米芝蓮一星拉麵店金色不如帰登陸香港中環　必吃黑松露蜆香湯拉麵

由日本過江到香港的拉麵店眾多，如名店一蘭、一風堂等，不乏高質選擇。不過，即將登陸香港的一間拉麵店來頭更猛，近日成功奪2020年東京米芝蓮一星殊榮！ 《香港01》飲食頻道記者帶大家率先參觀金色不如帰香港首間分店，並介紹各款星級必吃食物！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

來自日本東京的拉麵店金色不如帰（金色不如歸）將於明天（2019年12月3 日）於中環IFC開設首間香港分店，《香港01》飲食記者率先到店採訪，並介紹大家必試米芝蓮星級食物。

金色不如帰香港店。（吳嘉俊攝）

日本人氣長龍店金色不如帰 你一定要知道的4件事

金色不如帰貴為日本本國的人氣長龍店，又已於新加坡及多倫多開設分店，究竟實際上有多駕勢？有甚麼招牌美食吸引到世界各地的人慕名而試？來自東京的創辦人之一的山本敦之這次就親自監督新店開張，並解答4個迷思。

來自東京的創辦人之一山本敦之，即席示範煮出招牌拉麵。（吳嘉俊攝）

【1】拉麵店為何叫「金色不如帰」？

「金色不如帰」店名十分特別，大家或會猜想金色有豪華氣派的感覺，日文漢字「帰」亦似希望令人「歸來」或回頭再吃等原因。

不過山本先生分享，其實「金色不如帰」意思是黃金布穀鳥，所以店招牌亦此鳥的外形。至於為何會用上這種雀鳥來命名店舖，是因為希望經營此店就如它般「努力奮鬥以追求自身進步，直到一日成為黃金布穀鳥般罕見珍貴。」

無論店名招牌、拉麵碗上、餐單上，都會有黃金布穀鳥的剪影。（駱煥琳攝）

【2】金色不如帰有多值得朝聖？

現在此店或者已經達到山本先生的寄望，成為「罕見珍貴」的拉麵店，因為連續兩年奪得了《東京米芝蓮》的一星榮譽，包括2019及2020年，成為拉麵界新貴！

在此之前，這店一早已在日本人氣甚高。不只獲日本食評網Tabelog評為2010至2017年最佳拉麵之一，亦於2017及2018年在Ramen Walker登上排名榜第一。能在眾多日本高質拉麵之中突圍而出，證明一定有它的吸引力，難得今次香港開店，本地吃貨們就可以輕鬆去朝朝聖。

拉麵店除了以米芝蓮一星作招徠，亦標榜使用日本ACM高質淨水設施，以及完全不添加任何味精。（吳嘉俊攝）

【3】金色不如帰有甚麼必吃食物推介？

在新加坡及多倫多店都會不時推出期間限定的獨家口味，如牡蠣鰆魚玄米茶湯、番茄蟹湯拉麵等。不過剛落戶的香港新店將率先推出5款與日本味道相同的招牌拉麵。

其中必試兩款米芝蓮星級推介：貝汁醬油拉麵和貝汁鹽味拉麵。特色在於其招牌「黃金湯底」，在海鮮和豚骨湯底內加入大量大蜆一起熬製。兩款拉麵分別在，醬油拉麵上枱前會加入黑松露醬、牛肝菌粉及牛肝菌油提鮮；而鹽味拉麵則會較清，並改配以白松露油、牛肝菌醬、香草及煙肉碎。

記者實試貝汁醬油拉麵，未吃之前已嗅到菇香撲鼻，而喝一口湯，則立刻吃到濃郁的蜆肉鮮味，加上松露菌香非常特別，這種湯底的拉麵的確有別於一般豬骨湯麵及蝦湯，喜愛海鮮的話要一試。

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+ 7 + 6 + 5

除了拉麵以外，實試小食亦相當出色。如吉列芝士豚肉棒造型特長，搣開更有拉絲效果，打卡必點！而京蔥味噌豆腐，口感外脆內滑之餘，配上有如中式甜醬的殺味噌，開胃有驚喜。

飲品方面，冬日特別推介熱飲檸檬生薑蜜；愛刺激的話，必試用上獺祭純米大吟釀酒粕製成的獺祭雪糕，是感受冰凍冬天感覺的絕佳特色甜品。

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+ 5 + 4 + 3

【4】應該如何才能歎盡米芝蓮級食品？

如果用一般進食方法歎米芝蓮，可能有如牛嚼牡丹。山本先生就推介了5步曲食法，只要跟著吃，就能從多種感官中享受到真正滋味。

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