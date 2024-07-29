奈良燒肉店登陸中環｜筋肉代表駐場　記者實測牛舌：肉味重必食

奈良燒肉店「焼肉ホルモンまっちゃん」以肉質鮮美出名，更多次登上日本雜誌電視節目，該店宣布在7月31號正式在中環開張！店舖主打肉的品質，更提供多種和牛部位及肉類可供嘗試，選擇極多！《香港01》「好食玩飛」記者獲邀，第一時間為大家實地測評，食後感認為餐廳牛肉品質不錯，推介大家必食厚燒牛舌及和牛盛合！



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店舖風格偏日系木質風格。（林樂昕攝）

奈良燒肉店登陸中環｜內臟燒肉店

與米芝連推介餐廳Nikutoieba Matsuda屬同一餐飲集團的「焼肉ホルモンまっちゃん」(Yakiniku Horumon Matchan)，深受日本國內及外國旅客熱捧。現在將於7月31日正式進駐香港中環！

奈良燒肉店登陸中環｜3款式必食推介

必食推介【1】超厚切和牛舌 (鹽)（$198）

和牛舌肉質鮮嫩多汁，牛肉味道濃厚，有輕微鹽味作為調味，極度柔軟，記者實試完全不韌，完美呈現和牛原本味道。連不好牛舌的記者都一試難忘！推薦加上檸檬汁，風味更加輕盈清爽。

必食推介【2】本日和牛盛合（$498）

本日和牛盛合超級豐富，入口即溶。 （羅淑瑩攝）

拼盤包括三種肉類，份量足夠4人食用！是日精選分別是牛小排、橫膈膜和里肌肉。這款簡直是必叫，三款肉類有牛味濃、有咬口，到入口即溶，每一款都非常新鮮、肉味濃厚。搭配上凍檸檬汽酒（$68），超級正！

必食推介【3】黑毛和牛里肌肉（$188）

黑毛和牛里肌肉超大舊！（羅淑瑩攝）

一整塊的黑毛和牛里肌肉，外形酷似「和牛磚」，是日本總店的名物。小編認為大件燒肉可以在烤肉的過程中鎖緊肉汁，非常犀利。而且和牛完美的霜降，入口即溶！配上山葵泥，極上霜降的肉質十分鮮嫩，燒到恰到好處，放入口中，肉香四溢。

餐廳前菜提供泡菜，還會附上現切檸檬供食客解膩，自家特製的和風燒肉汁加入白芝麻、蔥花，味道偏甜，搭配燒肉一絕。此外，餐廳亦提供生牛肉他他、韓式烤豬五花肉、日本國產雞肉、海鮮、多款前菜、飯及湯品。

絕對不能錯過的還有三星咖哩飯（$78），由日本總店直送香港，用上秘製咖哩與日本和牛一同烹調，香濃味美，和牛牛脂融化在咖哩中，配以日本米飯，雖然食燒肉已經十分飽，都忍不住一口接一口！

奈良燒肉店登陸中環｜環境精緻 打卡一絕

餐廳環境乾淨精緻，店內是經典的和風風格裝修，而玄關位置更設有水吧，氣氛十足。鋪頭比較小巧精緻，但座位都頗舒適。但鋪頭座位較少，只有6檯，可以坐大概20個人，大家如果想食可能要及早預約。店內更有專人幫手燒肉，服務極佳。

奈良燒肉店登陸中環｜挑戰引體贏燒肉＋開業期內晚市八五折

餐廳暫時決定香港分店的筋肉代表，會在星期五於晚市時段現身，更會在店內誠邀食客在晚上6時半及8時參與引體上升挑戰，成功完成指定次數的引體上升，即可享用免費烤肉一份。

男顧客完成3次引體上升，即可免費獲贈牛舌背一碟；完成六次引體上升，即可獲贈名物和牛混合燒一碟；完成9次挑戰，更可獲贈黑毛和牛里肌肉脊肉一碟。而女顧客完成兩次引體上升，即可免費獲贈牛舌背一碟；完成4次引體上升，即可獲贈名物和牛混合燒一碟；完成6次挑戰，更可獲贈大獎黑毛和牛里肌肉脊肉一碟，開業期內晚市食品85折優惠。

奈良燒肉店登陸中環｜餐廳娛樂性十足

餐廳亦設有特別以握力器設計的燒肉鉗，更是日本師傅自行製作，歡迎客人享用燒肉的同時，訓練一下手部肌肉，娛樂性十足。將檸檬片砌成檸檬山的香港獨有凍結檸檬汽酒(港幣$68)，另外更有可以自己手榨的生榨檸檬氣酒(港幣$48)，酸爽清新，配搭燒肉一流。

「焼肉ホルモンまっちゃん」(Yakiniku Horumon Matchan)

地址：香港中環歌賦街24號

電話：2727 0013

營業時間：

午市 – 下午12時至3時(最後點餐時間為下午2時30分)

晚市 – 下午5時30分至晚上10時(最後點餐時間為晚上9時30分)

周五六晚市 – 下午5時30分至晚上10時30分(最後點餐時間為晚上10時)

每逢周日及指定周三休息



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