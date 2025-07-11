長者咭優惠82大｜餐廳+購物 超市9折/銀杏館$2小菜/美心晚市減$6
長者咭優惠｜老友記有著數！長者只要持有長者咭，其實在吃喝玩樂方面有不少優惠！《香港01》「好食玩飛」記者為大家整合飲食、零售、超級市場、娛樂4大範疇的長者優惠，共82間商店及機構推出，當中買眼鏡低至6折；買戲飛低至$30；銀杏館還有$2小菜及$38半自助餐優惠；以及美心早午晚市都有減價優惠，想知更多即睇下文。
長者優惠｜飲食篇
長者優惠餐廳【1】銀杏館 ── $2食古法冰梅骨+咖喱三寶／半自助午餐$38起
社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地、太古、油塘分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。
此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。
地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）
長者優惠餐廳【2】麥當勞
長者在早上11點前，只要憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿$13或以上，即可免費獲贈脆薯餅一客；以正價惠顧凍或熱港式奶茶一杯，即可免費獲贈脆薯餅一客。
另外，於早上11時點後，憑長者咭惠顧單點正價食品1款滿港幣$13或以上，即可免費獲贈細即磨黑咖啡、細即磨白咖啡、細熱港式奶茶、中汽水，或中薯條一客（任選其一）。但要注意，長者優惠不可與其他優惠同時使用，亦不適用於星期六、日及公眾假期。
長者優惠餐廳【3】肯德基KFC
長者在早上11點後，憑長者咭惠顧滿$20，即可獲贈薯蓉1個。另外，憑長者咭惠顧滿$10即可獲贈熱奶茶或咖啡1杯。優惠不適用於星期六、日及公眾假期。
長者優惠餐廳【4】美心
即日至12月31日，美心推出「長者日日享」優惠！長者憑長者咭、樂悠咭於早市或茶市期間惠顧任何食品，即可減$3；於午市或晚市惠顧任何食品，即可減$6。
優惠適用於美心MX全線分店（不包括西九高鐵站及機場中場）以及美心Food²全線分店（不包括紅磡站）。
長者餐廳優惠【5】大快活
長者憑長者咭或樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值港幣$300的現金優惠。
長者優惠餐廳【6】一粥麵
凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。
長者優惠餐廳【7】南記粉麵
長者出示長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。
長者優惠餐廳【8】譚仔三哥米線
長者憑樂悠咭於下午2-6時後，惠顧任何「自選一餸或以上米線」，即送熱飲一杯。
長者優惠餐廳【9】譚仔雲南米線
長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。
長者優惠餐廳【10】 榮華餅家
長者出示長者咭，購買標準價貨品可享9折優惠。注意，優惠不適用於機場分店、網上商店及其他臨時銷售點。
長者優惠餐廳【11】恆香老餅家
長者在付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠。
長者優惠餐廳【12】香港聖安娜餅屋
長者購買麵包西餅可享95折優惠。（不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品）
長者優惠餐廳【13】美心西餅
長者憑長者咭購買任何麵包95折。
長者優惠餐廳【14】大班麵包西餅
長者憑長者咭購買麵包可享95折優惠。
長者優惠餐廳【15】奇華餅家
凡出示長者咭，正價購買產品滿$30 可享9折優惠。
長者優惠餐廳【16】必勝客 Pizza Hut
憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐即可享$5折扣優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。
長者優惠餐廳【17】薄餅博士 PHD
長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑長者卡或樂悠卡於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。
長者優惠餐廳【18】芝味鳥
長者憑長者咭或樂悠咭可享有9折優惠。
長者優惠餐廳【19】Jollibee 快樂蜂
長者憑長者咭可以優惠價$17購買3件班戟配熱飲（早上11:00前供應）、$16磨菇飯配熱飲及$27肉醬意粉配熱飲。優惠只限星期一至星期五，公眾假期除外。
長者優惠餐廳【20】錦麗
長者憑樂悠咭或長者咭全日於全線錦麗分店惠顧主食或套餐即可減$3。（以每張樂悠咭或長者咭計算）推廣期由即日至2025年12月31日， 優惠適用於星期一至日及公眾假期。
長者優惠餐廳【21】茶木‧台式休閒餐廳
憑樂悠咭或長者咭全日於全線茶木分店惠顧主食或套餐即可減$3。（以每張樂悠咭或長者咭計算）推廣期由即日至2025年12月31日， 優惠適用於星期一至日及公眾假期。
長者優惠餐廳【22】松記糖水店
長者憑長者咭於松記糖水店堂食，可享9折優惠。
長者優惠餐廳【23】 海天堂
長者憑長者咭或樂悠卡，以現金或電子支付購買正價產品滿$100，可享$25優惠。 注意不適用於購買禮券、現金券及產品券。優惠期至2025年12月31日。
長者優惠餐廳【24】鴻福堂
出示樂悠咭/長者咭/長者八達通到鴻福堂全線分店以正價購買指定產品，包括所有自家湯、自家涼茶、健康茶、功效茶、龜苓膏、豆漿及甘露系列可享8折優惠。優惠期直至2025年12月31日。
長者優惠餐廳【25】 牛大人
長者可享用「長者優惠」價錢光顧火鍋套餐。
長者優惠餐廳【26】Pacific Coffee
長者只要出示長者咭，即享餐飲9折優惠。除爹核士街及日富里分店外，其他分店均可使用。優惠只限購買手調飲品或食品，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊。
長者優惠｜保健品篇
長者咭優惠【27】樓上
長者咭持有人獲金咭會員優惠。
長者咭優惠【28】好棧
逢星期三，買滿$100即減$5，長者可以優惠價$3購買好棧龜苓膏（原味）單個裝。以上優惠需出示長者咭。
長者咭優惠【29】大棧
指定貨品享長者優惠價，請以電話查詢。
長者咭優惠【30】盞記燕窩專門店
長者咭持有人購物滿$500，可免費成為會員（普通必須滿$1,000）。另外，長者咭持有人購買任何乾貨燕窩9折。
長者咭優惠【31】樂道三七
特價優惠。請以電話查詢。
長者咭優惠【32】裕華保健坊
正價9折。不適用於公價、減價、特別優惠及合作專櫃商品。
長者咭優惠【33】健怡坊
滿$100享95折。折實價、公價及特價品除外。
長者咭優惠【34】余仁生(香港)有限公司
正價貨品95折優惠。
長者咭優惠【35】維特健靈
持長者咭人仕購物可享獲贈免費會藉和以會員價購物優惠。
長者咭優惠【36】北京同仁堂
「益視茶」7折優惠。
長者咭優惠【37】南北行
乾海味正價9折，參茸補品正價7折，印尼燕窩正價7折，中藥配劑正價8折，中成藥正價9折。
長者咭優惠【38】嗎哪有機站
主糧類直接會員價。代理產品及保健食品會價再95折。大減價期間及特價貨品除外。
長者咭優惠【39】仁御堂
每月逢星期三於仁御堂全線分店出示實體／電子長者咭，單一消費滿$100即可享95折。
長者咭優惠【40】安記海味
每次消費可獲2%即時折扣。
長者咭優惠【41】康維他
指定產品額外95折。
長者優惠｜超級市場篇
長者咭優惠【42】百佳超級市場
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【43】PARKnSHOP FROZEN FOOD STORE
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【44】Taste
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【45】惠康
逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於惠康門市購買自家品牌可享9折。
長者咭優惠【46】優品360
由即日至12月31日，長者逢星期二惠顧優品360任何一間分店，出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。
長者咭優惠【47】FoodVille
逢星期二，凡出示長者咭或樂悠咭購買指定的自家品牌產即享95折。優惠期至2025年12月31日。
長者咭優惠【48】Market Place
逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於Market Place門市購買自家品牌尊享9折。
長者咭優惠【49】Fusion
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【50】International
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【51】營多東南亞美食市場
憑長者咭，長者可享9折優惠，但不適用於電話卡及特價貨品。
長者咭優惠【52】華潤萬家
憑長者咭，長者可以特價購買精選貨品。
長者咭優惠【53】寶達食品超市
逢星期三下午4時前，憑長者咭／樂悠咭購買急凍貨品享有88折。
長者咭優惠【54】零食物語
憑長者咭購買正價貨品可獲9折優惠。
長者咭優惠【55】家園便利店
即時申請為會員，即享有貼近來貨價之會員優惠。
長者咭優惠【56】Express
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【57】SUPADEPA
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【58】Gourmet
憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折。
長者咭優惠【59】3hreesixty
逢星期三，憑長者咭／樂悠咭於3hreesixty門市購買自家品牌尊享9折。
長者優惠｜零售篇
長者咭優惠【60】實惠
逢星期四於Pricerite實惠門市購買家品滿$100，可享95折優惠。
長者咭優惠【61】Feather & Bone
逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠。
長者咭優惠【62】眼鏡88
長者憑長者咭可享正價貨品9折優惠。優惠不適用於Cartier品牌眼鏡產品、藥水、真金眼鏡及特價貨品（包括套餐優惠）或雜項。
長者咭優惠【63】亮視點
長者憑長者咭凡購買正價鏡片滿$1,000，享$150優惠；滿$2,000可享$350優惠；滿$3,000享$600優惠。
長者咭優惠【64】潮流天地 Image Optical
正價鏡架及太陽眼鏡6折。優惠不適用於即棄隱形眼鏡、藥水、雜項、公價及指定品牌貨品，包括999.9、Lindberg、Cartier、Oakley、Rayban、Mykita 及 Bape。
長者咭優惠【65】HKTVmall
長者以長者咭於門市登記成為HKTVmall長者會會員，可享以下優惠：$50迎新網購優惠coupon、門市單價$15以上產品每件減$2 、逢星期三網購95折、每周三至五精選長者會員價產品、網購低門檻免運滿$50可免運到門市自取／滿$200可免運送到屋企。
長者咭優惠【66】永安百貨
指定貨品85折至95折，但特價貨品除外。此外，逢星期一及二於指定部門購買指定貨品可享額外95折。
長者咭優惠【67】裕華國貨百貨店
正價商品9折。不適用於公價、減價、特別優惠、超市及合作專櫃商品。
長者咭優惠【68】歌婷澳洲床上用品
長者憑長者咭可享88折，詳情可致電2429 9397查詢。
長者優惠｜娛樂篇
長者咭優惠【69】香港迪士尼樂園
長者持有樂悠咭，可以$100購買迪士尼樂園標準一日門票。此外，長者可以優惠價$1,178、$2,058、$3,748分別購買「奇妙處處通」（樂園年票）銀卡、金卡及白金卡。
長者咭優惠【70】康文署豁下泳池
年滿60歲的長者，在星期一至五（公眾假期除外）可以優惠價$8入場費享用公眾游泳池；星期六、日及公眾假期則為$9。另外長者也可以$300優惠價購買泳池月票。
長者咭優惠【71】香港科學館門票
60歲或以上長者，可以優惠價$10購買香港科學館門票。
長者咭優惠【72】香港大富翁夢想世界
由即日至12月31日，長者用樂悠咭購買入場門票，可享半價優惠，同行者亦可享8折！
長者咭優惠【73】香港海洋公園
長者出示長者咭，可免費入場。
長者咭優惠【74】昂坪360
長者只要出示樂悠咭或香港長者咭，可以優惠價購買昂坪360單程或來回纜車門票。
來回纜車車票：
標準車廂：$155
水晶車廂：$235
一程水晶車廂／一程標準車廂：$195
一程全景纜車／一程標準車廂：$280
單程纜車門票：
標準車廂：$105
水晶車廂：$145
長者咭優惠【75】香港海事博物館
60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$15購買香港海事博物館門票。
長者咭優惠【76】Ｍ+博物館
60歲或以上長者可以優惠價$60購買標準門票；$300成為全年會籍的M+長者會員。長者會員可無限次免費進入標準門票指定展覽、每個會籍年度可獲免費特別展覽禮券3張、使用指定優惠碼購買戲曲中心茶館劇院之「粵・樂・茶韻」門票，可享85折等優惠，詳情可瀏覽官方網頁。
長者咭優惠【77】濕地公園
65歲或以上長者，可以半價優惠，即$15購買濕地公園標準門票。
長者咭優惠【78】故宮文化博物館
60歲或以上長者，購買標準門票、全館通行門票及特別展覽門票均可享有半價優惠。門票由$45起。
長者咭優惠【79】嘉道理農場暨植物園
60歲或以上長者，只要出示身份證明文件，即可以優惠價$20入場參觀。
長者咭優惠【80】香港摩天輪
長者可以優惠票價$10購買香港摩天輪門票。
長者咭優惠【81】香港杜莎夫人蠟像館
65歲或以上的長者，可以$220元購買香港杜莎夫人蠟像館＋來回山頂纜車二合一套票（蠟像館+來回山頂纜車）。
長者咭優惠【82】洲立影藝有限公司 MCL
長者可於全線MCL戲院以港幣$30購買下午1:30前之2D場次戲票。還有，長者於康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院，可以$45購買下午1:30至11:29之2D場次戲票。
此外，長者於全線MCL戲院，出示長者咭，可以$65購買下午1:30至11:29之2D場次戲票。但留意，下列戲院除外：
康怡戲院、Star Cinema、MCL新都城戲院、MCL德福戲院、MCL長沙灣戲院及MCL淘大戲院除外。
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