下午茶自助餐2024｜7大推介低至43折！新鮮生蠔/龍蝦/鮑魚$119起

下午茶自助餐優惠推介2024｜夏日熱焫焫，享受一頓悠閒的下午茶避避暑就最好不過！現時也有不少餐廳推出下午茶優惠，《香港01》「好食玩飛」記者為大家推薦7間高性價比的下午茶，有打卡一流的主題餐廳，也有以龍蝦、鮑魚為主題的餐廳，最平人均$119.4！即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

下午茶自助餐優惠【1】荃灣悦品酒店 ── 榴槤芒果主題2人下午茶 人均$119.4

👉🏻立即預訂

炎炎夏日，配上多汁的芒果、芳香的榴槤簡直是絕配。荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis下午茶套餐提供多款榴槤和芒果製成的甜、鹹點，款款造型精緻，綠色的榴槤及金黃色的芒果賣相吸引、果味香濃，當中必試榴槤慕絲蛋糕及香芒蟹肉忌廉筒，另外也有新鮮生蠔提供，非常抵食！餐廳環境寧靜舒適，可慢慢享受悠閒的二人時光，一邊細味小巧的美食，一邊打卡！人均只需$119.4！

荃灣悦品酒店 Hotel Cozi Oasis｜榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶👉🏻立即預訂

成人（2位）：$238.8｜人均$119.4｜原價$477.6

日期：即日至7月31日

👉🏻立即預訂

地址：葵涌青山公路葵涌段443號悦品酒店‧荃灣地下高層 UG/F（酒店提供穿梭巴士服務）

穿梭巴士位置：港鐵葵芳站（新都會廣場正門對出）

電話：3891 1928



下午茶自助餐優惠【2】六國酒店 ── 下午茶自助餐巴馬火腿、拿破崙任食4小時 73折

👉🏻立即預訂

六國酒店以水果和花卉為主題，推出「果漾花語下午茶自助餐」，提供煙三文魚、凍肉及芝士拼盤、鮮果巴馬火腿、蟹肉撻、野菌酥皮盒等鹹點，以及士多啤梨拿破崙、楊枝甘露、Häagen-Dazs雪糕等14款甜點，連水果花茶都係任飲！款款小點都超精緻，而且任食時間長達四小時，絕對可以慢慢食、慢慢打卡！現在預訂更可享73折優惠！

六國酒店｜果漾花語下午茶自助餐👉🏻立即預訂

成人（1位）：$262｜原價$361

小童（1位）：$174｜原價$240

*優惠期：即日至2024年8月31日

👉🏻立即預訂

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



下午茶自助餐優惠【3】六國酒店 ── 鮑魚沙律凍杯、龍蝦千層酥、醬油漬金蠔配布林餅 86折

👉🏻立即預訂

六國酒店Le Menu另有「金蠔‧鮑魚‧龍蝦」下午茶套餐，主打多款以鮮甜海鮮製作的鹹甜點，當中主打鮑魚沙律凍杯、龍蝦千層酥及醬油漬金蠔配布林餅，款款造型精緻，放置在高貴的三層架上，配搭餐廳華麗與古典結合的維多利亞風格裝飾，非常適合打卡！現有86折優惠！

六國酒店｜金蠔‧鮑魚‧龍蝦下午茶自助餐👉🏻立即預訂

成人（2位）：$482｜人均$241｜原價$559

*優惠期：即日至2024年8月31日

👉🏻立即預訂

地址：香港灣仔告士打道72號1樓

電話：28663808



下午茶自助餐優惠【4】龍島 ── 朱古力芒果慕絲杯、紅桑子朱古力夾心千層酥 人均$186

👉🏻立即預訂

以高級朱古力和烘焙品為主的本地朱古力專門店龍島 LUCULLUS，推出下午茶優惠，朱古力控不容錯過！推薦必試龍島的朱古力甜點，如馬達加斯加72%朱古力芒果慕絲杯、紅桑子朱古力夾心千層酥及招牌手工朱古力，口感順滑濃厚的黑朱古力搭配不同食材，令味道有更多層次。人均只需$186！

成人（2位）：$372｜人均$186｜原價$438👉🏻立即預訂

*優惠期：即日至2024年6月30日

👉🏻立即預訂

地址：大角咀海庭道18號奧海城2期地下G28號舖 （34800397）/ 將軍澳康城路1號康城3樓347號舖（26287891）



下午茶自助餐優惠【5】尖沙咀珀薈酒店 ── 童話森林主題打卡一流 獨家快閃低至47折

👉🏻立即預訂

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar推出「童話森林」主題下午茶，以綠色植物、花朵及森林小屋等元素，帶你享受充滿童話氣氛的下午茶！除了有士多啤梨提拉米蘇、抹茶意大利奶凍等經典甜品，還有煙三文魚慕絲脆撻及煙燻帶子伴車厘茄等創新鹹點，糕點盛在森林元素的盤子上，非常可愛，打卡一流！現有快閃優惠，低至47折！

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar｜童話森林主題下午茶👉🏻立即預訂

星期一至五

成人（2位）：$245｜人均$123｜原價$564

星期六、日及公眾假期

成人（2位）：$448｜人均$224｜原價$564

優惠有效期：即日至2024年8月4日

👉🏻立即預訂

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526



下午茶自助餐優惠【6】尖沙咀珀薈酒店 ── 摩天輪主題下午茶 巴馬火腿、吉列炸蠔 低至43折

👉🏻立即預訂

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar另外還推出「閃亮摩天輪」主題下午茶，精緻小巧的特色鹹甜點放置在摩天輪架上迴轉，很適合打卡！鹹點有煙三文魚卷配三文魚籽、吉列炸蠔和巴馬火腿配蜜瓜；甜點則有Uptop特色布丁杯及雜錦芝士蛋糕，在星期六、日及公眾假期更可免費升級奇異多多、榛⼦咖啡和柑橘檸檬等特飲！現有獨家快閃優惠！低至43折！

尖沙咀珀薈酒店Uptop Bistro & Bar｜閃亮摩天輪主題下午茶👉🏻立即預訂

星期一至五

成人（2位）：$245｜人均$122.5｜原價$564

星期六、日及公眾假期

成人（2位）：$448｜人均$224｜原價$564

優惠有效期：即日至2024年8月4日

👉🏻立即預訂

地址：尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店19樓

電話：21173526



下午茶自助餐優惠【7】香港迪士尼樂園酒店 ── M6和牛條、蟹肉沙律 97折

👉🏻立即預訂

香港迪士尼樂園酒店的Walt's Cafe華特餐廳也有下午茶優惠！假日來Staycation，再歎埋下午茶，就最好不過！這家常常約滿的餐廳主打採用高級食材的下午茶，如M6和牛條配壽喜燒汁、蟹肉沙律醃紅洋蔥三文治和青蘋果沙律配紅菜頭醃三文魚，當然還有印有米奇圖樣的即烘米奇鬆餅！

香港迪士尼樂園酒店Walt's Cafe華特餐廳｜下午茶 👉🏻立即預訂

成人（2位）：$658｜人均$329｜原價$679

＊已包括加一服務費

優惠有效期：即日至2024年9月16日

👉🏻立即預訂

地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園酒店3樓

電話：35106000



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略