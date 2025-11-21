點心放題12間｜4小時任食鮑魚＋蝦餃燒賣　一間享180°維港景

點心放題｜飲茶｜近年不少茶樓及酒店相繼推出點心放題，以划算價格任食點心作招徠，甚至比傳統飲茶更經濟實惠。《香港01》「好食玩飛」記者精選12大點心放題推薦，當中有平日每位$68可任食3小時的街坊茶樓、3小時享盡米芝蓮點心的酒店中菜廳，亦有中西融合的新派中菜館，不知魚子燒賣你又試過未？



點心放題【1】科學園囍慶酒家——$128任食4小時鮑魚

近日，沙田科學園內的「囍慶酒家」因推出點心及海鮮放題優惠而引發網友熱烈討論。只需每位$128，即可於4小時內無限任食超過50款點心、粉麵及海鮮等豐富菜式。點心涵蓋各種經典和新穎款式，有原隻鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、夏威夷風情薄罉、雪山叉燒包等，另外更有鮑魚、灼蝦等海鮮都是任點，品類多元之餘，環境同樣明亮舒適，網民都表示「跌破新低價」、「簡直是價格淪陷」！

囍慶酒家（科學園）

地址：沙田香港科學園科技大道西一號一樓

電話：2827 8803

放題供應時間：星期一至日 11:00-15:00

收費：$128起



點心放題【2】凱薈——$138起任食點心＋片皮鴨 望180°維港景

即日起至8月17日，位於尖沙咀The ONE 17樓的凱薈Eternity近日推出「120分鐘全日點心連片皮鴨任食放題」優惠，只需$138起即可食盡筍尖鮮蝦餃、蠔皇叉燒包、蟹籽燒賣皇、楊州叉燒蝦仁飯、薑米瑤柱蛋白炒飯、布拉米皇腸等超過60款廣東燒味、點心及片皮鴨等美食。餐廳耕坐擁180度維港景緻，搭配星空夢幻風格的設計裝潢，絕對值回票價！

優惠預訂 凱薈🍵全日點心連片皮鴨任食$138起😋

凱薈

地址：九龍尖沙咀彌敦道100號The ONE 17樓

電話：2116 3867

放題供應時間：星期一至日 11:00 - 18:00

收費：$138起



優惠預訂 凱薈🍵全日點心連片皮鴨任食$138起😋

點心放題【3】凱悅軒——$388歎週末午市放題 任食逾20款點心

位於Hyatt Regency凱悅酒店內的中餐廳凱悅軒，由即日起至11月30日，推出週末午市點心放題！即日起食客只需在官網預約120分鐘點心放題，時段限定於星期六及日12:30至14:30，可以$388的價錢任食超過20款點心，適合一家人來飲茶聚會！放題包含手工點心及粥粉麵飯，必食推介是嚴選本地梅頭肉製成的蜜汁叉燒、經典筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣和安蝦鹹水角等。

凱悅軒早鳥點心放題買二送二

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓

電話：3721 7788

時間：周六及日 12:30至14:30

收費：$388／位



點心放題【4】嘗申滙——$580任食近40款滬菜及點心 必試如花雕小籠包

位於中環的滬菜餐廳嘗申滙（The Merchants），現於周末推出名為「嘗．點心雅宴」（Belle Époque Brunch）的早午餐放題，食客可在兩小時內任點逾40款滬菜及點心，定價為每位成人$580，兒童（3至10歲）$288，另可選配每位$980起的香檳暢飲套餐。

菜單由經驗豐富主廚的陳天龍師傅主理，主廚曾服務於多家知名滬菜館，包括米芝蓮星級餐廳「蘇浙匯」、上海菜餐廳「留園雅敘」等。菜單前菜以招牌紹酒醉雞為亮點，點心則包含如花雕小籠包、烏魚子鮮肉糯米燒賣、薺菜鮮蝦春捲及金網鍋貼等。餐廳環境優雅，更可觀賞到維港景色，適合親朋好友歡聚和商業聚會。

嘗申滙「嘗．點心雅宴」

時間：周六、日12:00起

收費：成人$580/位，兒童（3至10歲）$280，另可選配每位$980起的香檳暢飲套餐



點心放題【5】龍逸軒——$197任食近30款點心 原隻南非鮑魚燒賣

九龍酒店中菜廳龍逸軒，每日早午分別有兩個時段提供任食點心Brunch，最平$197就可享用30款點心，點心款式包括春筍金箔蝦餃、沙律醬蝦多士、蠔皇黑毛豬叉燒包等，更有限點原隻南非鮑魚燒賣，也有中西合璧的甜品選擇，例如十年陳皮蓮子紅豆沙和芒果拿破崙等，非常滿足！

+ 2

龍逸軒「任點任食點心Brunch」

時間：星期一至五上午10時45分至中午12時45分／下午1時15分至3時15分

收費：$1,180.5／6位



點心放題【6】唐述 ——IFC新派中菜館 維港景+金栗炆龍蝦+魚子燒賣

IFC新派中菜館唐述，環境氣派十足充滿格調，坐窗邊可以望維港景。新派做法把中菜融合了西餐的風格，其早午餐任食屬於半放題形式，前菜五代同堂、湯品花膠螺頭姬松茸燉竹絲雞、主菜金栗炆龍蝦或蔥香焗鱈魚每位一份，其後則可點近21款的無限量點心及甜品，包括魚子燒賣、⻄班牙黑毛豬蹄酥、貴妃玉露等。

唐述「粵韻飄香週末早午餐」

時間：星期六、日 12:00-14:00

收費：$1,944／4位（免加一服務費及茶芥）



點心放題【7】 常滿百家菜——$158無限時食近百款小菜點心 必食大大粒蝦餃皇

荃灣大鴻輝內的常滿百家菜，主打兩款無限時任食套餐，有小菜點心任食或火鍋點心任食。兩款套餐同價，午市僅需$158，近百款小菜、點心、燒味無限時由朝食到晚，多款經典點心大大粒蝦餃皇、小籠包、水煮魚片都包含在內，加$10更可追加無限量任飲酒水，適合同朋友聚會！

常滿百家菜「小菜點心任食」

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心12樓

電話：3188 9978

時間：星期一至日 11:30至16:30

收費：午市$158／位（星期六、日及假期，每位加$10）



點心放題【8】 御名園——最平$74任食90分鐘 再送花膠灌湯餃

御名園在荃灣、荔枝角、元朗和鴨脷洲均有分店，茶樓定期推出$74起午市點心放題，放題有超過40款點心小食供選擇，其中包括鮮牛肉滑腸粉、手工流汁叉燒包、鮮蝦炸雲吞等，每位顧客更可獲贈花膠灌湯餃和鮑魚燒賣各一份。

御名園「午市點心放題」

地址：

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期5樓5A號舖

荔枝角深盛路8號碧海藍天AEON超市地下L0004號舖

元朗鳳翔路15-21號鴻運中心地下A1、3-10、69-70號舖

利東商場3樓301-303號舖



時間：星期一至日11:00-16:00

收費： 星期一至五 成人$138/位、小童$74/位（2位起）

星期六、日及公眾假期 成人$158/位、小童$84/位（2位起）



點心放題【9】龍悅（火炭店）——$88任食3小時！

火炭的龍悅以點心放題深受街坊歡迎，放題套餐星期一至日及公眾假期都適用，最平$68就可以任食3小時，提供近60款點心、炒粉麵，另外再有即灼時蔬及多款湯粉麵於自助區域，而最重要食是沙田商業中心於星期六日有免費泊車優惠，一家大細外出遊車河都適合！

火炭的龍悅以點心放題深受街坊歡迎，放題套餐星期一至日及公眾假期都適用！（kkday圖片）

龍悅 （火炭店）「點心放題」

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心2樓

訂座電話：2947 7388

時間：星期一至日及公眾假期 11:00至13:30

收費：$88／位（另需加一服務費及$15茶芥）



點心放題【10】國金軒——任食米芝蓮指南推薦點心

位於尖沙咀The Mira美麗華酒店3樓的國金軒，自2012年起連續多年獲得《香港澳門米芝蓮指南》推薦。餐廳去年推出「任食點心午餐」後廣受好評，於是今年再度回歸，在星期一至五供應，每位收費398元。

食客可於3小時內享用招牌蟹籽豚肉燒賣、晶瑩鮮蝦餃、黑松露野菌餃及薑蔥牛柏葉等多款精緻點心，同時提供6款中式甜品選擇，如紅桑子凍糕、鬆化合桃酥、香芒楊枝甘露及蛋白杏仁茶湯丸等。

國金軒「任食點心午餐」

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期The Mira Hong Kong 3樓

電話：2315 5222

時間：星期一至五 11:30至14:30

收費：$398／位



點心放題【11】南海一號——邊看維港景邊歎點心

南海一號位於尖沙咀iSQUARE國際廣場30樓，其近窗位置可飽覽180度維港景致，可邊看海景邊歎點心。餐廳星期一至五，最平$218，顧客可於上午11時30分至下午2時半，共120分鐘內享用28款精緻點心，例如黑魚子燒賣、黑松露素粉果、鮑汁鳳爪及瑤柱香妃雞等。

南海一號「午市任點」

地址：香港尖沙咀彌敦道63號iSquare國際廣場30樓

電話：2487 3688

時間：星期一至日 上午11時30分至下午2時半

價錢：星期一至五 $218／位；星期六至日$238／位（另需加一服務費及$28茶芥）



點心放題【12】東薈城羲和雅苑——$320任食麻蓉包、雞包仔

東薈城名店倉的羲和雅苑推出90分鐘點心放題，每位$320起可任食30多款點心，包括蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃等經典點心，以及麻蓉包、雞包仔等懷舊款式，另提供多款前菜、主食及甜品，例如乾燒伊麵、薑汁小桃膠等，選擇豐富！

東薈城羲和雅苑

地址：東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖

時間：星期一至日 中午12時至下午2時

價錢：星期一至五 $320／位；星期六日及公眾假期 $348／位 （另需加一服務費及茶芥）



（全文完）