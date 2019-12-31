宵夜飲茶｜油尖旺3間點心專門店開至凌晨　港式奶茶紅豆冰配盅飯

油尖旺區算是香港正中心，就算夜深仍然交通便利，四通八達，夜貓搵食就最適合。推介大家飲夜茶，以下3間開店至凌晨的餐廳在夜晚也供應點心，可以享受宵夜歎茶的浪漫，亦可以找到懷舊點心與港式茶飲醫醫肚。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】區豪隍點心——廚皇巧製墨西哥叉燒包

餐廳行政總廚鍾師傅曾於「世界粵菜廚皇大賽」的「點心組」獲獎，食物質素備受肯定。最受網民喜愛的點心是墨西哥叉燒包（$27），包身外脆內軟，叉燒餡足料不漿口。其他推介有黃金糯米雞、黃沙豬膶腸粉、豪隍南乳雞翼等。要留意這裡的蝦餃及燒賣每籠只有2隻，並設有每人最低消費50元。於觀塘也有分店，不過12時便關門，不及厚福街店適合夜貓。

豪隍點心 地址：尖沙咀厚福街3號華博商業大廈地下2-3號舖 營業時間：11:00am – 翌日1:30am

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+ 6 + 5 + 4

【2】廟街富記美食——懷舊小店鵪鶉蛋燒賣

廟街美食多籮籮，除了煲仔飯、喳咋糖水等，其實夜晚到廟街，還可以一嘗這間不算起眼的小店。店面簡單一塊紅招牌，店子小小，有時食客還需坐到門戶餐桌坐位。主要供應港式點心（約$20至$30），在門旁的蒸籠山貨如輪轉，如較多人打卡的懷舊鵪鶉蛋燒賣、臘味盅飯、炸腸粉及大件夾抵食的荷葉糯米雞等。在這裡吃點心還可以自行配搭港式飲品如奶茶紅豆冰，頗能感受地道情懷。

富記美食 地址：油麻地廟街36-40號地下D號舖 營業時間：7:00am – 翌日3:00am（逢星期二休息）

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+ 4 + 3 + 2

【3】籠太子點心專門店——平歎矜貴鮑魚燒賣

這間餐廳口碑不俗，店員上菜快，服務和環境都舒適，銅鑼灣店11點便打烊所以今次只推介太子店。點心走偏高級路線，價錢卻是平民價，如食客極力推薦的原隻鮑魚燒賣，只售28元，抵食！而其他點心最平17元，推介有藥膳雞腳、海皇芝士千絲卷、原隻鮮蝦腸等。店家自創的香滑反斗糕也可以一試，外型東歪西倒十分有趣，味道有如馬拉糕般鬆軟有蛋香。

籠太子點心專門店 地址：太子柏樹街9號 營業時間：10:00am – 翌日2:00am

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