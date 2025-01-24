油麻地美食12間｜龍蝦湯泡飯／$98火鍋放題／懷舊大排檔／泰國菜

油麻地有占卜問卦的廟街，又有霓虹燈高掛的大廈街道，這裏的美食貼地又美味。「香港01」《好食玩飛》記者蒐羅12間油麻地美食餐廳，懷舊冰室、蒜香蔥爆霸王雞、森系靚Cafe、抵食蛇羮、宮廷風四川火鍋放題等。想知各美食餐廳詳情，即睇下文！



油麻地美食林立，有火鍋放題等美食！（小紅書@YUYU）

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油麻地美食【1】逾70年歷史懷舊冰室 —— 美都餐室

位於油麻地的美都餐室於1950年代開業，至今已經有超過70年歷史。店內的裝潢仍然保留著開業時的模樣，舊式冰室的格局充滿懷舊氛圍，曾是多套經典香港電視劇及電影的取景地，包括《酒店風雲》、《廟街·媽·兄弟》等，其二樓雅座更是海外旅客必訪的旅遊景點之一！

走到二樓雅座，挑個靠窗的位置，點一份餐蛋治、一杯紅豆冰，看著外面廟街的風景，你會有種身處上世紀五十年代舊香港的錯覺。

美都餐室

地址：油麻地廟街63號地舖

營業時間：11:00 - 20:00（逢星期三休息）

電話：2384 6402



油麻地美食【2】姜濤餐吸引粉絲朝聖 —— 永發茶餐廳

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）曾拍劇取景的永發茶餐廳，變身人氣打卡位！現時茶餐廳貼滿姜濤的相和劇照，不過當中有3個打卡位就必定要知，分別是姜濤沖奶茶的水吧、毛舜筠、姜濤坐過靠門口的卡位，以及姜濤送外賣、放在門口的單車，還有必食「姜濤餐」 —— 炸燒賣和西多士！

永發茶餐廳

地址：油麻地廣東道847號地舖

營業時間：06:00 - 20:00（逢星期一休息）

電話：2770 3626



油麻地美食【3】日賣過百隻雞！蒜香蔥爆霸王雞 —— 雞味濃

港式碟頭飯不可缺少的切雞飯，深入民心。這間位於油麻地，專門雞肉的小店，日賣過百隻，當中出品的霸王雞最有名，雞肉用金華火腿湯浸過，雞味昇華，加上蔥絲炸蒜和秘製蔥爆霸王汁，惹味得令人想吃不停口！

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雞味濃

地址：油麻地上海街378A號得如樓大厦地舖

營業時間：11:00 - 22:00

電話：2523 7228



油麻地美食【4】長期人龍店 —— 村爺爺龍蝦湯.泡飯.燉湯專家

在油麻地略有名氣的村爺爺，專營龍蝦湯、煲仔雞湯等，出名大份足料，經常都要排隊。必食龍蝦海鮮湯泡飯，湯底是熬足16小時的豬骨湯，再加入海鮮熬多6小時，還有很多海鮮配料，例如帆立貝、青口、墨魚仔和日本蜆肉等，另可加配半隻波士頓龍蝦／西澳龍蝦，大啖食龍蝦肉！另外，有半邊雞的花膠雞煲翅湯底泡飯亦非常受歡迎！

村爺爺龍蝦湯.泡飯.燉湯專家

地址：油麻地砵蘭街72號地舖

營業時間：11:30 - 23:00

電話：6773 8757



油麻地美食【5】懷舊大排檔風味打冷 —— 紅伶飯店

人氣極高的經典打冷老字號紅伶飯店在油麻地重開，經常出現人龍！餐廳主打潮州打冷，包括冰鎮芥辣墨魚片、煎蠔餅、羊腩煲、滷水鵝等，滿滿懷舊大排檔風味，小炒鑊氣十足！

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紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖

營業時間：17:00 - 01:00

電話：3481 2020



油麻地美食【6】森林系靚景Cafe —— 慢理牆城

約人食飯會想搵間靚景、坐得舒服的地方傾偈、影相，這間於酒店內的Cafe，掛滿植物的森林設計，搶眼得來影相又好睇。食物有意粉、意大利飯、黑松露薯條等西餐，慢煮食材，擺盤精美，一上枱就忍唔住想影相，難怪會成為食評網最多人儲存的油麻地餐廳。

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慢理牆城

地址：油麻地砵蘭街28號M1酒店1樓

營業時間：12:00 - 15:00；17:30 - 22:00

電話：2710 6633／9439 6585



油麻地美食【7】發哥、Running Man都食梳乎厘班戟 —— am.pm Hong Kong

店舖當時以超低價的$28原味班戟打響名堂，更先後吸引到發哥周潤發幫襯，以及韓國著名綜藝節目Running Man到訪，認真巴閉。店舖更將梳乎厘班戟及布甸結合，震騰騰之餘，一切便湧出澎湃流心，完全滿足到「相機食先」的要求。

流心布甸梳乎厘班戟設四款口味，分別為黑朱古力、靜岡抹茶、白朱古力、野莓，怕甜的話選抹茶就對了。班戟質感較為實在，更像海綿蛋糕，未會入口化成一陣風，且甜味較為薄弱，對口味的話就去試試吧旱！

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am.pm Hong Kong

地址：油麻地彌敦道560號譽發廣場地下B號舖

營業時間：14:00 - 22:30

電話：2725 4318



油麻地美食【8】爆餡厚切三文治外賣店 —— 大吃大喝

今餐想食light啲？這間「大吃大喝」精品三文治小食外賣店，主打手工即製爆餡厚切三文治，食肉獸必選使用4.5安士安格斯牛肉製作的松露安格斯牛肉鐵板三文治，而減肥人士或素食者可選牛油果碎蛋三文治，加$18還有飲品和小食／薯條！

大吃大喝

地址：油麻地彌敦道 525 - 543 號寶寧大廈地下 525B 號舖

營業時間：星期一至六 07:15 - 20:30；星期日及公眾假期 11:00 - 20:30（三文治早上10時後供應）



油麻地美食【9】多口味創新豆腐花 —— 一豆花

食完飯不如整碗豆腐花？這間油麻地糖水舖一豆花，主打每日即磨鮮製豆腐花，價錢$15起，口味多款。薑汁豆花、紅豆沙豆花、芝麻糊豆花、芒果豆花、杏仁糊豆花、薏米銀杏豆花等，都是傳統南方甜味豆腐花。還有醬油豆花和榴槤豆花，你又敢唔敢試？

一豆花

地址：油麻地文明里11-13號地舖

營業時間：10:00 - 22:30

電話：3956 9422／9603 9851



油麻地美食【10】星級大廚平民價錢賣蛇羮 —— 蛇王弟

一碗熱辣辣的蛇羹，行氣活血，啱晒天氣轉涼時補身。這間蛇羹店，蛇羹用料十足，蛇肉絲、雞絲夠多，湯底以蛇骨、老雞一起熬製，味道濃郁，加埋薄脆，夠惹味！

來自福建的老闆阿Dee，棄任職十載的米芝蓮星級酒樓，三十出頭之時，與友人共同做蛇羮店生意。之所以賣蛇羮，源於親戚在福建開蛇場，貨源穩定。由荃灣小店，做到油麻地分店，其街坊價的足料蛇羮是招牌賣點。

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蛇王弟

地址：油麻地上海街209號地舖

營業時間：11:00 - 23:00

電話：2772 2228／9729 2878



油麻地美食【11】宮廷風四川火鍋放題$98起 —— 九龍坎麻辣火鍋

不用上深圳，留港都享受得到宮廷風四川火鍋！位於油麻地的宮廷風四川火鍋店 —— 九龍坎麻辣火鍋，放題套餐$98起，任食肉類、海鮮（青口、蝦、花蛤等）、冰粉，升級$298放題套餐，還有鮑魚、生蠔、元貝等高質海鮮任食。

招牌牛油紅鍋湯底使用十多種香料製作，香麻惹味，設有不同辣度；火鍋配料近80款，選擇多元化，餐後可以冰粉解膩！

九龍坎麻辣火鍋

地址：油麻地彌敦道469-471號新光商業大廈3樓（彌敦道入口）

營業時間：12:00 - 17:00；22:00 - 06:00

電話：2156 9406／2156 9407



油麻地美食【12】油麻地美食【9】89折泰式火鍋放題 —— 城景閣

城景國際酒店大堂的「Amazing」泰式餐廳，每晚提供泰式火鍋放題套餐，秘製泰式湯底如冬蔭功海鮮湯、椰汁雞湯或泰北燉牛尾清湯任君選擇，更供應任點任食火鍋配料多達20款，當中滋味推介包括：美國牛小排肉、豚梅肉、泰式魚蛋、手打丸類及餃類、鴨血、曼谷香脆豚肉皮、泰國金邊粉等！

另外，客人惠顧更奉送布吉小食拼盤（包括泰式炸蝦餅、糯米釀雞翼、柚子沙律等）、泰式鳳爪及生蝦刺身。火鍋套餐還包括招牌椰汁芒果糯米飯、榴槤糯米糍等任食，更無限供應紅白餐酒、啤酒、橙汁及汽水。每人只需$265，以酒店級數的晚市放題自助餐來說，CP值相當高！👉即搶自助餐優惠

城景國際 - Amazing｜泰式火鍋放題套餐

地址：香港九龍窩打老道23號

價錢：$265

用餐時間：18:00 - 22:00

電話：2783 3287／5723 3083（whatsapp）



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