香港燒賣22推介｜周記醬料新開!手工魚肉+自家豉油　關注組都推薦

燒賣推介｜燒賣是港人最愛的小食之一，燒賣可以做早餐又可以做下午茶仲可以做飯前小食，是港人的醫肚良物。《香港01》好食玩飛記者就搜集了香港22間燒賣推介給大家，當中包括燒賣關注組推薦的觀塘最強燒賣駿運士多，又有自家製鯊魚肉燒賣，還有爆汁鹹蛋黃醬燒賣等，周記醬料更進駐紅磡！即看下文啦！



燒賣推介【1】周記醬料 — 煙韌彈牙燒賣／周記自家製豉油

周記醬料在長沙灣已有15年歷史，由第二代接班人周浩濤接手後，開始進軍燒賣市場！周浩濤特意花費數月時間精心研發這款燒賣，他選用越南魚柳和紅魚柳作為內餡，再加入自家出品的周記大地魚粉，提升鮮味，口感煙韌彈牙！2月更進駐紅磡！同樣地會販賣周記自家製豉油，由焦糖、頭抽、醬油、蔥段、老薑、蔥頭調製而成，味道香醇！此外，還有傳統涼果等食品。

周記醬料更被日本節拍攝與日本燒賣作大比拼。（fb@周記醬料）

周記醬料（紅磡店）

地址：民裕街23號地下

營業時間：星期一至六 7:00 - 19:00；星期日及公眾假期 12:00 - 18:00



周記醬料（長沙灣總店）

地址：元州街413號地下

營業時間：10:00 - 19:00



燒賣推介【2】餓媽家姐 — 超惹味邪惡芝士拉絲炸燒賣

「餓媽家姐」是關注組熱捧的小店之一，麻雀雖少，卻有著各式各樣的香港小食， 如漢堡包、腸粉、魚蛋、撈麵等，當中最招牌為炸燒賣！除了可以搭配鹹蛋黃醬、黑松露醬、麻辣醬等自家制醬汁外，還有邪惡芝士拉絲炸燒賣！炸燒賣即叫即炸，外脆內軟，芝士味香濃，搭配辣粉味到層次更升級！

餓媽家姐

地址：尖沙咀柯士甸路15號金巴利大廈E座 J號舖



燒賣推介【3】興發熟食 — 高質魚肉燒賣 必試辣醬燒賣！

興發熟食同樣是香港燒賣關注組力推的燒賣之一，魚肉燒賣超高質，粒粒鬆軟、皮薄又足料！咸豉油搭配辣醬非常夾，更有辣椒絲、辣椒籽、花生或菜甫增加口感，而且價錢很親民！

興發熟食

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 1樓裕民里1B11號舖



燒賣推介【4】百利來美食 — 炸燒賣／麻辣燒賣／宵夜店

百利來美食的馳名炸物有8款，記者認為黃金炸燒賣是必點，22蚊8粒，價錢相對較貴，不過設有堂食室內和户外位置，可以同班朋友慢慢吹水食宵夜！加上元朗好吃的炸燒賣不多，記者認為值得一試！如果不想吃炸燒賣，百利來也有蒸燒賣（$15），特別之處是加入了自家麻辣醬汁，可選三種辣度，記者每次食都會越食越上癮！

百利來美食

地址：元朗鳳攸南街3號好順景大廈地下44號舖



燒賣推介【5】蕉積妹 — 熱浪味shake shake 燒賣

蕉積妹位於葵廣，主力賣香蕉煎餅等甜品，原來亦有賣shake shake 燒賣！shake shake 燒賣即叫即炸，外皮很脆、內餡很足料，面頭鋪滿shake shake香辣粉，有種在吃熱浪出片的感覺，令人驚喜！

蕉積妹

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場1樓1092號舖



燒賣推介【6】杯中物 — 酸麻口味炸燒賣

杯中物供應不同炸物、章魚燒、泰式蝦餅、地瓜丸等小吃，而炸燒賣同樣出色，有多種味粉可供選擇，可以因應喜好選擇不同味道。關注組成員就推薦添加麻辣粉及梅粉，又麻又酸口感非常豐富！

杯中物

地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓F87B號舖



燒賣推介【7】西關老祖 — 秘傳XO醬 怒炸金龍燒賣

西關老祖主打西關瀨粉、炸粽、豬油撈飯等特色小吃，但原來餐廳有售賣燒賣之餘，其中一款名為怒炸金龍燒賣的炸燒賣更配上了餐廳秘傳的XO醬！炸燒賣即叫即炸滿滿油香，外脆內嫩搭配XO醬，微辣且味道香濃，口感豐富！

西關老祖

地址：佐敦文苑街18號文苑樓地下18B號舖



燒賣推介【8】阿德士多 — 自家醬汁「辣德妙」燒賣

屯門都有燒賣關注組力推的燒賣！位於屯門的阿德士多出了售賣士多雜貨、麵包、三文治、咖啡等外，更加有燒賣食！燒賣蒸得剛剛好，煙韌軟熟亦夠熱，自家醬汁「辣德妙」，口感味道更豐富！辣德炒的辣汁有微微辣椒蓉的顆粒感，蔥頭蒜頭香濃，是後勁凌厲的辣，非常特別！

阿德士多

地址：屯門鍾屋村16號地舖



燒賣推介【9】永豐潮州食品公司 — 巨型魚肉燒賣、配自家製辣油

永豐潮州食品公司被稱為「土瓜灣最強燒賣」，以巨型魚肉燒賣聞名，燒賣是全人手製作，魚肉味濃而且口感煙韌，喜歡吃辣的朋友亦可以蘸永豐潮州食品公司自家製作的辣椒油，食落更惹味，而且$5/4粒超抵食！

永豐潮州食品公司

地址：土瓜灣九龍城道47a號



燒賣推介【10】駿運士多 — 觀塘最強魚肉豬肉燒賣

被稱為觀塘最強燒賣的駿運士多，曾於今年3月結業，引起了一眾觀塘街坊不捨，5月便於相隔兩條街的位置火速回歸。賣$10/8粒魚肉燒賣的駿運一向都是不少打工仔和街坊的早餐恩物，價錢親民又高質，燒賣粒粒彈牙又有魚肉味，不會太冧。此外，$10/8粒豬肉燒賣及$5/1粒牛肉球亦是熱賣小食。

駿運士多

地址︰觀塘道410號觀點中心地下G02號舖



燒賣推介【11】金華美食 — 長沙灣人氣金龍燒賣配鵝油香甜豉油

位於長沙灣的「金華美食」，開業超過二十年，主打魚肉燒賣、陳皮魚蛋、腸粉等多款港式小食。招牌魚肉燒賣（$10/5粒）以人氣本地品牌金龍燒賣製成，口感彈牙煙韌，沒有硬實感；魚肉燒賣魚味豐富而不腥，配上小店秘製辣油及鵝油香甜豉油，惹味之餘充滿層次感，辣油辣得過癮有後勁！

金華美食

地址：長沙灣昌華街20號金華閣地下1號舖



燒賣推介【12】日昇車仔麵 — 太子皮薄煙韌燒賣配麻油

雖然日昇車仔麵主打車仔麵，但原來燒賣同樣是必食推介！香港燒賣關注組成員對日昇車仔麵的燒賣讚口不絕，不但大讚燒賣有油香味、皮薄煙韌有口感、粒粒飽滿有光澤，而且燒賣更加入了麻油搭配，令其更香、更滋味！

日昇車仔麵

地址：太子荔枝角道82號地



燒賣推介【13】新天中藥茶館 — 北角中藥舖自家製鯊魚肉燒賣

位於北角的中藥舖「新天中藥茶館」，不止售有一系列由已故註冊老中醫師處方的獨門配方涼茶，原來還有賣自家製燒賣！這兒的燒賣與坊間常食到的魚肉豬肉混合版本不同，而是單純由鯊魚肉及木薯粉製成，深海魚肉向來富有咬口，所以亦彈牙、煙韌 只需$13/7粒，成了新天的一大特色！

鯊魚燒賣成獨特賣點。（IG@suntinmedicine）

新天中藥茶館

地址：北角屈臣道2號海景大廈A座地舖

電話號碼：2557 8870



燒賣推介【14】龍點心 —— 觀塘一籠食盡6種燒賣 黑松露珍香燒賣

有別於傳統茶樓，龍點心是間走年輕活力路線的點心專門店，主打手工創新點心。單是燒賣就有近十多種口味，更有一籠食盡6種燒賣的歎世界燒賣拼盤，加入各國風味，泰國選手有冬蔭功泰辣燒賣，法國選手有黑松露珍香燒賣，韓國有泡菜蒜辣燒賣等，創意滿分！$70一籠！

龍點心

地址：觀塘觀塘道398-402號Eastcore 1樓4號舖



燒賣推介【15】林記小食 — 紅磡老字號 街坊名店手工燒賣魚蛋

區內有名燒賣小店林記小食，主打街頭小食，包括燒賣、魚蛋、腸粉，自家製魚肉燒賣煙韌彈牙，並非霉霉爛爛、充滿粉感的劣質燒賣，而且亦算大粒，配上秘製豉油更加好味。腸粉好滑身，沒有糊爛的口感，加上大量甜醬、花生醬更惹味。

林記手製燒賣有＄5硬幣的大小還有豬油香。（fb@香港燒賣關注組）

林記小食

地址：紅磡差館里21號

營業時間：13:30 - 21:30



地址：石硤尾偉智里1-3號白田購物中心地下G25號舖

營業時間：08:00 - 20:00（逢星期日休息）



地址：西貢福民路58-72號高富樓地下14號舖

營業時間：06:30 - 02:00



燒賣推介【16】冠華粥麵 — 石圍角邨最後名物

冠華粥麵的手工魚肉燒賣被譽為是「石圍角邨最後的名物」，魚肉足料呈半透明色，燒賣外皮有光澤而且大大粒，絕對是啖啖肉！雖然豉油味道偏淡，但辣油就相當香，而且夠辣，$22十粒！

冠華粥麵

地址：荃灣石圍角村石芳樓地下7號舖



燒賣推介【17】老虎岩 — 潮式芫荽燒賣

大埔老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡本來主打牛腩牛雜潮式粉麵，後來老闆Kenneth得人稱大埔燒賣佬親傳燒賣秘技，以魚肉芫荽燒賣成名，有食客表示「芫荽燒賣好好食！燒賣係豬肉加魚肉，豬肉比例較多，配辣油好正」。另外店舖一個特色便是芝士蛋牛腩三文治，三文治即叫即做，吸引不少人試食。

老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

地址︰大埔東昌街6-16號地下F號舖



燒賣推介【18】強記小食 — 葵芳小店獨製醬汁香辣惹味

燒賣配上獨家醬汁，俘虜不少食客。能吃辣的要試他們的香辣醬，好吃！每到收工時間就有不少人來買燒賣，除了燒賣，山竹牛肉和陳皮魚蛋亦是店舖招牌，魚蛋陳皮味突出，口感彈牙。

強記位於葵芳站D出口對出小巷，位置比較鬼祟。（fb@強記小食）

強記小食

地址︰葵芳港鐵葵芳站D出口



燒賣推介【19】7仔 — 抵食燒賣 總有一間在左右

另外，網民讚7仔燒賣有改進，覺得好味了。網民在Facebook@「香港燒賣關注組」，7仔燒賣生性喇！大改進！而家魚味濃咗，油香還是有點弱，口感煙韌咗，唔再係得舊粉，燒賣皮薄過以前而不爛。新款蔥香豉油汁，蔥香濃郁。」不過，亦有人覺得與以前沒有大不同，甚至缺乏魚味，魚蛋更可取，但認同偶然有特價$11/10粒十分抵買。

7仔特地用多種新鮮太平洋漁產去製成魚漿，增加口感和魚鮮味。（fb@7-Eleven Hong Kong)

燒賣推介【20】魚事者 —北角銅鑼灣米芝蓮指南推介全魚肉燒賣

位於北角和銅鑼灣的「魚事者」，2023-2024連續兩年獲得米芝蓮指南推介。餐點就如店名一樣，無論是薯條，麵底，抑或墨西哥粟米片，甚至連義大利飯的飯粒都轉成魚肉製成，以魚肉製成各類型料理，創意十足。所以他們的燒賣絕對是以全魚肉製造，並沒有加入一點豬肉或豬油。更值得一提的是，他們的麵底是可以改成燒賣底的，燒賣控不妨一試。

魚事者亦有急凍燒賣及魚麵售賣。(fb@魚事者fishaholic）

魚事者

地址：北角炮台山宏安道14-18號威德閣地下14號舖



燒賣推介【21】粉果佬 — 魚肉燒賣

位於昌運中心地下的「粉果佬」最近超有人氣，主要提供家鄉粉果、燒賣、咖喱魚蛋及碗仔翅等，不過最出名的一定是手工製燒賣及粉果。這兒每日都大排長龍，門口總排有約30人的人龍，非常誇張！不少網民大讚這兒的燒賣「魚味好濃」，令人一試難忘！

粉果佬

地址：大埔安慈路4號昌運中心地下32號舖



燒賣推介【22】呂仔記二哥一九七八 —— 手工海鮮魚肉燒賣

呂仔記曾獲不少媒體來採訪，他們的手工海鮮魚肉燒賣是人手製作，每粒都魚味突出和彈牙，因為用黃門膳製造，用料精良，自然價格較高，$19四粒。

呂仔記曾獲不少媒體來採訪，他們的手工海鮮魚肉燒賣是人手製作。（小紅書@木之本營）

呂仔記二哥一九七八

地址：筲箕灣筲箕灣東大街28-40A號東興大廈地下1號舖



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