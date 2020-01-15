盆菜2020｜4間圍村新年盆菜外賣到會推介　免運費優惠最平$688

大家新年訂盆菜，想方便快捷可能都會選擇連鎖店的盆菜。不過，其實有不少賣傳統圍村盆菜的專門店有提供免費送貨，就算一盆都送到大家屋企樓下，免卻自取的煩惱。本文推介的4間專門店都是提供圍村盆菜的專門店，價錢公道又富傳統風味，最平人均91元就食到。
（本文提及價錢、食物款式等均以發稿日期為準）
【1】團圓盆菜專門店 —— 新年堅持不加價
團圓盆菜專門店
一品團圓盆菜
食材：日本宗谷元貝、發財大蠔豉、貴妃雞、明爐燒鴨、鮑汁素鮑片、游水大海蝦、鹵水豬手、紅炆腩肉、鮑汁扣鴨掌、山水豆卜、碧綠時蔬、上湯蘿蔔、蠔皇炆冬菇、彈牙炸魚蛋、清甜蓮藕、蠔皇炆枝竹、爽滑豬皮、香炸芋頭、爽脆雲耳
訂購熱線：90306829 / 97273343 / 28669488 / 28669499
送貨安排：港九新界免費送貨，大嶼山除外。
自取地點：九龍城太子道西448號太子匯地下9及10號舖
【2】八鄉南苑盆菜專家 —— 世代相傳的食材與香料製作足料盆菜
八鄉南苑盆菜專家擁有20多年大型到會經驗，負責製作盆菜的師傅都是八鄉圍村人，使用的食材以至調味的香料都有記載，世代相傳。八鄉南苑盆菜的用料之分充足，新鮮又靚，而且還有特別為食素人士而設的清心素盆菜。👉👉👉食店網頁👈👈👈
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八鄉南苑盆菜專家
傳統圍村盆菜
食材：炭燒大米鴨、圍頭豉油雞、本灣明蝦、沙井大好市（蠔豉）、家傳炆上腩肉、醬油炆魷魚、特制靚魚蛋、蠔皇炆冬菇、本鄉荔甫芋、家鄉炆浮皮、普寜豆醬枝竹、清甜蘿蔔
訂購方法：網頁訂購（https://www.poonchoi.hk/#ordering）；電話訂購（Tel：2488 9099）；Whatsapp訂購（Tel：5488 9099）
送貨安排：港、九、新界免費送貨，港島及東涌區需另加80元隧道費/橋費，貨到現金交收。網上訂購可以PayPal / VISA / MasterCard付款。
自取地點：新界元朗八鄉上村錦上路29A（自取即減30元）
【3】四季盆菜 —— 改良後的傳統風味
四季盆菜歷史悠久，經過多年改良後亦保留圍村盆菜的傳統風味，而且加入現代人的健康飲食注意。忠誠盆菜每個盆菜都用傳統方式製作，把秘制醬汁、磨豉醬、南乳醬、五香粉、乾蔥、蔥段、蒜肉、薑、燒酒及調味料炆足3小時。👉👉👉食店網頁👈👈👈
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四季盆菜
富貴榮華家鄉盆
食材：蠔皇海螺片、油爆海虎蝦、玫瑰白切雞、明爐燒肥鴨、紅炆大花菇、家鄉炆豬肉、特級靚魚蛋、醬油爆豬皮、黃金炆枝竹、酥炸靚香芋、南乳燴蓮藕、鮮甜大蘿蔔
訂購熱線：24411436
送貨安排：香港島、九龍及新界一盆起送貨，運費全免。不過，大嶼山及偏遠地區除外。
自取地點：新界屯門青山公路169-181號錦興大廈地下7號舖
【4】洪運盆菜（老字號） —— 唯一提供即日落單的專門店
洪運老字號盆菜經營超過30年，具家鄉風味的食材配以珍饈海味，成為不少喜慶活動的選擇。洪運盆菜都以古法製作，十幾種材料以煎、炸、燒、煮、燜、爆、煨、燴，焗烹調，然後一層層裝盆而成，風味不變。👉👉👉食店網頁👈👈👈
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洪運盆菜（老字號）
傳統節日海味盆菜
食材：游水新鮮海蝦、紅燒燴海螺件、鮑汁燴乾瑤柱、香煎本地金蠔、高湯蒸髮菜、手打花枝球、家鄉鹽焗雞、陳年鹵水鴨、招牌炆腩肉、蠔皇靚花菇、特選爽魚蛋、南醬煮豬皮、肉汁燜枝竹、雞湯煮蘿蔔
備註：年廿八晚至初六期間，香煎本地金蠔將換成金華火腿雞湯扣金蠔。
送貨安排：港島、九龍、新界免費送貨，一盆都送。東涌線赤柱或偏遠地區可選擇約市區交收。
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