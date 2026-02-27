粵語流行曲燭光音樂會｜博物館舉行！經典名曲伴維港景／獨家9折

香港好去處｜CandleNight｜粵語流行曲燭光音樂會｜經典金曲值得一聽再聽！粵語流行曲燭光音樂會將會在2026年3月1日於香港海事博物館舉辦，讓大家在萬千燭光包圍的浪費氛圍下，傾聽首首粵語經典名曲，隨音樂走進一段段動人回憶。現時門票還有獨家2人同行9折優惠，詳情即看內文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜燭光夜音樂會有什麼特色？

燭光夜音樂會已是香港享負盛名的活動，在各地已舉行多場。而今次音樂會將會在香港海事博物館。當萬千燭光徐徐亮起，和暖的光線渲染整個博物館，細膩動人的弦樂將重新演繹多首香港經典粵語流行曲，帶大家穿越時空回到當時。 👉🏻01獨家9折門票✨

CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜耳熟能長的經典好歌

粵語流行曲燭光音樂會已率先公布歌單，當中包括李克勤《月半小夜曲》、張國榮《當年情》、《有心人》、Beyond《喜歡你》、張學友《李香蘭》、陳奕迅《K歌之王》、《浮誇》、《歲月如歌》等等，亦有G.E.M.《睡公主》、謝安琪《鍾無艷》、鄭欣宜《女神》、張天賦《反對無效》。

首首都是港人耳熟能詳的廣東歌金曲，在萬千閃爍的燭光匯成的海中，由才華橫溢的音樂家現場演繹，張國榮的絕代經典，到陳奕迅的動人情歌，每一首都打動港人的心。

👉🏻01獨家9折門票✨

粵語流行曲燭光音樂會歌單（播放清單的順序與歌曲曲目以最終確認為準）：月半小夜曲 - 李克勤 | The Crescent Moon - Hacken Lee

當年情 - 張國榮 | Past Love - Leslie Cheung

K歌之王 - 陳奕迅 | King of Karaoke - Eason Chan

睡公主 - G.E.M. | Sleeping Beauty - G.E.M.

女神 - 鄭欣宜 | Goddess - Joyce Cheng

鍾無艷 - 謝安琪 | Jung Mo Yim - Kay Tse

反對無效 - 張天賦 | Overruled - MC Cheung

浮誇 - 陳奕迅 | Exaggerated - Eason Chan

李香蘭 - 張學友 | Li Xiang Lan - Jacky Cheung

喜歡你 - Beyond | Loving You - Beyond

有心人 - 張國榮 | Someone with a Heart - Leslie Cheung

追 - 張國榮 | Chase - Leslie Cheung

歲月如歌 - 陳奕迅 | Years Like Song - Eason Chan



CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜門票有什麼優惠？

CandleNight廣東歌燭光音樂會已有二人同行獨家9折優惠，人均只需$450便可進場！ 👉🏻01獨家9折門票✨

二人套票（大小同價）：$900｜人均$450｜原價$1,000

單人票（成人／小童）：$500



CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜什麼時候舉行？地點在哪裡？

活動日期：2026年3月1日 (星期日)

地點：香港中環8號碼頭 香港海事博物館

時間：18:30、20:30

演出時長：60分鐘



CandleNight粵語流行曲燭光音樂會｜有什麼要注意？

1. 建議提早到達，以便享受場地氛圍並避免排隊。

2. 門票恕不退款。購票前請仔細閱讀活動詳情。

3. 請保持輕聲細語，並將電子設備調至靜音。

4. 夜間氣溫較低，建議攜帶薄外套以保持舒適。



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略