BBQ場2019｜龍鼓灘水上浮橋日落自拍　屯門3間性價比高BBQ場推介

本港已經踏入秋天，秋天最適合的周末活動就是與一大班朋友一起去BBQ，《香港01》飲食頻道記者為大家精選屯門區3個BBQ場，當中有超適合打卡的沙灘日落景的龍鼓灘海邊BBQ場，一邊看著日落一邊BBQ，非常浪漫！要玩樂的有小欖燒烤樂園，適合小朋友玩樂和放電！平價之選就有較近市中心的富泰燒烤樂園，距離港鐵兆康站約15分鐘，非常方便！

【1】龍鼓灘海邊BBQ場 - 無敵大海景超抒壓

位於屯門龍鼓灘的海邊BBQ場，最大賣點一定是大海景，一邊燒烤一邊看著海景，簡直是一大享受！沙灘上更設有一條水上浮橋，大家可以在海面上打卡自拍！不想燒烤燒到流汗？燒烤場更設有室內Party Room，費用已包括自助燒烤、每人一枝及一罐汽水、3包炭，以及麻將和卡啦OK，適合與親朋好友一邊享受燒烤的美食，一邊唱卡啦OK。

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龍鼓灘BBQ場入場收費 星期二至五 星期六 星期日 營業時間 14:00 - 23:00 12:00 - 01:00 12:00 - 23:00 區域 海邊 普通 海邊 普通 海邊 普通 成人價格 $160 $140 $170 $150 $170 $150 長者價格 $140 $120 $150 $130 $150 $130 小童價格 $130 $110 $140 $120 $140 $120 每個爐費$45。 長者必須出示長者卡。 小童以身高計算，購票時由職員量度。 1.3米以上作大人計算。 1米至1.3米作小童計算。 1米以下小童免費。

龍鼓灘海邊BBQ場 地址：屯門龍鼓灘136地段 電話：5601 1002 營業時間：逢星期一休息 星期二至五 14:00 - 23:00 星期六 12:00 - 01:00 星期日 12:00 - 23:00

【2】小欖燒烤樂園 - 充氣嘉年華適合小朋友

小欖燒烤樂園的燒烤場範圍非常大，可以容納約3000人，與龍鼓灘燒烤場一樣擁有海景和山景 。周末場內設有充氣嘉年華，有多項收費活動如彈床、兒童搖搖船等，適合小朋友玩水放，但要注意下雨時可能關閉。大家可以租借單車、風箏、羽毛球等娛樂設施，適合一家大小玩樂。燒烤場亦設有冷氣獨立屋， 每間獨立屋連花園可容納10-15人，房內備有電視、麻雀等娛樂設施。

食物方面，喜歡燒雞翼的朋友有福了！燒烤場提供至少8款口味的雞翼，包括港人至愛的土匪雞翼，亦有南乳、麻辣、韓式、黑椒等口味。

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開放時間 成人 小童

(身高100- 125cm) 長者

(必須出示長者卡) 開爐費

(每爐2包炭) 星期一至五 14:00 - 01:00 $120 $90 $90 $30 星期六日及公眾假期 11:00 - 01:00 $150 $120 $120 $40

注意事項：

＊入場收費包－食物任食、一支水、一罐汽水

＊開爐費包括2包炭、 1個托盤、1碗蜜糖（可再加）、1卷紙巾

＊全日收費 無時間限制

＊小朋友不超過100cm不需要收費

＊歡迎自備食物及紅白酒入場，但嚴禁帶所有其他飲品及啤酒入場

＊＊30人以下無須預訂＊＊

優惠：

客人於生日當日或前後3日均可獲得禮物一份

＊水吧登記出示生日日期證件領取禮物

迎新優惠：入場可獲得一罐汽水

小欖燒烤樂園 地址：屯門青山公路小欖段 鄰近水警宿舍 電話：2459 9928 營業時間：星期一至五 14:00 - 01:00 星期六至日 11:00 - 01:00

【3】富泰燒烤樂園 - 近市中心交通方便

富泰燒烤樂園場位於屯門市中心，由港鐵兆康站行去約15至20分鐘，BBQ場提供的食物豐富，有網民就話最愛魷魚、土匪雞翼和招牌金沙骨，更形容金沙骨是必食之選！有網民就推介平日少見的豆卜，烤完豆卜後塗上蜜糖，非常香脆！而場內提供的肉類全都是獨立包裝，分量適中，亦非常衛生。想娛樂的話，只需繳10元按金可租借麻將。

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星期一至五 星期六日及假期 成人價格 $110 $140 小童 (身高1.3以下)價格 $90 $110 65歲以上長者 $90 $110 爐費 $60 $60 9折 $105 $135 ＊每爐包兩包炭，其後每包炭收$10