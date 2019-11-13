【治癒食物】4間西式甜品店推介　梳乎厘班戟助你舒緩情緒抗抑鬱

心情好吃甜品，心情差更加要吃甜品。甜品能讓人心情變好，當中多少有些心理作用，不過根據眾多營養師指出，其實有些甜品食材的成分的確有調節情緒、放鬆心情的作用，例如莓果類、香蕉、綠茶。以下為大家精選了4間西式甜品店的4款甜品，心情想得到療癒時再不需要找藉口，可以光明正大的大口吃！

【1】Aroma Dessert —— 士多啤梨梳乎厘班戟

有研究指出，莓果類如藍莓、士多啤梨，含有Omega-3脂肪酸，能使人心情愉悅。位於荃灣的Aroma Dessert，供應多款甜品，當中最受歡迎的就是梳乎厘班戟，共有幾種口味，包括焦糖蘋果、士多啤梨、海鹽芝士等。

記者曾經多次光顧，梳乎厘班戟介乎空氣與厚實之間，蛋香味濃，而且濕度掌握得頗佳，味道非常不錯，而且價錢親民，比其他著名梳乎厘班戟店的CP值高。

Aroma Dessert 地址：荃灣鱟地坊38-46號祐強樓地下42號舖 營業時間：星期二至四15:00 - 18:30，19:30 - 23:00 星期五15:00 - 18:30，19:30 - 00:00， 星期六及公眾假期14:00 - 18:30，19:30 - 23:00 星期日14:00 - 18:30，19:30 - 00:00，星期一休息

【2】Via Tokyo —— 蕨餅紅豆抹茶雪糕

Via Tokyo是一間頗有名氣的抹茶甜品店，開業多年依然人氣不減。店舖供應多款抹茶及焙茶甜品和飲品，例如白玉紅豆抹茶雪糕、抹茶卷、焙茶拿鐵等。當中的「蕨餅紅豆抹茶雪糕」為人氣款式之一，在順滑的抹茶雪糕周圍放上栗子、綿密的紅豆蓉和口感煙韌的蕨餅，層次豐富。

據研究顯示，抹茶中有一種名為「茶胺酸」的成分，可紓緩壓力，放鬆情緒。下次心情鬱悶時，不妨吃吃看抹茶甜品！

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Via Tokyo 地址：銅鑼灣禮頓道106-126號禮信大廈地下1A-1B號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 23:00

【3】Verde MAR —— 牛油果雪糕

不少營養師表示，牛油果含有油酸這種單元不飽和脂肪和維他命B6，可令人產生穩定的情緒，讓心情變得愉悅。

位於灣仔的Verde MAR主打墨西哥菜，老闆之一兼大廚是墨西哥人，最特別的是餐廳供應多款牛油果美食，例如牛油果奶昔、酥炸牛油果、牛油果漢堡、牛油果Tostad，當中造型最獨特的就是牛油果雪糕。牛油果以原隻牛油果殼盛載，中間的果核其實是由芒果和辣椒製成的雪葩，造型幾可亂真。

Verde MAR 地址：灣仔大王東街24號地下 營業時間：星期一至四12:00 - 15:00，17:30 - 22:30 星期五至日12:00 - 15:00，17:30 - 23:30

【4】BEANS —— 香蕉窩夫

多項研究發現，香蕉含有色胺酸及維他命B雜，有緩解憂慮情緒和鎮靜作用，更有助改善睡眠。

咖啡店BEANS於全港共有5間分店，供應多款輕食、甜品和飲品，繁忙時間門外經常大排長龍。All day breakfast是店內最受歡迎的輕食之一，其中的bagel口感鬆軟，塗上忌廉後更加美味。另外，BEANS的甜品亦頗有質素，除了自家製蛋糕外，窩夫亦是店內招牌甜品之一，其中的焦糖香蕉窩夫為人氣口味。招牌bagel放上雲呢拿雪糕，並於兩旁擺上塗上焦糖的原條香蕉，表面經過微微炙燒，再淋上焦糖醬，獲得不少網友好評。