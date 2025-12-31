油麻地美食17間｜原隻龍蝦湯飯／興記煲仔飯／蟹膏蕃茄湯檬超鮮甜

油麻地美食推介｜油麻地有占卜問卦的廟街，又有霓虹燈高掛的大廈街道，這裏的美食貼地又美味。「香港01」《好食玩飛》記者蒐羅17間油麻地美食餐廳，懷舊冰室、蒜香蔥爆霸王雞、森系靚Cafe、抵食蛇羮、宮廷風四川火鍋放題等。即睇下文！



油麻地美食林立，有火鍋放題等美食！（小紅書@YUYU）

油麻地有什麼美食推介？

油麻地美食【1】興記菜館——油麻地廟街煲仔飯名店

興記菜館以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢在$75至$120內，煲仔飯款式非常多，其中最有名就是章魚雞粒煲仔飯、黄白鱔煲仔飯、鹹蛋牛肉煲仔飯，還有每枱必點炸蠔餅！

興記菜館

地址：油麻地廟街15號



油麻地美食【2】潮味莊——必試蠔餅、滷水拼盤

潮味莊環境乾淨舒適，十分適合一班人在這裡食宵夜或聚餐。餐廳的滷水拼盤非常受歡迎，不但款式多，有豬耳、腩肉、墨魚、生腸、鵝腸、珊瑚蚌等，而且新鮮爽口，醬汁入味。另外也推介店舖的蠔餅，保留了傳統的做法，以蛋味濃厚的鴨蛋做成蛋漿，且蠔肉大隻多汁，還可配搭胡椒粉和魚露提味。

潮味莊

地址：油麻地吳松街1-3號創遠樓地舖



油麻地美食【3】點心到（鴻星大廈）——即叫即蒸傳統點心

點心到位於油麻地彌敦道，店外經常大排長龍。餐廳主打即叫即蒸的港式點心，包括傳統的燒賣、蝦餃、金錢肚等。小店與傳統茶樓不同，裝修現代化，環境乾淨企理。此外，點心亦可只點半籠（2粒），啱晒食量較小又想試盡各式點心的朋友仔！

點心到（鴻星大廈）

地址：油麻地彌敦道484號鴻星大廈地舖



油麻地美食【4】第一郡——必試蟹膏蕃茄湯檬粉 半粒蕃茄＋鮮甜蝦膏湯底

想在油麻地吃到高質越南菜，第一郡就是不二之選！餐廳的招牌菜包括蟹膏蕃茄湯檬粉、越式法包、順化牛腱米線、鴨蛋炆豬肉飯、斑斕糕及自家製龍眼冰等，其中蟹膏蕃茄湯檬粉有半粒蕃茄，湯頭吸盡蕃茄的精華，混和鮮甜的蝦膏，惹味又醒胃！越式法包的配料亦十分豐富，有腩肉、札肉、肉鬆、酸菜、青瓜、芫茜、蔥、肝醬等，每一啖都非常滿足！

第一郡

地址：油麻地彌敦道483-485A號2樓



油麻地美食【5】不籽是咖啡——波希米亞風Cafe／高質西日Fusion菜

位於油麻地的「不籽是咖啡」，是深受歡迎的文青波希米亞風咖啡店。店內提供由巴西、埃塞俄比亞、印尼等地區嚴選咖啡豆製成的咖啡，以及各種高質西日Fusion餐點，例如龍蝦湯配牛油果大蝦稻庭烏冬、味增蟹醬蟹籽蟹肉扁意粉及北海道刺身帶子蟹籽忌廉天使麵都是人氣之選！

不籽是咖啡

地址：油麻地彌敦道450號文豪閣地下D號舖



油麻地美食【6】加多娜天然酵母手作麵包店——超人氣法式布甸麵包

油麻地的加多娜天然酵母手作麵包店的老闆曾於日本和台灣學師，主打以天然發酵麵種製作，不額外添加防腐劑或添加劑的手作麵包，麵包定價親民，款式多樣，更會因應時下流行而推出不同特色麵包！麵包店的開心果泡芙、法式布甸麵包、開心果燒餅、京都抹茶紅豆麻糬法式布甸包及紫芯麻薯都店內超高人氣的麵包。店鋪經常大排場龍，值得推薦！

加多娜天然酵母手作麵包店

地址：油麻地碧街54號地舖



油麻地美食【7】雞哥媽韓國料理——正宗韓國料理！招牌無骨炸雞

雞哥媽韓國料理是不少韓國人都會光顧的正宗韓國料理。除了店鋪裝潢還原韓國風味的塗鴉及圖案，餐點亦以韓國傳統美食為主。餐廳主打炸雞、湯飯、炒粉絲等韓式地道美食，甚有風味！其中招牌的炸雞分為有骨及無骨，可以選擇甜辣、蜜糖芥末或牛油蜜糖口味，炸雞即叫即炸，外皮薄脆、雞肉嫩滑，來到一定要點！

雞哥媽韓國料理——正宗韓國料理！招牌無骨炸雞（官方圖片）

雞哥媽韓國料理

地址：油麻地上海街42-46號忠和商業中心地下11-12號舖



油麻地美食【8】美都餐室——逾70年歷史懷舊冰室

位於油麻地的美都餐室於1950年代開業，至今已經有超過70年歷史。店內的裝潢仍然保留著開業時的模樣，舊式冰室的格局充滿懷舊氛圍，曾是多套經典香港電視劇及電影的取景地，包括《酒店風雲》、《廟街·媽·兄弟》等，其二樓雅座更是海外旅客必訪的旅遊景點之一！走到二樓雅座，挑個靠窗的位置，點一份餐蛋治、一杯紅豆冰，看著外面廟街的風景，你會有種身處上世紀五十年代舊香港的錯覺。

美都餐室

地址：油麻地廟街63號地舖



油麻地美食【9】永發茶餐廳——姜濤餐吸引粉絲朝聖

MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）曾拍劇取景的永發茶餐廳，變身人氣打卡位！現時茶餐廳貼滿姜濤的相和劇照，不過當中有3個打卡位就必定要知，分別是姜濤沖奶茶的水吧、毛舜筠、姜濤坐過靠門口的卡位，以及姜濤送外賣、放在門口的單車，還有必食「姜濤餐」 —— 炸燒賣和西多士！

永發茶餐廳

地址：油麻地廣東道847號地舖



油麻地美食【10】雞味濃——日賣過百隻雞！蒜香蔥爆霸王雞

港式碟頭飯不可缺少的切雞飯，深入民心。這間位於油麻地，專門雞肉的小店，日賣過百隻，當中出品的霸王雞最有名，雞肉用金華火腿湯浸過，雞味昇華，加上蔥絲炸蒜和秘製蔥爆霸王汁，惹味得令人想吃不停口！

雞味濃

地址：油麻地上海街378A號得如樓大厦地舖



油麻地美食【11】村爺爺龍蝦湯.泡飯.燉湯專家——長期人龍店

在油麻地略有名氣的村爺爺，專營龍蝦湯、煲仔雞湯等，出名大份足料，經常都要排隊。必食龍蝦海鮮湯泡飯，湯底是熬足16小時的豬骨湯，再加入海鮮熬多6小時，還有很多海鮮配料，例如帆立貝、青口、墨魚仔和日本蜆肉等，另可加配半隻波士頓龍蝦／西澳龍蝦，大啖食龍蝦肉！另外，有半邊雞的花膠雞煲翅湯底泡飯亦非常受歡迎！

村爺爺龍蝦湯.泡飯.燉湯專家

地址：油麻地砵蘭街72號地舖



油麻地美食【12】紅伶飯店——懷舊大排檔風味打冷

人氣極高的經典打冷老字號紅伶飯店在油麻地重開，經常出現人龍！餐廳主打潮州打冷，包括冰鎮芥辣墨魚片、煎蠔餅、羊腩煲、滷水鵝等，滿滿懷舊大排檔風味，小炒鑊氣十足！

紅伶飯店

地址：油麻地砵蘭街10-16號宜發大廈地下D及E號舖



油麻地美食【13】慢理牆城——森林系靚景Cafe

約人食飯會想搵間靚景、坐得舒服的地方傾偈、影相，這間於酒店內的Cafe，掛滿植物的森林設計，搶眼得來影相又好睇。食物有意粉、意大利飯、黑松露薯條等西餐，慢煮食材，擺盤精美，一上枱就忍唔住想影相，難怪會成為食評網最多人儲存的油麻地餐廳。

慢理牆城

地址：油麻地砵蘭街28號M1酒店1樓



油麻地美食【14】am.pm Hong Kong——發哥、Running Man都食梳乎厘班戟

店舖當時以超低價的$28原味班戟打響名堂，更先後吸引到發哥周潤發幫襯，以及韓國著名綜藝節目Running Man到訪。店舖更將梳乎厘班戟及布甸結合，震騰騰之餘，一切便湧出澎湃流心，完全滿足到「相機食先」的要求。流心布甸梳乎厘班戟設四款口味，分別為黑朱古力、靜岡抹茶、白朱古力、野莓。班戟質感實在，更像海綿蛋糕，值得一試！

am.pm Hong Kong

地址：油麻地彌敦道560號譽發廣場地下B號舖



油麻地美食【15】一豆花——口味創新豆腐花

食完飯不如整碗豆腐花？這間油麻地糖水舖一豆花，主打每日即磨鮮製豆腐花，價錢$15起，口味多款。薑汁豆花、紅豆沙豆花、芝麻糊豆花、芒果豆花、杏仁糊豆花、薏米銀杏豆花等，都是傳統南方甜味豆腐花。還有醬油豆花和榴槤豆花，你又敢唔敢試？

一豆花

地址：油麻地文明里11-13號地舖



油麻地美食【16】蛇王弟——星級大廚平民價錢賣蛇羮

來自福建的老闆阿Dee，棄任職十載的米芝蓮星級酒樓，三十出頭之時，與友人共同做蛇羮店生意。之所以賣蛇羮，源於親戚在福建開蛇場，貨源穩定。由荃灣小店，做到油麻地分店，其街坊價的足料蛇羮是招牌賣點。蛇羹用料十足，蛇肉絲、雞絲夠多，湯底以蛇骨、老雞一起熬製，味道濃郁，加埋薄脆，夠惹味！

蛇王弟

地址：油麻地上海街209號地舖



油麻地美食【17】九龍坎麻辣火鍋——宮廷風四川火鍋放題$98起

位於油麻地的宮廷風四川火鍋店 —— 九龍坎麻辣火鍋，放題套餐$98起，任食肉類、海鮮（青口、蝦、花蛤等）、冰粉，升級$298放題套餐，還有鮑魚、生蠔、元貝等高質海鮮任食。招牌牛油紅鍋湯底使用十多種香料製作，香麻惹味，設有不同辣度；火鍋配料近80款，選擇多元化，餐後可以冰粉解膩！

九龍坎麻辣火鍋

地址：油麻地彌敦道469-471號新光商業大廈3樓（彌敦道入口）



