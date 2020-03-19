荃灣Donki美食廣場11款美食率先睇　教你拎優惠　避開排隊人龍

「DON DON DONKI」驚安之殿堂荃灣店的美食廣場，今日（3月19日）下午5時開幕，共有四間餐廳開幕，包括主打拉麵「山頭火」、主打章魚小丸子「築地銀だこ」、意粉專門店「北之坂」，以及鐵板餐「Pepper Lunch」。四間餐廳都推出開幕限定優惠，優惠期由即日起至4月18日。除了以上四間餐廳，「麵屋哲」及「Beef Mania」亦即將進駐！

《香港01》飲食頻道記者已率先進入美食廣場，本文將提供4間餐廳共11款美食，以及開幕優惠，還有記者實地觀察入場前要注意的3件事！

荃灣Donki美食廣場及（莊堅毅攝）

😋😋😋 點擊睇片看荃灣Donki美食廣場11款美食 👇👇👇

【1】主打鹽味拉麵湯底濃郁@山頭火 Satouka

主打拉麵的山頭火，最大賣點就是手工製作的湯汁，湯底味道濃郁，當中鹽味拉麵及豉油拉麵都是招牌美食。落單時顧客可以要求拉麵的軟硬度、不要蔥等配料，甚至可以要求油量的多少，非常貼心！🍜🍜🍜按下圖即睇山頭火優惠詳情、美食款式及價錢👇👇👇

【2】日本章魚燒名店@築地銀だこ

築地銀だこ是日本的章魚燒名店，在日本有超級400間分店，主打章魚燒、大阪燒、鯛魚燒、炒麵等。章魚燒大大粒，外皮燒得香脆、裏面有大大粒章魚，加上表面的醬汁及柴魚片，非常有飽足感！🐙🐙🐙按下圖即睇如何獲得一客免費美食，進餐前小貼士👇👇👇

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【3】平價意粉專門店@北之坂Kitanozaka

北之坂主打各款芝士焗飯及自家醬汁製作的意粉，餐廳供應8款意粉、6款芝士焗飯，如煙肉溫泉蛋、海鮮意粉、明太子魷魚意粉等，價錢由50至58元。焗飯類就有芝士焗咖哩豬扒飯、芝士焗意大利手工千層麵等，價錢由50至60元。另外轉套餐加$15就有一件抹茶意大利芝士蛋糕，CP值高！🍝🍝🍝按下圖即睇北之坂的開幕優惠詳情、美食及價錢👇👇👇

【4】推出$123開幕優惠套餐@Pepper Lunch

Pepper Lunch主打鐵板黑椒牛肉飯、芝士牛肉飯等，最特別是會用加熱至260度的鐵板上菜，保持肉質鮮嫩。今次餐廳推出開幕限定優惠，套餐只需$123就有兩碟鐵板飯再加汽水，非常抵食！記者實試一口黑椒牛肉飯，上菜時熱騰騰冒出煙，牛肉不會過熟，肉質鮮嫩！👇👇👇按下圖即睇優惠詳情、美食推介👇👇👇

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記者在美食廣場實試購買流程，發現以下3個用餐前後的貼士，包括如何避開購物人龍直達food court！👇👇👇 按下圖睇睇Donki美食廣場3個用餐貼士 👇👇👇

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🍜🍜🍜 同場加映：日本驚安DONKI即食麵人氣Top10 日清芝士咖哩第三、腐皮烏冬第二 😍😍😍

記者早前整理日本DONKI（驚安之殿堂）網站的即食麵銷量排行榜，最受歡迎的頭10名有一半都是日清合味道杯麵，其中港人最愛的海鮮味亦有上榜！👇👇👇按下圖睇睇DONKI頭10名的即食麵排名👇👇👇

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