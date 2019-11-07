北角匯一田3間午餐推介　44元沖繩海鹽拉麵、35元限定玉子燒套餐

港島東區要找高質又抵吃的日式美食，最近有新選擇，就是北角全新大型商場北角匯！雖然商場內並非所有商店準備好開幕，不過街坊最關注的百貨超市一田已經搶先營業，在熟食區中更有不少日式食店。 今次就推介其中3間適合午餐搵食的餐廳，包括八番麵工房、千里屋Don+及麥玉子，帶你尋找有開店優惠的食品及此店限定套餐。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

北角匯商場分一期及二期，一期於渣華道街市後方，與香港維港凱悅尚萃酒店相連；而今次介紹的主角地點一田超市則位於二期，位置較顯眼，渣華進道及碼頭兩邊都有入口，進入商場後落一層地庫便是一田了。

↓↓↓按圖看商場環境及如何去一田超市↓↓↓

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【1】八番麵工房——開店限定優惠$44拉麵

八番麵工房主要供應拉麵，湯底選用日本名牌直源醬油，獨有淡淡的甜味，令豬骨湯底鮮味突出；拉麵分太麵（粗麵）及細麵（幼麵）款式，記者親試太麵的口感較為煙韌有咬口。拉麵及飯類價位由46至55元不等，已包綠茶。

其中最便宜的款式是醬油沾麵（$35），有3款沾湯可選，原味偏甜，辣味比米線十小辣更輕，最好吃的黑胡麻沾湯，未吃已經聞到淡淡芝麻香。而CP值最高的則有開店特別推出的沖繩海鹽黑胡椒番茄雞絲拉麵，即日至2019年11月18日會以特價44元有售（原價$52），番茄酸湯加入沖繩海鹽，添上如海水般的鹹香。另推介泡菜拉麵（$55）及小食芝麻雞翼。

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【2】麥玉子——此店獨家玉子燒自選套餐

這店在觀塘及沙田的一田超市都有分店，主打即叫即燒的玉子燒，使用北海道產的雞蛋，加上特製鰹魚汁燒製，正宗日式味道。於北角匯開設的新分店推出不少獨家食品款式，如開幕限定推廣的紫薯玉子燒和沖繩黑糖玉子燒（$35）。

餐廳也有超過10款丼、麵供應，如蛋包飯、鰹魚湯滑蛋豬扒烏冬、鰻魚麥蛋丼等，價位由55至88元。其中北角店獨家供應2款玉子燒自選套餐，有13款食品選擇，送湯及茶（如外賣則不包茶）。配茶滲出淡淡花香，十分有驚喜，店員稱是用上辻利的櫻花抹茶粉沖泡的，茶款會不定期轉換。不過由於餐廳沒有坐位，選擇在這裡吃午餐便需要「立食」了。

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【3】千里屋Don+——半價和牛漢堡扒定食

Don+由大阪肉工房千里屋開設，主打鹿兒島黑毛和牛壽喜燒等高級和食料理。自成一角的舖位特別搶眼，靠近一看主打料理都要三百多元，或者會令人咋舌，不過其實也有高質抵食推介。如店中最便宜的2款鳴尾黑牛丼飯系列，均只需98元，鐵板煎香的和牛扒外邊金香肉質紅嫩，熟成度控制得烚到好處，入口即溶，牛肉汁亦醒胃好吃。

而最抵吃的則是有開張優惠的鹿兒島和牛漢堡扒御膳定食，特惠半價只需99元（原價$198）。而鹿兒島黑毛和牛壽喜燒（$380）亦有推廣優惠，第二份半價190元。不過留意，餐廳暫時只接受信用卡即場付款，如果想以現金或其他方法付款，則需先向店員落單，再拿著點餐咭到一田超市收銀處排隊付費。

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