2020自助餐情人節優惠｜3間500元以下抵食推介　歎生蠔海膽送香水

2月14日情人節，晚飯套餐每位動輒500元起，有沒有想過這天的酒店任食自助晚餐有機會比西式套餐更便宜抵食？

《香港01》飲食頻道記者找到3間加一後仍然500元有找的自助晚餐，食物款式矜貴，有生蠔、和牛、海膽、鴨肝、花膠、鮑魚等等，還有間會贈送情人節特別禮物！

（下列售價以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定，所有價目另收加一服務費）

【1】皇家太平洋酒店柏景餐廳：美肌主題自助餐送鮑魚花膠佛跳牆

餐廳於情人節供應「滋補‧美肌‧養生」自助晚餐，有多款滋補美食如花膠頭抽炒珍菌、冰糖雪燕燉北海道4.3牛乳蛋、桂花杞子骨膠原布甸等，每位還可送鮑魚花膠佛跳牆，選這款自助餐便可以讓女伴邊吃邊養顏。餐廳當天自助餐也有不同折扣優惠，我們找到最抵的有6折，成人加一後折實$481.6。👇👇👇想知獲得6折優惠的方法，按圖看「柏景餐廳」的優惠資訊👇👇👇

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柏景餐廳 地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓 查詢／訂座：2738 2322

【2】帝都酒店2+2 Café：生蠔和牛自助餐送情人節香水禮物

這間餐廳適合喜愛生蠔的情侶，情人節自助餐主題以生蠔、和牛及龍蝦為主題，除即開生蠔之外，還有多種特製菜式如雲丹蟹籽燒龍蝦、香煎M5和牛、番茄香草忌廉湯伴心形酥等。2月14日當天每2位入座，可獲贈手袋造型朱古力甜品，而且每位女食客再可獲贈philosophy皇牌產品amazing grace淡香水噴霧體驗裝一份，又食又拎，甚有慶祝氣氛！把握早鳥優惠有75折，成人加一後折實$448.8起。👇👇👇「2+2 Café」自助晚餐分3種時段及價格，按圖看早鳥優惠、供應時間及收費👇👇👇

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2+2 Café 地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓 詳情／訂座：2694 3886

【3】如心銅鑼灣海景酒店Corner 18：海膽鴨肝自助餐送浪漫葡萄汽酒

這間則推「海膽．鴨肝二重奏自助晚餐」，以海膽及鴨肝入饌的菜式有紹興醉鴨肝大蝦沙律、海膽醬焗海鮮、山楂海膽蒸鴨肝等。情人節當晚，每位食客除了會送一隻炸廣島蠔釀海膽伴魚子醬、半隻芝士焗龍蝦及一杯葡萄汽酒，每對情侶更可獲心心相印蛋糕甜品。自助餐如此豐富卻收費最親民，把握早鳥優惠可獲8折優惠，成人加一後折實$439.2。👇👇👇按圖看「Corner 18」自助餐早鳥優惠至到何時👇👇👇

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