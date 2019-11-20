BBQ場2019｜龍鼓灘水上浮橋日落自拍　屯門3間性價比高BBQ場推介

本港已經踏入秋天，秋天最適合的周末活動就是與一大班朋友一起去BBQ，《香港01》飲食頻道記者為大家精選屯門區3個BBQ場，當中有超適合打卡的沙灘日落景的龍鼓灘海邊BBQ場，一邊看著日落一邊BBQ，非常浪漫！要玩樂的有小欖燒烤樂園，適合小朋友玩樂和放電！平價之選就有較近市中心的富泰燒烤樂園，距離港鐵兆康站約15分鐘，非常方便！
【1】龍鼓灘海邊BBQ場 - 無敵大海景超抒壓
位於屯門龍鼓灘的海邊BBQ場，最大賣點一定是大海景，一邊燒烤一邊看著海景，簡直是一大享受！沙灘上更設有一條水上浮橋，大家可以在海面上打卡自拍！不想燒烤燒到流汗？燒烤場更設有室內Party Room，費用已包括自助燒烤、每人一枝及一罐汽水、3包炭，以及麻將和卡啦OK，適合與親朋好友一邊享受燒烤的美食，一邊唱卡啦OK。
😚😚😚 點擊下圖看看龍鼓灘海邊BBQ場的環境 😚😚😚
龍鼓灘BBQ場入場收費
|星期二至五
|星期六
|星期日
|營業時間
|14:00 - 23:00
|12:00 - 01:00
|12:00 - 23:00
|區域
|海邊
|普通
|海邊
|普通
|海邊
|普通
|成人價格
|$160
|$140
|$170
|$150
|$170
|$150
|長者價格
|$140
|$120
|$150
|$130
|$150
|$130
|小童價格
|$130
|$110
|$140
|$120
|$140
|$120
每個爐費$45。
長者必須出示長者卡。
小童以身高計算，購票時由職員量度。
1.3米以上作大人計算。
1米至1.3米作小童計算。
1米以下小童免費。
龍鼓灘海邊BBQ場
地址：屯門龍鼓灘136地段
電話：5601 1002
營業時間：逢星期一休息
星期二至五 14:00 - 23:00
星期六 12:00 - 01:00
星期日 12:00 - 23:00
【2】小欖燒烤樂園 - 充氣嘉年華適合小朋友
小欖燒烤樂園的燒烤場範圍非常大，可以容納約3000人，與龍鼓灘燒烤場一樣擁有海景和山景 。周末場內設有充氣嘉年華，有多項收費活動如彈床、兒童搖搖船等，適合小朋友玩水放，但要注意下雨時可能關閉。大家可以租借單車、風箏、羽毛球等娛樂設施，適合一家大小玩樂。燒烤場亦設有冷氣獨立屋， 每間獨立屋連花園可容納10-15人，房內備有電視、麻雀等娛樂設施。
食物方面，喜歡燒雞翼的朋友有福了！燒烤場提供至少8款口味的雞翼，包括港人至愛的土匪雞翼，亦有南乳、麻辣、韓式、黑椒等口味。
😜😜😜 點擊下圖看看龍鼓灘海邊BBQ場的環境和美食 😜😜😜
|開放時間
|成人
|小童
(身高100- 125cm)
|長者
(必須出示長者卡)
|
開爐費
|星期一至五
|14:00 - 01:00
|$120
|$90
|$90
|$30
|星期六日及公眾假期
|11:00 - 01:00
|$150
|$120
|$120
|$40
注意事項：
＊入場收費包－食物任食、一支水、一罐汽水
＊開爐費包括2包炭、 1個托盤、1碗蜜糖（可再加）、1卷紙巾
＊全日收費 無時間限制
＊小朋友不超過100cm不需要收費
＊歡迎自備食物及紅白酒入場，但嚴禁帶所有其他飲品及啤酒入場
＊＊30人以下無須預訂＊＊
優惠：
客人於生日當日或前後3日均可獲得禮物一份
＊水吧登記出示生日日期證件領取禮物
迎新優惠：入場可獲得一罐汽水
小欖燒烤樂園
地址：屯門青山公路小欖段 鄰近水警宿舍
電話：2459 9928
營業時間：星期一至五 14:00 - 01:00
星期六至日 11:00 - 01:00
【3】富泰燒烤樂園 - 近市中心交通方便
富泰燒烤樂園場位於屯門市中心，由港鐵兆康站行去約15至20分鐘，BBQ場提供的食物豐富，有網民就話最愛魷魚、土匪雞翼和招牌金沙骨，更形容金沙骨是必食之選！有網民就推介平日少見的豆卜，烤完豆卜後塗上蜜糖，非常香脆！而場內提供的肉類全都是獨立包裝，分量適中，亦非常衛生。想娛樂的話，只需繳10元按金可租借麻將。
😝😝😝 點擊下圖看看富泰燒烤樂園的環境 😝😝😝
|星期一至五
|星期六日及假期
|成人價格
|$110
|$140
|小童 (身高1.3以下)價格
|$90
|$110
|65歲以上長者
|$90
|$110
|爐費
|$60
|$60
|9折
|$105
|$135
＊每爐包兩包炭，其後每包炭收$10
富泰燒烤樂園
地址：屯門虎地下村50號（近富泰邨）
電話：2469 8000
營業時間：星期一至五 14:00 - 01:00
星期六至日 11:00 - 01:00
公眾假期 11:00 - 01:00