復活節3間高質糖果禮盒　Sugarfina兔子果籃超可愛　小朋友最Like

在家抗疫多時，相信大家的心情難免會受到影響。適逢一年一度的復活節，《香港01》飲食記者精選3款復活節糖果禮盒，不妨就用甜食帶來好心情！3款復活節糖果禮盒包括備受明星熱捧的糖果品牌Sugarfina、主打法式美食的agnès b. CAFÉ及來自英國的Marks & Spencer。同場加映櫻花零食甜品推介，讓這個復活節洋溢春天的氣息！

造型吸晴的小兔糖果籃 ($238)

[1] Bunny Basket 2盒裝自選糖果籃@Sugarfina

美國高級糖果品牌Sugarfina有「糖果界Tiffany」之稱，主打色彩繽紛的精品糖果，受到不少名人明星熱捧。今次新推出的糖果禮盒Bunny Basket用上自家品牌專利DYO Candy Bento Box™，粉紅兔子造型外盒燙上金色耳朵、鼻子和爪子，籃子內印有充滿春日氣息的圖案，配上毛茸茸的尾巴，仿皮手帶設計更方便挽着糖果籃遊玩！大家可以自選兩款喜愛的糖果，打造專屬的復活節糖果籃！

👇👇👇按下圖即睇Sugarfina禮盒價錢👇👇👇

Sugarfina® 全線分店有售 海港城店 地址：尖沙咀海港城港威商場 3 樓 3327 號舖 國際金融中心商場店 地址：中環港景街1號國際金融中心1樓1023號舖 太古城中心期間限定店 地址：太古城中心1樓113號

[2] agnès b. CAFÉ復活節甜點系列

甜點是復活節大餐不可或缺的一部分。agnès b. CAFÉ推出一系列的復活節主題甜點，包括蛋糕、曲奇棒棒糖及經典朱古力復活蛋等。其中，最受小朋友歡迎的莫過於造型可愛的曲奇棒棒糖，牛油曲奇配小白兔、小棕兔、小黃雞、復活節籃子圖案，最適合與小朋友們開心Share！同時設多款色彩繽紛的復活蛋巧克力禮盒，送禮物或自用都不會失禮！

👇👇👇按下圖即睇agnès b. CAFÉ禮盒價錢及詳情👇👇👇

agnès b. CAFÉ各大分店有售

[3] Marks & Spencer馬莎限定朱古力復活蛋

今年，Marks & Spencer帶來獨家復活節限定，推出各式各樣不同口味的朱古力復活蛋。有別於經典小雞和兔子造型，全新推出的樹獺和紅鶴造型的牛奶朱古力復活蛋，手工雕刻的動物造型像真度十足，打卡必備！而包裝成新地杯的復活蛋則有兩款口味，無論是大人或小朋友都能品嘗到層次豐富的朱古力。

👇👇👇按下圖即睇Marks & Spencer復活節限定價錢及詳情👇👇👇

Marks & Spencer各大分店有售

同場加映：留家賞櫻 @一田日本春季限定商品

雖然今年沒辦法遊日賞櫻，但仍有多款櫻花零食食品等著大家品嘗！一田的日本食品節推出多款春季限定商品，如這款櫻花花瓣啫喱，晶瑩剔透果凍內可見若隱若現的櫻花瓣，不算太甜膩，可謂「睇得又食得」。酒類方面，則有Asahi再度推出櫻宴啤酒，清爽的果香綻放春天的氣息；Adeca 櫻花葡萄酒及櫻花金箔氣酒則以外觀取勝，淡粉的酒液裡飄浮著原朵櫻花或金箔，吸引不少女士的注意！

👇👇👇按下圖即睇一田日本食品節精選貨品👇👇👇

+ 2