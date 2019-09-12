【亞洲最佳咖啡店排行榜】5間香港咖啡店入選　推介NOC、18Grams

咖啡的魅力有增無減，香港的咖啡店也十分多，不過哪些才是高質以及高人氣的店舖？國際旅遊網站Big 7 Travel最近公布「亞洲50間最佳咖啡店」，透過網友選出最愛咖啡店，其中香港就有5間入選！ （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

「亞洲50間最佳咖啡店」調查包括多個城市，如中國、台灣、日本、韓國、泰國、新加坡等地，連菲律賓、緬甸、寮國等等都有，十分廣泛。結果由台灣的Simple Kaffa奪冠，第2位為大阪的Mel Coffee Roaster，第3位則是越南的The Workshop。

香港地方小，卻非常榮幸地有5間咖啡店入選TOP 50，分別是NOC Roastery、18 Grams、Knockbox Coffee Company、Winstons Coffee及Accro Coffee。

【第45位】Accro Coffee 品嘗世界冠軍級虹吸咖啡技藝

位於元朗的咖啡小店Accro Coffee入選第45位，原因是主理這間咖啡店的咖啡師Pinky Leung，曾獲多屆香港虹吸式咖啡師大賽冠軍，更是首個勝出世界虹吸式咖啡比賽的香港人，實力非凡！

餐廳只賣咖啡、自家製蛋糕和窩夫，卻已廣獲好評。特別推介包括來自印尼、玻利維亞、埃塞俄比亞和危地馬拉的單一或混合咖啡。必定要欣賞每杯奶泡咖啡花紋藝術，另外意大利式滴濾咖啡亦是推薦之選。

Accro Coffee 地址：元朗媽橫路21-27號福昌樓地下8號舖 營業時間：12nn – 12pm 電話：9430 1433

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+ 5 + 4 + 3

【第39位】Winstons Coffee 感受西方巷弄特色風情

排名第39位的Winstons Coffee是由3位英國人創辦，他們因為在香港找不到心中想要的咖啡店，於是自行創立。希望為社區帶來可以交談、歡笑、生活，夠「chill」的咖啡店。可能因為從裝潢已看得出洋風，所以特別多外藉客人，進店可以感受到不一樣的咖啡店氣氛。

咖啡店使用號稱「咖啡機界勞斯萊斯」的La Marzocco製作咖啡，除了多款以新西蘭咖啡豆磨成的咖啡，咖啡雞尾酒亦甚有人氣。最受歡迎Cocktail有Espresso Martini，帶濃郁咖啡香氣，甜甜的易入口。不時推出優惠只售50元，以星級咖啡店來說，價錢相當親民。

Winstons Coffee 分店1：西環西營盤皇后大道西213號地下4號 分店2：西環堅尼地城爹核士街11號浚峰地下8號舖

+ 5 + 4 + 3

【第34位】Knockbox Coffee Company 必試周五限定咖啡放題

Knockbox是由一班咖啡愛好者開設，其中一位名叫Laughing的咖啡師更於「2018咖啡大師賽」中奪冠。這裡的特色咖啡相當出色，如濃縮咖啡、手工滴濾咖啡、虹吸式咖啡等等。客人可以選擇咖啡豆及製作方法，一嘗創造屬於自己獨一無二的咖啡口味。

除了供應咖啡，還十分樂意與客人交流咖啡知識，互相學習。推介必試逢周五晚上舉行的Friday Premiere，只需付80元便可由晚上7時至9時，無限量添咖啡，咖啡師會精選店內不同咖啡豆，讓客人嘗試不同地方出產的味道！

Knockbox Coffee Company 地址：旺角黑布街21號地下 營業時間：11am – 9pm 電話：2781 0363

+ 3 + 2

【第27位】18 Grams 人氣口碑店歎獨家咖啡口味

調查投選這間店為最佳咖啡之一，因為有自家烤製的招牌咖啡，由曾獲「新天成Petroncini杯咖啡烘焙大賽2011」冠軍的咖啡豆烘焙師Glory Coffee焙製，並以法式壓製、Chemex或冷萃方法製作出各款咖啡。

這間咖啡店最初只是位於銅鑼灣街角的小小咖啡吧，卻因高質咖啡廣獲好評，現已於全港設有多間分店。除了咖啡有名，全日早餐和Aussie Breakfast（澳式早餐）亦十分高人氣。

18 Grams 分店位址：銅鑼灣景隆街、時代廣場、灣仔店、上環孖沙街、尖沙咀港威商場、沙田新城市廣場

+ 7 + 6 + 5

【第20位】NOC Roastery 香港最佳咖啡店得主

在今次調查裡排名最高的香港咖啡店就是NOC，報道形容「走進他們的店就像進了蘋果或高端設計的商店一樣，一切都是完美。」或者報道看似誇張，但這間店由4年前開業至今，好評一直倍增，連帶分店數量亦繼續增加，包括西營盤近2千平方呎的烘焙旗艦店。

創辦人梁達曾於本港連鎖五星級酒店工作，品嘗並研究多種高級咖啡，及後與「2011年香港咖啡師大賽冠軍」陳澤森合作開設這間咖啡店。他們希望根據客人喜好而推薦咖啡，所以咖啡師會先詢問客人喜好再作建議。此店並強調製用高品質咖啡，包括使用優質咖啡豆，最純淨的水，和最仔細的烘烤技法，務求每杯咖啡都是最好飲的咖啡。

NOC Roastery 分店位址：銅鑼灣利園3期、天后水星街、灣仔大王東街、金鐘美國銀行中心、中環歌賦街、嘉咸街、西營盤瑧璈