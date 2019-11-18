香港原味道 | 3大懷舊美食推介　手工港式蜂巢蛋卷、傳統黃白糖糕

傳統地道的懷舊小食已經買少見少，無綫《香港原味道》最新一集搜羅了多款地道懷舊美食，《香港01》飲食記者整理出3大懷舊小食，包括充滿童年回憶的白糖糕、黃糖糕、傳統的港式蜂巢蛋捲，創新的也有本地牛奶廠的鮮奶入饌的創新菜式，例如薑奶配薑味雪糕、鮮牛奶炒滑蛋等！

（《香港原味道》截圖）

【1】十字牌鮮奶入饌創新美食＠十字冰室

十字冰室的食物大多以自家品牌入饌，招牌菜式有鮮牛奶炒滑蛋、黑松露炒滑蛋、招牌冰鎮奶茶，同時冰室亦推出不少創新美食，包括薑奶配薑汁雪糕、鮮牛奶豬骨湯意粉等，適合喜歡新鮮感的港人。鮮牛奶炒滑蛋加入十字牌鮮奶夠香滑，連譚玉瑛姐姐都讚不絕口！而薑奶配薑汁雪糕就以溫熱的薑奶，配上冰凍的薑汁雪糕，薑汁雪糕的薑味和奶味都頗濃。測試專員幸美形容雪糕加上薑奶後，口感像中式糖水薑汁撞奶，非常特別！

鮮牛奶豬骨湯意粉的湯底加入鮮牛奶，令湯底更加濃香軟滑，兩者意外地非常夾！意粉就吸收了湯底的鮮味，充滿奶香！

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十字冰室 地址： 銅鑼灣、西環、旺角、九龍灣各分店

【２】主打人手製攦粉、懷舊糕點＠大記攦粉糕點

大記攦粉糕點主打各種人手製攦粉（即瀨粉），口感彈牙又煙韌，招牌的有鯪魚球攦粉、邊頭肉配攦粉、蘿蔔糕，著名美食家蔡瀾都推介過！同時亦有各種暢銷的糕點，包括桂花糕、芝麻糕、紅豆糕、白糖糕等。網民就指攦粉的米味十足，咬下去有口感又爽滑，而湯底由豬骨熬製，非常鮮甜。蘿蔔糕有明顯的鮮甜味，亦有一點糯米的黏口，但糯米粉不會太多，沒有搶走蘿蔔的鮮甜味。

糕點方面，桂花糕和芝麻糕較出名，芝麻糕因為捲起來，看起來像一筒菲林，未吃下去已經聞到濃濃的芝麻香，不算太甜，像濃縮版的芝麻糊！不過胃口小的人士可能吃一件就飽了！主持人Dickson同庭鋒在節目中親手製作白糖糕和黃糖糕，包括體驗人手炒糖、搓粉等步驟，最後兩人更試吃親手做的糕點，都大讚兩款糕點夠煙韌、不太甜膩，更建議大家可以搭配清茶一起吃。

😋😋😋按圖睇睇大記攦粉糕點的各種美食😋😋😋

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大記攦粉糕點專門店 地址：太子基隆街10號地下 電話：2787 1398 營業時間：星期一至日 11:00 - 21:00

【3】手工港式蜂巢蛋卷＠龍記蛋卷

龍記蛋卷開業短短兩年，主打人手製港式蜂巢蛋卷，蛋捲配方由一名有40年經驗的老師傅傳授，店家再加以改良，分別有原味蛋卷和咖啡味蛋卷。不少網民都大讚蛋卷夠鬆脆又香口，蛋香味極濃，咬下去層次分明。而咖啡蛋卷就不算太甜，肉眼看到表面有咖啡粉，充滿咖啡味，咬下去更脆口，後勁有一股咖啡的甘香，喜歡咖啡人士應該會吃不停口！

主持人庭鋒和Danny亦有嘗試做蛋卷，不過人手捲起蛋卷就比想像中難得多，Danny做的原味蛋卷看上去竟然像咖啡味，連他們都忍不住笑。

😍😍😍 按圖睇睇龍記蛋卷的原味和咖啡味蛋卷 😍😍😍

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