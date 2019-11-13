香港美食一條街｜新蒲崗4間隱世美食推介　足料鹹豆漿、豬油撈麵

說起新蒲崗，你會想到甚麼美食？原來新蒲崗亦是臥虎藏龍之地，有不少隱世平價美食！糖妹、黃美棋和鄺潔楹主持無綫節目《香港美食一條街》，最新一集就到訪工廈林立的新蒲崗，雖然新蒲崗是工業區，但原來亦有不少性價比極高的小店美食！今次《香港01》飲食記者總結了4間性價比高的新蒲崗小店，分別有創意串燒、傳統糖水、上海傳統早餐粢飯和鹹豆漿，以及巷仔雲吞麵！其中兩間更榮獲米芝蓮推介！

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】主打創意串燒@舔舔脷美食

位於新蒲崗崇齡街的串燒小店，招牌是生炸雞髀、燒豆卜五花腩丸、手打燒墨魚餅、咖喱魷魚酥等，亦有燒生猛海鮮！最平的有$18的燒豆卜五花腩丸，老闆用工具將五花腩打進豆卜中間，將豆卜填滿，內餡是慢慢的五花腩，看起來很像一顆豬肉丸！外層燒得香脆，裏面的五花腩非常多汁。$25的古法炸咖喱魷魚鬚，非常酥脆，連主持人美琪BB都大讚！

12刀雞髀可算是這裏的招牌小食，老闆在雞髀上劃了12刀再醃至入味，加上孜然粉等調味，帶一點甜味，非常惹味！

燒海鮮的話價錢就比較貴，$188燒龍蝦是每日新鮮運到，需要預定。燒龍蝦簡單地以蒜蓉和蔥做調味，燒得剛剛好，加上啖啖肉，非常抵食！

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+ 9 + 8 + 7

舔舔脷美食 地址：新蒲崗崇齡街34號地下E-1號舖 電話：6498 8966 營業時間：星期一至日 17:00 - 03:00

【2】米芝蓮推介即整粢飯@豆漿大王

位於新蒲崗工業區的豆漿大王，招牌是上海正宗粢飯、鹹豆漿、鹵水豆腐等，更獲得米芝蓮指南推介街頭小吃，名乎其實的隱世名店！只售$15的粢飯是即叫即整，以寧波原埕榨菜、泰國糯米、自家製新鮮油炸鬼和肉鬆做餡料，口感豐富。糯米飯的比例不算多，不會太飽肚，適合胃口較小的女士們！糖妹和美琪更大力稱讚粢飯的內餡比預期酥脆！

另一個招牌菜—— $15的鹹豆漿配料頗為豐富，有榨菜、蝦米、蔥花和鹹味重的油炸鬼，吃完整碗後非常飽肚！糖妹亦大讚鹹豆漿的麻油味和豆香非常夾！

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+ 10 + 9 + 8

豆漿大王（新蒲崗店） 地址：新蒲崗大有街34號新科技廣場地下9號舖 電話：3188 4920 營業時間：星期一至六 08:00 - 21:00 星期日及公眾假期 09:00 - 21:00

【3】招牌巷仔雲吞麵、撈麵@英記美點小食

位於康強街的多年麵店英記美點小食，招牌有巷仔雲吞麵、六十年代撈麵等，$31雲吞麵的湯底以羅漢果、大地魚、甘草等熬製，非常清甜。記者本身不太喜歡生麵的一股鹹水味，但雲吞麵的湯底沒有鹹水味，帶一點回甘，非常特別。雲吞大大粒，內餡有一整隻鮮蝦，夠晒足料。

同樣六十年代撈麵其實是豬油撈麵，麵條本身爽口彈牙，豬油份量剛好沾滿每一條麵條，油香豐富但不覺油膩。老闆娘更特別推薦加上酸蘿蔔一起吃，中和豬油的油膩味和麵條本身的鹼水味，算是新食法。

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+ 7 + 6 + 5

英記美點小食 地址：新蒲崗康強街32-34號康強洋樓10號地舖 營業時間：星期一至六 11:00 - 01:00 星期日 11:00 - 19:00

【4】米芝蓮推介@華園甜品專家

位於祟齡街的華園甜品專家開業11年，主打中式糖水，曾連續三年獲得米芝蓮推薦小食！招牌是芝麻燉鮮奶、合桃糊、桑寄生紅棗蓮子蛋茶等，款款平均只售$20一碗，實屬平價之選。$24的芝麻燉鮮奶的燉奶質地較稠身，鮮奶非常香滑，不算太甜，奶香味濃，最吸引的是店家將芝麻糊注入燉奶中間，燉奶面只看到一點芝麻糊，食到中間芝麻糊慢慢流出來。而中間部分的芝麻糊幼滑，與燉奶非常夾，整體不算太甜。$21的合桃糊較稀身，不會過甜，亦非常香滑。

新式甜品方面就有芒果腸粉，腸粉以蒟蒻製成，非常煙韌，不同於坊間較軟糯的腸粉皮，芒果亦非常鮮甜。

😎😎😎點擊下圖看看華園甜品專家的糖水😎😎😎

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