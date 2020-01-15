盆菜2020｜4間圍村新年盆菜外賣到會推介　免運費優惠最平$688

大家新年訂盆菜，想方便快捷可能都會選擇連鎖店的盆菜。不過，其實有不少賣傳統圍村盆菜的專門店有提供免費送貨，就算一盆都送到大家屋企樓下，免卻自取的煩惱。本文推介的4間專門店都是提供圍村盆菜的專門店，價錢公道又富傳統風味，最平人均91元就食到。

（本文提及價錢、食物款式等均以發稿日期為準）