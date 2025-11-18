樂悠咭優惠37大｜百佳減$5／阿信屋77折／豐澤低至45折／$2茶位

樂悠咭優惠2025！不少連鎖餐廳及零售商戶都提供樂悠咭優惠，讓60歲或以上的長者可以盡情吃喝玩樂！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合樂悠咭37大優惠推介，包括美心MX、大快活、KFC、百佳、屈臣氏、惠康、寶達食品超市等，即看下文！



樂悠咭店舖優惠

樂悠咭優惠【1】屈臣氏／百佳 ── 每星期慳$10 蔬果／日用品都有！

百佳超級市場及屈臣氏聯同易賞錢（MoneyBack）推出最新樂悠咭優惠，即日至12月2日（星期三除外），凡未曾成為易賞錢會員或未有易賞錢app（即用電話號碼儲分）的長者會員，只需帶同「樂悠咭」到全線香港百佳或屈臣氏門市並即場完成綁定，以樂悠咭全數付款，即可享以下優惠：

百佳超級市場及旗下超市品牌優惠：

11月20日至12月2日（11月26日除外）：買新鮮蔬果滿$50減$5。



屈臣氏優惠：

＊屈臣氏自家品牌包括維他命及保健食品、成人營養品、助健康測試工具、急救防疫護理及口罩；個人護理產品包括紙品、頭髮護理、口腔護理、沐浴及止汗、嬰兒護理、女性衛生護理及男士護理產品。



樂悠咭優惠【2】豐澤 ── 指定品牌優惠價再95折／長者用品低至45折

即日至11月23日，長者於豐澤門市出示樂悠咭或長者咭，可享全線小家電額外95折、全線豐澤牌及輕井沢額外95折，以及精選10件超抵老友記必備用品低至45折。

優惠不包括：小米、BRUNO、BALMUDA、Dyson、Dreame追覓、Glampalm、Medicube及OSIM的小家電。



豐澤 ── 指定品牌優惠價再95折／長者用品低至45折（官方圖片）

樂悠咭優惠【3】惠康 ── 成人奶粉95折

即日至2026年1月1日，長者逢星期三惠顧惠康／Market Place／3hreesixty，購買成人奶粉時，出示樂悠咭或長者咭，並以其八達通全數支付，可享95折。

樂悠咭優惠【4】759阿信屋 ── 全場貨品77折

由即日起至12月31日，老友記使用樂悠咭於759阿信屋購物，可享全場貨品77折。優惠不包括折實價、換購價、二件價、三件價、四件價、買一送一、買二送一、熱賣速銷、特別優惠、次品、清貨價貨品及標明不享額外折扣之貨品。

樂悠咭優惠【5】Pricerite 實惠 ── 滿$100享95折優惠

逢星期四於Pricerite 實惠門市購買家品滿$100，並使用樂悠咭付款，即可享有95折優惠！

Pricerite 實惠 ── 滿$100享95折優惠（圖片來源：八達通APP截圖）

樂悠咭優惠【6】萬寧 ── 買萬寧自家品牌85折優惠

逢星期二於香港萬寧門店使用樂悠咭付款購買萬寧自家品牌或Mannings Guardian單件產品即享85折優惠。

萬寧 ── 買萬寧自家品牌85折優惠（圖片來源：八達通APP截圖）

樂悠咭優惠【7】彩豐 ── 正價產品滿$200即減$10

即日至12月31日，長者在彩豐門市購買其自家品牌的正價產品滿$200，即可減$10。

樂悠咭優惠【8】一田 ── 滿$50即享95折

逢星期四於全線一田及每日一田YATADAY購買油米麵產品滿$50以上即享95折優惠。需要以樂悠咭支付所有款項。

一田 ── 滿$50即享95折（圖片來源：八達通APP截圖）

樂悠咭優惠【9】寶達食品超市 ── 88折

逢星期三下午4時前，憑樂悠咭購買急凍貨品享有88折。

樂悠咭餐廳優惠

樂悠咭優惠【10】銀杏館 ── $2食古法冰梅骨+咖喱三寶／半自助午餐$38起

社企餐廳銀杏館價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。近日銀杏館更推出$2長者優惠，晚市期間於油麻地、太古、油塘分店使用樂悠咭，可以$2換領特定菜式一份（4月-12月份菜式為古法冰梅骨、懷舊咖喱三寶）。

此外，油塘大本型天台花園分店還推出午市半自助餐優惠，老友記可以低至$38優惠價，自選一款主菜，如鑊氣小炒、蒸飯及特色麵食等，還可以任食沙律、白飯、粥、湯或咖啡。供應時間為每日下午1時至3時。

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖（油麻地分店）／油塘天台花園R01鋪大本型（油塘分店）／鰂魚涌基利路7號太吉樓（太古分店）



樂悠咭優惠【11】大家樂 ── 指定火鍋減$8

即日至30日期間，長者憑已認證Club100長者會員／長者咭／樂悠咭／長者八達通，於晚市時段惠顧「花膠椰子雞火鍋」或「豬骨湯火鍋」，即減$8。

樂悠咭優惠【12】美心 ── 晚市75折

美心MX及美心Food²在每月的第一個星期四，都會有長者優惠日。長者於優惠日下午5點後，憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，晚市堂食或外賣可享75折優惠。優惠適用於美心MX全線分店，但不包括西九高鐵站。

美心MX長者優惠（官方圖片）

樂悠咭優惠【13】大快活 ── 申請「快活關愛長者咭」減$3

長者憑樂悠咭，於指定分店或大快活官方網站申請「快活關愛長者咭」，任何正價惠顧即可享每次消費減$3現金優惠，每月更可享總值$300的現金優惠。

大快活「快活關愛長者咭」（圖片來源：大快活）

樂悠咭優惠【14】KFC ── 送奶茶或咖啡

憑樂悠咭惠顧淨值滿$10或以上，即送熱香滑奶茶或即磨咖啡一杯；及在早上11時後惠顧淨值滿$20或以上，即送普通馬鈴薯蓉一客。2個優惠僅適用於平日。

樂悠咭優惠【15】鴻福堂 ── 8折

長者於「八達通」APP下載鴻福堂優惠券，於全線分店購買自家湯、自家涼茶、豆漿及滋潤甘露系列、龜苓膏，並用樂悠咭付款即可享8折優惠。

樂悠咭優惠【16】蓮香樓 ── 早市$2茗茶＋免收加一服務費

長者於早茶時段（06:00-09:45）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F



樂悠咭優惠【17】逸龍軒 ── 優惠價午市任食點心3小時＋免加一服務費

長者持有效樂悠咭，惠顧逸龍軒，可以優惠價$168（原價$198）享用午市點心放題，任飲任食3小時，兼免座位費、加一服務費。提提大家，入座須2位起。

地址：逸龍軒北角海逸酒店3樓（鰂魚湧地鐵站C出口）



樂悠咭優惠【18】一粥麵 ── 早或茶市送熱飲

即日至12月31日，凡出示有效的樂悠咭付款，於早或茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

樂悠咭優惠【19】南記粉麵 ── 送細豆漿或生菜半份

長者出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麪（不包括生料、火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份。注意優惠只限堂食及每位長者每次只能享有一次免費優惠。

樂悠咭優惠【20】譚仔三哥米線 ── 送熱飲

長者在下午2點至6點出示樂悠咭，惠顧一餸或以上米線，即送熱飲1杯。

樂悠咭優惠【21】譚仔雲南米線 ── 自選兩餸或以上米線減$8

長者憑長者咭或樂悠咭於指定分店購買自選兩餸或以上米線，可減$8；購買任何米線，送冷或熱飲品一杯。提提大家，優惠不包括淨米線、過橋米線、素過小橋米線、學生餐、下午茶餐；以及特飲、限定推廣特飲、豆漿及罐裝汽水。

指定分店如下：

1. 油麻地彌敦道／2. 葵芳葵豐大廈／3. 香港仔利港中心／4. 馬鞍山頌安／5. 觀塘翠屏商場／6. 牛頭角下邨／7. 將軍澳尚德商場店／8. 荃灣千色匯／9. 佐敦白加士街／10. 尖沙咀堪富利士道／11. 西九龍中心／12. 大角咀海富商場／13. 石門京瑞廣場／14. 小西灣商場／15. 青衣長發廣場／16. 大埔太和邨／17. 天水圍天澤商場／18. 沙田禾輋廣場／19. 大圍新翠商場／20. 西灣河筲箕灣道店／21. 上水彩園／22. 新光中心／23. 黃埔花園／24. 愛東／25. 樂富廣場／26. 荃灣愉景新城店／27. 鴨脷洲海怡店／28. 大圍美林／29. 美孚曼坊／30. 藍田麗港城／31. 淘大商場／32. 沙田廣源／33. 彩虹彩雲／34. 皇后山商場／35. 將軍澳寶琳邨／36. 華貴商場／37. 藍田啟田商場／38. 鳳德商場／39. 大埔廣福店



譚仔雲南米線 ── 送指定熱飲、早餐及下午茶餐減$3、買米線送熱飲。（官方圖片）

樂悠咭優惠【22】PIZZA HUT 必勝客 ── 下午茶減$5

長者憑長者咭或樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享$5優惠，每位長者每次只能享用優惠一次。

樂悠咭優惠【23】薄餅博士 PHD ── 下午茶時段減$3

長者於下午茶時段下午2時30分至5時30分，憑樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減$3。

樂悠咭優惠【24】牛涮鍋 ── 全日火鍋放題81折起

即日起至12月31日，老友記惠顧牛涮鍋以樂悠咭付款，可享優惠81折起，詳情可參考店內餐牌。

樂悠咭優惠【25】太興 ── 燒鵝85折

即日至12月31日，憑樂悠咭於太興惠顧外賣自取太興原味燒鵝（上庄／下庄／半隻／全隻）可享85折。

樂悠咭優惠【26】敏華冰廳 ── 早餐9折

即日至12月31日，逢星期一至星期五上午10時至11時30分，憑樂悠咭於敏華冰廳惠顧任何早餐，可享9折優惠。優惠不適用於香港機場及山頂分店。

樂悠咭優惠【27】爭鮮── 滿指定金額可享9折

即日起至12月31日，長者凡於爭鮮迴轉消費滿$150，或於爭鮮外帶消費滿$100，並使用樂悠咭付款，可享9折。

樂悠咭優惠【28】堅信號 ── 早／茶市減$3

即日起至12月31日，老友記於堅信號早／茶市時段惠顧精選早晨套餐或下午茶套餐，可享$3。

樂悠咭優惠【29】富臨皇宮 ── 北菇紅燒豆腐優惠價$28

即日起至12月31日，老友記憑樂悠咭惠顧富臨皇宮，可享優惠價$28（原價$128）購買北菇紅燒豆腐。

樂悠咭優惠【30】陶源酒家 ── 秘制妙齡乳鴿優惠價$28

即日起至12月31日，老友記憑樂悠咭惠顧陶源酒家，可享優惠價$28（原價$68）購買秘制妙齡乳鴿一隻。

樂悠咭優惠【31】APITA／UNY ── 滿$100享95折

即日起至12月31日，老友記在APITA，以及UNY樂富店、元朗店及將軍澳店，買滿$100並以樂悠咭付款，可享95折。

樂悠咭優惠【32】Homebake ── 買巴斯克蛋糕享95折

即日起至12月31日，老友記憑樂悠咭於香港Homebake購買巴斯克蛋糕，可享95折優惠。

樂悠咭優惠【33】Paper Stone Bakery ── 香軟純米英式方包／蕎麥英式方包95折

即日起至12月31日，老友記憑樂悠咭於Paper Stone Bakery購買香軟純米英式方包（4片）／蕎麥英式方包（4片）可享95折。

樂悠咭優惠【34】大食代 ── 滿$60享9折

由即日起至12月31日，長者憑樂悠咭惠顧大食代（恆豐中心分店），滿正價$60可享9折優惠。

地址：佐敦彌敦道地庫3B層恒豐中心216-228號



樂悠咭優惠【35】Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店 ── 堂食全單85折

即日起至2025年12月31日，凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠。（八達通）

樂悠咭優惠【36】Just steak Cafe. Grill ── 全單85折

即日起至2025年21月31日，凡3人同行其中一位持有樂悠咭，即可享堂食全單85折優惠，持樂悠咭亦可享外賣同等折扣。

樂悠咭優惠【37】OK 便利店 ── 持定貨品減$2

購買任何牛奶飲品（946毫升）、Circle K 吐司、維他冷泡無糖茶（500ml）、Circle K 飯飯店（各款）可享有減$2折扣優惠。

