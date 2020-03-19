米芝蓮蛇王二、荃灣雄記粉麵將結業　把握最後機會必食4間老字號

年初，因為新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）飲食業已有一波結業潮。本港不少老字號都面臨結業，例如預告4月底結業的米芝蓮推介蛇羹店「蛇王二」，及3月底結業的荃灣粉麵老店「雄記粉麵」。本文還包括兩間隨時結業的食店，等大家把握當下，盡早品賞快將消失的味道。

【1】蛇王二：買蛇羹買到上米芝蓮推介老店

在銅鑼灣落戶40年的蛇羹老字號「蛇王二」，不但是蛇羹專家，連燒味飯都做得出色，受到不少港人喜愛。可惜，受武漢肺炎疫情影響，蛇王二近月生意大跌7成，每月蝕10多20萬元，店長羅長熙決定在4月底租約結束後，低調結業。「蛇王二」不止買蛇羹，點擊睇還有什麼美食值得結業前一試 👇👇👇

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【1】蛇王二地址：銅鑼灣波斯富街24號地舖 營業時間：星期一至日 11:00-23:45 電話：28310163 / 28322977

【2】雄記粉麵：荃灣路得圍老麵店、必食魚肉春卷

居然有好食過香港仔南記粉麵的春卷？大家去傳統粉麵店喜歡叫什麼？除了傳統的雲吞、牛腩、牛丸等，會否叫少見的春卷？已有30年歷史，位於荃灣路得圍的雄記粉麵就靠自家製魚肉春卷闖出名堂。不過，這間老店將要在3月底結業。想知還有什麼值得一試，點擊即睇好食配搭秘訣 👇👇👇

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【2】雄記粉麵地址：荃灣荃興徑17號C地下 營業時間：星期一至日 11:00-01:00 電話：24999722

【3】蓮香樓：近一個世紀歷史的舊式茶樓

在中環屹立近一個世紀的茶樓蓮香樓，於2019年曾一度結業，後來由老伙計改名「蓮香茶室」頂手。但在武漢肺炎的衝擊下，茶樓生意大減，亦打算在今年1月結業。最終轉折下，由蓮香樓始創的顏氏家族四代傳人重新接手經營。由於蓮香樓所在的曾昭灝大廈，拆遷計劃未有定案，隨時再次消失。網民指蓮香樓最近的食物質素有所提升，不知可營業多久呢？ 👇👇👇

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【3】蓮香樓地址：上環威靈頓街160號 營業時間：星期一至日 06:00-17:00 電話：25444556

【4】許留山：90後的童年回憶必食「芒椰奶西」

作為港產連鎖甜品店，更把芒果變成大熱甜品食材的許留山，3月10日遭債權人入稟申請清盤，也代表可能在不久後就會消失。大家對許留山到底有什麼回憶？當中的隱藏食物你又食過嗎？ 👇👇👇