$555｜原價$581

優惠期：即日起至2024年6月14日

👉🏻立即訂座

地址：佐敦彌敦道380號

電話：2710 1901



6月自助餐優惠【11】六國酒店 ── 下午茶自助餐巴馬火腿、拿破崙任食 73折 立即預訂

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾2花語下午茶自助餐」，提供煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露、Häagen-Dazs雪糕等14款甜點，連水果花茶都係任飲！款款小點都超精緻，而且任食時間長達四小時，絕對可以慢慢食、慢慢打卡！現在預訂更可享73折優惠！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐👉🏻73折優惠

成人（1位）：$262｜原價$361

小童（1位）：$174｜原價$240

*優惠期：即日至2024年8月31日

👉🏻按此立即訂座

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



6月自助餐優惠【12】荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis ── 榴槤芒果主題2人下午茶 人均$119.4 按此立即訂座

榴槤或芒果控不要錯過！荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供一系列榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！想在寧靜的環境下享受悠閒的二人時光，是個不錯的選擇！人均只需$119.4！

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis｜榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

日期：即日至6月30日

按此立即訂座

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



6月自助餐優惠【13】和牛燒肉一郎 —— 黑毛和牛／牛肉刺身／海鮮 半價優惠 立即訂座

主打和牛放題的燒肉一郎提供多種和牛的不同部位，每款都油脂豐富、肉味濃厚，如肉眼、牛柳、西冷等，套餐E除黑毛和牛、是日黑毛和牛精選和海鮮外，更有12款日本黑毛和牛任食，包括澳洲特選牛肉、美國特選牛肉、美國嚴選牛肉、牛肉刺身、肉壽司、日本豚肉、雞肉等，還有酒精飲品可任飲，現有半價優惠，性價比極高！

和牛燒肉一郎｜放題套餐Couse E 立即訂座

星期一至四

成人（2位）：$748｜人均374｜原價$1,646

星期五至日及公眾假期

成人（2位）：$810｜人均405｜原價$1,782

*可免費享用無限任飲啤酒、梅酒及清酒

優惠有效期： 2024年6月1日至2024年8月31日

立即訂座

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓（27368218）/

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L6樓621-630A號舖（28161157）

*備註：優惠只適用於和牛燒肉一郎佐敦及荃灣分店／每店每日6個名額／不適用於2024年6月16日、6月30日、7月28日及8月25日



6月自助餐優惠【14】香港滿屋日本料理 ── 超過70款日式刺身任食 獨家93折 立即訂座

香港滿屋日本料理推出午晚市任飲任食日式放題自助餐，提供超過70款日式刺身、壽司、手卷、串燒及鍋物等選擇。必食推介有火炙鹽燒左口魚邊壽司、牛油果蟹肉他他、蟹肉沙律忌廉芝士軟殼蟹卷、海膽手卷、鹽燒牛舌等，不用去日本也能吃到！現有獨家93折！

香港滿屋日本料理｜2小時放題👉🏻獨家93折優惠

星期一至四：

成人（1位）：$230｜原價$248

優惠有效期： 即日至2024年12月31日

👉🏻按此立即預訂

地址：

荃灣分店：荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心10樓（36221388）

旺角分店：旺角彌敦道655號胡社生行1樓（36223338）

大埔分店：大埔安邦路8&10號大埔超級城地下542-548號舖（36222070）

