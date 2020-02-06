2020自助餐｜4間酒店Buffet超值優惠　$260歎生蠔Hotel ICON 75折

由於近日病菌病毒肆虐香港，不少餐廳都轉陣應對，多間酒店連自助餐都停止供應，轉為set dinner或半自助形式。而有酒店就見招拆招，2月推出特別大優惠以吸引自助餐人流，如果近期想與親友吃自助餐，可以把握以下推介的4間抵食之選。 （下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】唯港薈The Market：罕有75折優惠最啱榴槤迷

唯港薈（Hotel Icon）這間自助餐一向高質有口碑，主打叻沙和榴槤甜點，就算晚市加一後要700多元又沒有生蠔供應，仍不乏食客。餐廳甚少推出優惠，以往最抵也只有85折，不過2月卻罕有推出75折優惠，值得一試。自助午餐優惠連情人節也適用！👇👇👇不用預繳！按圖看如何獲得75折優惠👇👇👇

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自助晚餐詳情：

供應時間：

（星期一至四、六、日及公眾假期）6:30 - 10:00pm

（星期五）6:00 - 10:00pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$678／小童$498

（星期五至日及公眾假期）成人$728／小童$538

The Market 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈2樓 查詢／訂座：3400 1388

【2】8度海逸酒店8度餐廳：低至72折歎生蠔、和牛刺身

消息指幾乎全線海逸酒店都於2月暫停供應自助餐，而這間位於土瓜灣的8度海逸酒店可選是集團內幸存仍有自助餐提供。餐廳一向以抵食即開生蠔、煎鵝肝及芒果拿破侖作招徠，即日至3月更供應阿拉斯加皇后蟹腳及和牛刺身。👇👇👇一般網購只有8折，按圖看獲取72折的竅門👇👇👇

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自助晚餐詳情：

供應時間：6:00 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$498／長者$408／小童$338

（星期五至日及公眾假期）成人$528／長者$458／小童$338

8 度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 查詢／訂座：2126 1960

【3】灣景國際灣景廳：黑毛豬、帶子主題即減$200起

自助餐少有高質帶子供應，不過灣景廳最近新推的「黑毛豬．帶子」自助晚餐就以帶子作主題，還有生蠔、麵包蟹、薰衣草慢煮西班牙黑毛豬面頰肉等菜式，每位食客再送1客香酥荔茸北海道帶子配黑松露焗珍寶扇貝。👇👇👇新推2月減價優惠還包加一！按圖看優惠詳情👇👇👇

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自助晚餐詳情：

供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$508／長者$468／小童$358

（星期五至日及公眾假期）成人$548／長者$488／小童$378

灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 查詢／訂座：3909 9088

【4】城景國際城景閣：買一送一抵到爛歎鮑魚、皇帝蟹

也是出名抵食有生蠔的自助餐，2月新推出買一送一優惠，折實每位262元左右，是極度抵食推介！2月主題有「皇帝蟹.鮑魚.海鮮自助晚餐」以亞拉斯加皇帝蟹及鮑魚入饌，可任食冰鎮皇帝蟹腳、金箔蟹肉燉蛋等，每位食客再送「黄金焗釀野菌鮮鮑魚」1份。👇👇👇按圖看「城景閣」買一送一優惠細節👇👇👇

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自助晚餐詳情：

供應時間：6:30 - 9:30pm

收費（另收加一服務費）：

（星期一至四）成人$478／小童$298

（星期五至日及公眾假期）成人$498／小童$298