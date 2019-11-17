【打邊爐】2間炭爐火鍋推介　主打本地牛肉炭燒海鮮　真圍爐取暖

天氣漸涼，又到了吃火鍋的季節。除了現時流行的麻辣火鍋和粥底火鍋外，其實還有帶有本土情懷的炭爐火鍋，可惜現在炭爐火鍋店已經「買少見少」，非常罕有。以下為大家推介2間人氣炭爐火鍋，下次打邊爐時又多一個選擇！

【1】金和記海鮮菜館 —— 足料豬骨鍋

位於深水埗的「金和記海鮮菜館」，一直是街坊的口碑小店之一。小店提供多種湯底，有清淡到重口味都有，例如豬骨鍋、雲吞雞鍋、花雕醉雞鍋等，亦有自選組合，從幾種指定食材，如薯仔番茄、枝竹薑蔥等，配以雞腳排骨鍋、油鴨髀鍋、牛腩鍋等，如果想體驗炭爐風味就需要加18元。

當中最受網友歡迎的有豬骨鍋、冬瓜瑤柱螺頭鍋和花雕醉雞鍋。不少網友都表示豬骨鍋非常足料，有幾件大豬骨、粟米、白蘿蔔等蔬菜，同時亦大讚冬瓜瑤柱螺頭鍋的味道非常鮮甜。如果偏好重口味的朋友，則不妨選擇花雕醉雞鍋。

火鍋配料方面，除了基本的食材外，小店更有多款手打肉丸和本地牛肉，亦有多款新鮮海鮮，例如鮑魚、貴妃蚌、蠔等，不過需要事前預訂。

+ 4 + 3 + 2

金和記海鮮菜館 地址：深水埗九江街140號地下 營業時間：星期一至日18:00 – 02:30

【2】鴻福海鮮四季火鍋 —— 《無間道2》取景地

位於土瓜灣的這間小店，隱身於巷弄中，曾經是電影《無間道2》中的取景地，除了有傳統的豬骨湯、沙嗲鴛鴦鍋外，還有泰式豬骨鍋、鹹菜魔鬼魚湯等特色湯底，共超過10款。火鍋配料亦非常多款，例如本地手切肥牛、黑柏葉、鵝腸、墨魚滑。

除了火鍋外，客人還可以選擇燒烤，店內供應多款新鮮海鮮，包括鮑魚、蟶字、海蝦、蠔，帶點微微炭香，風味十足。客人亦可以選擇同時打邊爐和燒烤，一次滿足兩種吃法。不過有網友認為雖然整體較有特色，但人均價錢略貴。

+ 7 + 6 + 5

鴻福海鮮四季火鍋 地址：土瓜灣落山道86號地下巷內 營業時間：星期一至日18:30 – 02:00

以上介紹的火鍋固然美味，但其實許多火鍋配料都暗藏熱量危機，如果想避免吃得太過分，不妨參考以下20多款火鍋配料的熱量！

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