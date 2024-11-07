九龍城泰國菜10間｜平價抵食！小曼谷／金泰／隆姐　一間開到凌晨

九龍城泰國菜推介｜九龍城向來美食雲集，尤其是泰國菜，幾乎走幾步便有一間泰國餐廳在附近，因此九龍城也有「小泰國」之稱。《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家搜羅10間九龍城泰國菜，當中有街坊熟知的小曼谷海鮮燒烤屋，也有以曼谷地鐵公司命名，頗具特色的BTS美食站，即睇內文！



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九龍城泰國菜推介【1】小曼谷海鮮燒烤屋——必試青咖喱海鮮

小曼谷海鮮燒烤屋是九龍城街坊都熟知的泰國菜餐廳，店外幾乎每天都大排長龍。當中必試青咖喱海鮮，裡面的帶子、魷魚、青口、鮮蝦等份份足料不多說，配上濃郁香辣帶點甜味、充滿椰香的青咖喱，非常惹味！另外亦推介泰式鮮蝦金邊粉、泰式馬拉盞炒通菜及泰皇咖哩法包軟殼蟹，絕對是愛吃海鮮，又愛吃泰國菜的朋友定會喜歡的餐廳！

小曼谷海鮮燒烤屋

地址：九龍城太子道西398號御太子地下1-3號舖

交通方法：港鐵宋皇臺站B2出口，步行約4分鐘

營業時間：11:30-23:00

電話：2716 7868



九龍城泰國菜推介【2】金泰燒烤、金泰沙冰——夜市風味泰式燒烤

泰國串燒可說是泰國夜市的必食小吃，而位於九龍城，已有20年歷史的金泰燒烤、金泰沙冰兩間店舖，一間主打燒烤，一間主打沙冰。金泰燒烤款式十分多，當中推介燒豬頸肉，燒得微焦的表面，夾帶炭香味，仲非常有嚼勁，配埋沙爹醬超惹味！另外，雞全翼、司華力腸、菠蘿炒飯、咖喱炒蜆等都是店內熱門選擇，還可順道到金泰沙冰試埋他們的沙冰！

金泰燒烤、金泰沙冰

地址：九龍城太子道西386A-B號太子樓地下C號舖（金泰燒烤）／九龍城衙前圍道21號地下A2號舖（金泰沙冰）

交通方法：港鐵宋皇臺站B2出口，步行約3分鐘

營業時間：12:00-23:00

電話：2383 8273



九龍城泰國菜推介【3】泰象館——必試生醃蝦、泰式金邊粉

泰象館亦是九龍城街坊熟知的泰菜餐廳，餐廳一直大排長龍，非常受歡迎。首推冬陰功海鮮湯，味道酸酸辣辣層次豐富，新鮮蝦肉配搭青檸的清新酸味，相當惹味！另外還有泰式生醃蝦，醬汁的辣度做得怡到好處，而泰式金邊粉的火候亦剛剛好。

泰象館

地址：九龍城城南道48號

交通方法：港鐵宋皇臺站B3出口，步行約4分鐘

營業時間：

星期一、二、四、六：12:00-14:30／17:30-22:30

星期日、公眾假期及假期前夕：12:00-14:30／17:00-22:00

電話：8101 3396



九龍城泰國菜推介【4】BTS美食站——營業至1:00、新舊派泰國菜

BTS美食站以泰國曼谷地鐵公司命名，店舖不但裝修與地鐵相關，連餐牌也以地鐵路線圖樣設計，非常有心思。此外，餐廳也是少數會開到凌晨1點的食店，玩得太晚還可去吃宵夜！食物方面，推介BTS海南雞、泰脆炸豬手、船粉等傳統泰國菜。此外，店舖亦提供新派的泰國料理，如冬蔭海軍海鮮部隊鍋、泰式蠔餅等等。

BTS美食站

地址：九龍城城南道11號

交通方法：港鐵宋皇臺站B2出口，步行約1分鐘

營業時間：12:00-01:00

電話：2716 7838



九龍城泰國菜推介【5】泰金國——推介燒牛肉、生菜包

泰金國是除了本地人，連內地遊客也會慕名以來的餐廳。餐廳除了提供生蝦刺身、醉貓炒金邊粉、蝦餅等傳統泰國料理外，其中燒物也是大熱選擇。如食客來到必點的燒牛肉，牛肉充滿肉汁，配搭泰式風味的醬汁更為惹味。另外燒雞翼、生菜包也是必試推介。

泰金國

地址：九龍城侯王道9號地下A號舖

交通方法：港鐵宋皇臺站B2出口，步行約3分鐘

營業時間：

星期一、二、四至日：12:00-23:00

電話：5920 2799



九龍城泰國菜推介【6】隆姐泰國美食館——百份百正宗泰國料理

隆姐泰國美食館在九龍城有兩間分店，老闆隆姐以及侍應均是泰國人，而且堅持食材採用泰國貨，在這裡可百份百吃到正宗泰國料理。小店招牌菜有海鮮咖喱大包、泰式炒金邊粉、冬蔭功、椰青焗海鮮飯等。

隆姐泰國美食館

地址：九龍城衙前塱道2A-B號地舖／九龍城南角道21-23號地舖

交通方法：港鐵宋皇臺站B2出口，步行約1分鐘／港鐵宋皇臺站B3出口，步行約1分鐘

營業時間：星期一至日 10:30-23:00

電話：2383 5382



九龍城泰國菜推介【7】金蘭花泰國菜館——必點法包椰皇咖哩雞

擁有30年歷史的老字號金蘭花泰國菜館，由泰國廚師親自主理，招牌菜有咖哩炒蟹、泰式大圓法包黃咖喱雞、九層塔香茅泰汁炒花蛤等，款式多樣。當中法包椰皇咖哩雞更是每一桌都會點的美食，端上桌面時金黃色的咖哩像瀑布一樣滿瀉出來，底層的法包把咖哩盡吸，雞肉又香又嫩！

金蘭花泰國菜館

地址：九龍城龍崗道10-12號地舖

交通方法：港鐵宋皇臺站B2出口，步行約2分鐘

營業時間：星期一至日 12:00-22:00

電話：2383 3076



九龍城泰國菜推介【8】Orange Elephant Thai Restaurant——價錢親民的泰國菜

主打親民價錢的Orange Elephant Thai Restaurant，餐廳環境高雅，座位舒適寬闊，非常適合朋友聚會，近年更進駐北角開分店。餐廳招牌菜有椰青焗海鮮飯、蛋網海鮮金邊粉、泰皇咖喱炒肉蟹、泰式生蝦及炭燒豬頸肉等，賣相精緻且味道正宗。

Orange Elephant Thai Restaurant

地址：九龍城啟德道31-33號地舖

交通方法：港鐵宋皇臺站B3出口，步行約5分鐘

營業時間：12:00-17:00／18:00-23:00

電話：2718 1088



九龍城泰國菜推介【9】泰皇閣泰國菜館——必試燒盲鰽、蝦醬炒飯

泰皇閣泰國菜館位於衙前塱道，餐廳環境寬敞，牆上掛滿泰國圖案壁畫，配搭木桌，頗有泰國風情。食物方面，推介蝦醬炒飯、馬拉盞炒芥蘭、泰式小食拼盤，當中燒盲鰽以原條魚上桌，盲鰽不但魚油豐富，而且肉質鮮嫩，亦相當有驚喜！

泰皇閣泰國菜館

地址：九龍城衙前塱道15號

交通方法：港鐵宋皇臺站B2出口，步行約2分鐘

營業時間：星期一至日 12:00-22:00

電話：2382 0900



九龍城泰國菜推介【10】昭拍耶泰國餐廳——必試南瓜咖哩軟殼蟹、生菜包

曾是香港最大的泰國餐廳昭拍耶，由泰國廚師親自主理，味道十分正宗。當中推介泰式炸豬手、鐵板蠔餅、冬陰功，以及南瓜咖哩軟殼蟹。南瓜咖哩軟殼蟹咖哩香濃綿密，配搭南瓜的清甜和香脆的軟殼蟹，完全不油膩。另外亦推介肉碎生包菜，肉碎充滿肉汁，相當入味。

昭拍耶泰國餐廳

地址：九龍城龍崗道19號地舖

交通方法：港鐵宋皇臺站B2出口，步行約2分鐘

營業時間：星期一至日 11:30-22:00

電話：2382 4855



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