筲箕灣美食12間｜扒房$80五道菜／手打魚蛋粉店／必比登上海菜

筲箕灣美食｜筲箕灣出名美食多，尤其地道美食選擇相當豐富，《香港01》「好食玩飛」記者整合13間筲箕灣美食，包括街坊價西餐廳、人氣串燒店、馳名雞蛋仔、焦糖燉蛋雪糕班戟、日式烏冬專門店、配搭新穎的煲仔飯等，下次去筲箕灣就可以參考一下這些筲箕灣美食。



筲箕灣美食【1】The Starred——懷舊靚裝扒房 $80五道菜套餐

筲箕灣The Starred餐廳環境像極七、八十年代的扒房，璀璨的水晶吊燈、復古皮質卡座、獨特花紋的懷舊地磚，啱晒喜歡鋸扒的食客。

近日餐廳推出親民價五道菜套餐，每位僅需$80，設加一服務費，就可享用包含前菜、餐湯、主菜、甜品及飲品的豐盛套餐。主菜選擇不少，有各式扒類和意粉，例如黑松露意粉、鐵板雞扒、鐵板豬扒，另加$5更可升級為紐西蘭肉眼牛扒，再以焦香巴斯克芝士蛋糕和飲品作結，讓人滿足到捧腹而歸。值得留意，套餐會在星期二至五全日供應，星期六日就在中午12時至6時供應。

The Starred

地址：筲箕灣筲箕灣道333號樂融軒地下4號舖

交通：港鐵筲箕灣站 A2 出口, 步行約5分鐘

電話：5119 0009、9156 9149

營業時間：星期二至日 11:45 - 22:00， 星期一全日休息



筲箕灣美食【2】一家——米芝蓮必比登推介上海菜

上海菜餐廳「一家」，曾於2023-2024年連續兩年榮獲必比登推介，當中必試外婆墨魚烤紅燒肉、糖醋小排骨和高力芒果奶黃。外婆墨魚烤紅燒肉配搭流心蛋，口感意外地夾；糖醋小排骨酸甜適中，而且相當入味；高力芒果奶黃外皮綿密，內餡的芒果蓉加上奶黃，又香又甜，作為飯後甜品一絕！

一家

營業時間：星期一至五 11:30 - 22:00／星期六至日及公眾假期 10:30 - 22:00

地址：筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下G04號舖

電話：2865 1131



筲箕灣美食【3】越南老街——必試黃咖喱海鮮

「越南老街」主打一系列越南菜，而且價錢親民。當中越南經典菜黃咖喱海鮮更是必試，鮮甜的蝦肉、青口、魷魚鬚盡吸咖喱汁，非常惹味，還可以配搭蒜蓉包一起吃！另外亦可試試餐廳的火車頭湯粉，也是不少街坊的熱門選擇。湯底充滿香甜的牛骨味，而且非常足料！

越南老街

營業時間：星期一至日 11:00 - 22:00

地址：筲箕灣南安街93號鯉景大廈地下A號舖

電話：6774 7708



筲箕灣美食【4】燒烤堂——人氣串燒店

「燒烤堂」有多間分店，在香港一直人氣高企。餐廳主打各式各樣的串燒，而且除了有日本燒物，更有港式、西式、台式等食物可選擇。當中首推雞皮墨魚滑，香脆的雞皮包裹鮮甜的墨魚滑，非常有層次！另外黑糖燒菠蘿也是餐廳的得意之作，黑糖的獨特香甜和焦脆，配搭多汁的菠蘿，絕對值得一試。

燒烤堂

營業時間：星期一至日 17:00 - 00:00

地址：筲箕灣新成街8號新成中心C座地下F號舖



筲箕灣美食【5】安利魚蛋粉麵——59年歷史、每日手打魚蛋

始於1966年安利魚蛋粉麵是區內名店，當年只是天后古廟旁的街邊檔口，後來搬入東大街鋪位。「安利」堅持每日手打魚蛋魚片，更加用上門鱔、䱛魚打成。魚蛋更加鮮味、彈牙。招牌切腩魚片撈粗，便是由40多年前開店的鄭老先生開創。

安利魚蛋粉麵

地址：筲箕灣筲箕灣東大街22號地舖

營業時間：09:00 - 19:00（逢星期四休息）



筲箕灣美食【6】魚蛋佬——惹味濃郁沙嗲汁，魚蛋、牛丸超彈牙！

「魚蛋佬」在太安樓甚有名氣，已經開了十多年。小店雖然食物選擇不算多，只賣街頭小吃魚蛋、齋、牛柏葉、腸仔、牛丸、墨丸等，但樣樣都值得一試。招牌魚蛋配上自家秘製沙嗲汁，辣中帶甜，醬汁濃郁又不會太鹹，十分滋味。而魷魚和牛柏葉也很受附近街坊歡迎。

魚蛋佬

營業時間：18:00 - 00:00

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A28B號舖



筲箕灣美食【7】低調高手大街小食——馳名雞蛋仔，外脆內軟、蛋香濃郁！

「低調高手大街小食」的雞蛋仔，可說是全港數一數二的雞蛋仔，有不少人為了一底雞蛋仔專程前來，即使需等待半小時亦在所不惜。一進門就可以看到老闆與許多明星的合影，包括發哥、謝霆鋒、林俊傑等。

小店的雞蛋仔全部即叫即製，蛋香及奶香濃郁，在街口亦可聞到，口感方面火候控制得恰到好處，外脆內軟，調味亦不會太甜。閒日仍有十多人排隊，人氣著實不容小覷。

雞蛋仔外脆裡軟，蛋香味濃。（小紅書@香港玩樂購物）

低調高手大街小食

營業時間：13:00 - 21:00

地址：筲箕灣筲箕灣東大街76A號地下B3號舖



筲箕灣美食【8】I Love戟——焦糖燉蛋雪糕班戟/不同口味千層蛋糕，口感層次超豐富！

「I Love戟」主打即叫即製班戟，除了多款甜班戟之外，特別設有鹹食班戟配搭。焦糖燉蛋雪糕班戟是店內招牌，班戟皮即叫即製，蛋香味濃，燉蛋表面砂糖燒至薄脆微焦，燉蛋嫩滑微微暖，富有蛋香，最底層包裹著自選口味雪糕，口感層次豐富。

除了招牌的焦糖燉蛋味，還有蜜桃、士多啤梨、芒果等不同水果口味，也有邪惡的芝士榛子脆脆、芝士鹹牛肉等口味，店內亦提供高水準千層蛋糕。

I Love 戟

營業時間：13:30-18:00（休店日子請留意店鋪IG）

地址：筲箕灣筲箕灣東大街76號地下C號舖



筲箕灣美食【9】八沢——黑松露忌廉海鮮烏冬，銷量第一、震撼味蕾！

在筲箕灣想吃日本料理？大家一定會想起「八沢」這間以烏冬為主打菜式的日式餐廳。黑松露忌廉海鮮烏冬是店內銷量第一，日式咖喱飯、豚肉拉麵也是店內的人氣之選！

烏冬一上檯就可以聞到非常濃郁的奶油忌廉和黑松露的香味，湯底奶香味頗重，十分Creamy，扁身的烏冬彈牙。海鮮有三文魚和兩隻大大粒帆立貝，三文魚熟到恰到好處，甚至有種入口即溶的感覺。好食到食客給予評價：「第一啖已經好震撼」、「食完仲想再食」。

八沢

營業時間：每天11:30 - 15:00 / 17:30 - 22:30

地址：筲箕灣筲箕灣東大街59-99號東威大廈地下7號舖



筲箕灣美食【10】紹華小廚——街坊名店煲仔飯，必試荔茸/蒜香牛頸脊/帆立貝象拔蚌煲仔飯！

筲箕灣的「紹華小廚」街坊名店，主打各式小菜和招牌炭燒煲仔飯，這裡的煲仔飯有近30款口味選擇，除傳統款外，也有多款創新口味，如野菌鵝肝、疆土羊肉、帆立貝象拔蚌、蒜香牛頸脊等。

其中荔茸煲仔飯是人氣之選，煲仔飯表面上有兩球芋頭製成的芋泥球及大量肉碎，搭配特製的甜豉油，芋泥口感綿密，散發芋頭香，而且肉碎份量好多，配上香口的微微焦飯粒，非常滿足。

紹華小廚

營業時間：星期一至六07:00 - 22:00，逢星期日休息

地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市暨綜合服務大樓CF3號舖



筲箕灣美食【11】姊妹美食——平價煎釀三寶/泰式炸皮蛋/炸雞髀

說起香港街頭小食，就不得不提煎釀三寶。這間姊妹美食在太安樓開業多年，是一間煎釀三寶專門店，主打大量炸物，選擇眾多，煎釀三寶、炸大腸、炸大雞髀、炸魷魚、炸薯條、天婦羅、炸帶子等等，全部即叫即炸，而且價錢親民，是太安樓必食的掃街小食。

當中最出名的就是在坊間罕見的泰式炸皮蛋，姊妹美食的炸皮蛋外層不是普通的脆漿而是包了一層魚肉，增添了口感，皮蛋香氣誘人，加上泰式辣醬，口感味道豐富！

姊妹美食

營業時間：08:45–22:00

地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A35A號舖



筲箕灣美食【12】Dirty Skillet——人氣夢幻西餐廳，擺盤精美、打卡聖地！

餐廳走歐美復古風，主打Shake Shake海鮮袋、火焰芝士，並有多款打卡甜品。餐廳招牌秘製Dirty屠夫牛扒，經過兩道工序，先慢煮再烤製，熟度恰到好處，外焦里嫩、肉香味濃，而且啖啖爆汁。芒果拿破崙酥皮脆香，三層都滿滿鋪上吉士醬，芒果都大大粒，很足料！

餐廳銷量第一的是Burrata Cheese Pizza，看起來其貌不揚，一切開就會有香滑的流心芝士溢出，與鹹香的火腿及塗上意大利香醋焗好的Pizza味道好匹配！

餐廳裝潢別緻，有仿旋轉木馬，而且擺盤別出心裁，菜式、飲品都很適合打卡。紀念日、約會或者慶祝生日都非常適合來此用餐。

Dirty Skillet

營業時間：星期一至五11:30 - 22:00，星期六日10:00 - 22:00

地址：筲箕灣筲箕灣道393號形薈地下G12號舖



