天婦羅專門店｜5間日本過江龍天丼推介　必試30cm長星鰻、$49天丼

天婦羅是著名日本菜式，與蕎麥麵和壽司並稱「江戸之三味」，要一嚐日本大廚高級功駕，動輒都要上萬日元。但是近月多間日本天丼（天婦羅蓋飯）名店落戶香港，可以用平民價錢吃到得獎級傳統日式風味天丼。以下精選5間有日本廚師坐陣的過江龍天婦羅專門店，在本地細嚐日廚手藝。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】金子半之助——日本冠軍級天丼必食超長鰻魚肉

這間算是最新打入香港市場的天婦羅專門店，短短幾個月已經在香港開了3間分店。原因在來頭極猛，曾連續五屆獲「日本全國金賞」被譽為日本第一天丼。店內天婦羅都用麻油炸的，特別酥香，因此在日本國內亦相當有人氣！

餐廳只有3款天丼，分別是最高級的江戶前天丼、上天丼及普通天丼，對喜歡選擇的港人來說，可以追加天婦羅炸物，嘗試更多款式。招牌必試有長達30cm天婦羅星鰻（穴子）的江戶前天丼，配以慢火熬煮12小時的「115年祖傳秘方醬汁」，醇厚偏甜撈飯一流。

金子半之助 Kaneko Hannosuke 分店1：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓107-108號舖 分店2：灣仔皇后大道東200號利東街地下G16號舖 分店3：東涌達東路20號東薈城名店倉1樓101A號舖 營業時間：11:30am – 10:30pm

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【2】天丼——親民價天丼推限定新菜

這間天婦羅丼飯專門店來自日本八重洲，在日本全國已經有超過200間分店，繼落戶泰國及台灣後，終於在2018年於香港開設分店。最經典的是傳統天丼，只需49元一碗，以青森縣米配5款天婦羅：黑虎蝦、魷魚、魚喜魚、南瓜及四季豆。每碗份量大，以過江龍店來說十分抵食。

天婦羅炸粉略厚，但是夠脆身而不油膩，配上以鰹魚片熬煮的秘製醬油，風味十足。網友最推巨星天丼（$78）、海老穴子天丼及天婦羅蕎麥麵定食。不時推出新款季節限定丼飯，如7月曾推青森天丼，而9月就推出了的廣島蠔天丼等。

天丼 分店1：葵芳興芳路223號新都會廣場1樓107-108號舖 分店2：元朗元龍街9號形點一期地下G009號舖 營業時間：11:00am – 3:45pm；5:30pm - 9:45pm

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【3】天吉屋——關東得獎熱店一丼三吃

最新由東京來港的天吉屋來頭甚猛，雖然開業只有短短6年，其招牌天吉丼（$118）卻已連續5年榮獲日本丼聯盟天丼金賞獎！此獲獎的丼飯用北海道七星米，配8款餸：黑虎蝦、茄子、四季豆、海紅鯛、魷魚、溫泉蛋、炸紫菜及南瓜，以秘製粉漿炸出來天婦羅香脆而不油膩。香港店更推出本地限定的軟殼蟹丼。

總料理長吉田毅特別推介3種吃法：一、單吃天婦羅，把炸蝦或軟殼蟹蘸上自家製醬汁及蘿蔔蓉薑蓉一起吃；二、把醬汁均勻地淋上天婦羅撈飯吃；三、把什錦天婦羅放在飯面，淋上鰹魚湯成泡飯後，再加芥末和紫菜吃。

天吉屋 地址：旺角亞皆老街8號朗豪坊11樓25-29號舖 營業時間：12:00nn - 10:30pm

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【4】丼丼亭——菜油健康天婦羅

丼丼亭在大阪的本店有超過30 年歷史，天婦羅全用日本菜油來炸，炸漿出名厚薄適中而顏色金黃，配以青森縣米成為丼飯。餐廳食材多來自日本，如廣島鮮蠔、鹿兒島雞蛋、日本海鰻等等。

餐廳特別地於不同季節供應不同伴鹽，如春天會用梅子鹽，夏天用岩鹽，秋天伴海藻鹽，而冬天則伴竹炭鹽。而為迎合香港市場，餐廳還會供應壽司及刺身，勝在食物種類比其他天婦羅專門店更多樣化。

丼丼亭 地址：銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場1樓Festiva 6號舖 營業時間：12:00nn – 3:00pm；5:00pm - 10:00pm

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【5】帯広はげ天——北海道老店蝦夷天婦羅

「帯広はげ天」是北海道84年的老店，第三代傳人矢野整師傅把泡製天婦羅料理的熱情和手藝都帶到香港，讓港人都品嚐到北海道風味的天婦羅。由於北海道海洋及農業資源都豐富，所以主打的是海產和野菜配搭的蝦夷天婦羅。

此店的天婦羅特別選用芝麻油和大豆油去炸，能保留食材原鮮味，同時滲出淡淡芝麻香。矢野師傅亦特別著重醬汁調製，每天用日本醬油和糖熬煮1小時，造出濃稠而帶微酸的醬汁，成為每個天丼的靈魂。

帶広はげ天 Obihiro Hageten 地址：尖沙咀圓方（Elements）2樓2103-05號舖 營業時間：11:30am – 4:00pm；5:30pm - 10:30pm

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