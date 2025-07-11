488180　點心放題10間｜$68起任食3小時！望到維港景　一間買2送2

點心放題｜飲茶｜近年不少茶樓及酒店相繼推出點心放題，以划算價格任食點心作招徠，甚至比傳統飲茶更經濟實惠。《香港01》「好食玩飛」記者精選10大點心放題推薦，當中有平日每位$68可任食3小時的街坊茶樓、3小時享盡米芝蓮點心的酒店中菜廳，亦有中西融合的新派中菜館，不知魚子燒賣你又試過未？



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點心放題【1】凱悅軒——早鳥買2送2 $264任食逾20款點心

位於Hyatt Regency凱悅酒店內的中餐廳凱悅軒，推出買2送2優惠！即日起食客只需在官網預約120分鐘點心放題，時段限定於周一至五10:00至12:00，可獲買2送2早鳥優惠，折後每位$264起，適合一家人來飲茶聚會。放題包含逾20款手工點心及粥粉麵飯，必食推介是嚴選本地梅頭肉製成的蜜汁叉燒、經典筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣和安蝦鹹水角等。

凱悅軒早鳥點心放題買二送二

地址：尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店3樓

電話：3721 7788

時間：周一至五 10:00至12:00

收費：4位$1,054.40/4位



點心放題【2】嘗申滙——$580任食近40款滬菜及點心 必試如花雕小籠包

位於中環的滬菜餐廳嘗申滙（The Merchants），現於周末推出名為「嘗．點心雅宴」（Belle Époque Brunch）的早午餐放題，食客可在兩小時內任點逾40款滬菜及點心，定價為每位成人$580，兒童（3至10歲）$280，另可選配每位$980起的香檳暢飲套餐。

菜單由經驗豐富主廚的陳天龍師傅主理，主廚曾服務於多家知名滬菜館，包括米芝蓮星級餐廳「蘇浙匯」、上海菜餐廳「留園雅敘」等。菜單前菜以招牌紹酒醉雞為亮點，點心則包含如花雕小籠包、烏魚子鮮肉糯米燒賣、薺菜鮮蝦春捲及金網鍋貼等。餐廳環境優雅，更可觀賞到維港景色，適合親朋好友歡聚和商業聚會。

嘗申滙「嘗．點心雅宴」

時間：周六、日12:00起

收費：成人$580/位，兒童（3至10歲）$280，另可選配每位$980起的香檳暢飲套餐



點心放題【3】龍逸軒——$237任食近33款點心 原隻南非鮑魚燒賣

九龍酒店中菜廳龍逸軒，每日早午分別有兩個時段提供任食點心Brunch，最平$237就可享用近33款點心，點心款式包括春筍金箔蝦餃、沙律醬蝦多士、蠔皇黑毛豬叉燒包等，更有限點原隻南非鮑魚燒賣，也有中西合璧的甜品選擇，例如十年陳皮十勝紅豆沙和芒果拿破崙等，非常滿足！

龍逸軒「任點任食點心Brunch」

時間：上午10時45分至中午12時45分；下午1時15分至3時15分

收費：星期一至五$237/位 另需加一服務費及茶芥（2位起）



點心放題【4】唐述 ——IFC新派中菜館 維港景+金栗炆龍蝦+魚子燒賣

IFC新派中菜館唐述，環境氣派十足充滿格調，坐窗邊可以望維港景。新派做法把中菜融合了西餐的風格，其早午餐任食屬於半放題形式，前菜五代同堂、湯品花膠螺頭姬松茸燉竹絲雞、主菜金栗炆龍蝦或蔥香焗鱈魚每位一份，其後則可點近21款的無限量點心及甜品，包括魚子燒賣、⻄班牙黑毛豬蹄酥、貴妃玉露等。

唐述「粵韻飄香週末早午餐」

時間：星期六、日 12:00-14:00

收費：$648/位 免加一服務費及茶芥（2位起）



點心放題【5】 常滿百家菜——$158無限時食近百款小菜點心 必食大大粒蝦餃皇

荃灣大鴻輝內的常滿百家菜，主打兩款無限時任食套餐，有小菜點心任食或火鍋點心任食。兩款套餐同價，午市僅需$158，近百款小菜、點心、燒味無限時由朝食到晚，多款經典點心大大粒蝦餃皇、小籠包、水煮魚片都包含在內，加$10更可追加無限量任飲酒水，適合同朋友聚會！

常滿百家菜「小菜點心任食」

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心12樓

電話：3188 9978

時間：星期一至日 11:30至16:00

收費：午市$158/位（星期六、日及假期，每位加$10）



點心放題【6】 御名園——最平$74任食90分鐘 再送花膠灌湯餃

御名園在荃灣、荔枝角、元朗和鴨脷洲均有分店，茶樓定期推出$74起午市點心放題，放題有超過40款點心小食供選擇，其中包括鮮牛肉滑腸粉、手工流汁叉燒包、鮮蝦炸雲吞等，每位顧客更可獲贈花膠灌湯餃和鮑魚燒賣各一份。

御名園「午市點心放題」

地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯I期5樓5A號舖

荔枝角深盛路8號碧海藍天AEON超市地下L0004號舖

元朗鳳翔路17-31號鴻運中心地下A1號舖

利東商場3樓301-303號舖

時間：星期一至日11:00-16:00

收費： 星期一至五 成人$138/位、小童$74/位（2位起）

星期六、日及公眾假期 成人$158/位、小童$84/位（2位起）



點心放題【7】龍悅（火炭店）——$68任食3小時 六日免費泊車

火炭的龍悅以點心放題深受街坊歡迎，放題套餐星期一至日及公眾假期都適用，最平$68就可以任食3小時，提供近60款點心、炒粉麵，另外再有即灼時蔬及多款湯粉麵於自助區域，而最重要食是沙田商業中心於星期六日有免費泊車優惠，一家大細外出遊車河都適合！

龍悅（FB@龍悅火炭）

龍悅 （火炭店）「點心放題」

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心2樓

訂座電話：2947 7388

時間：星期一至日及公眾假期 11:00至15:30

收費：星期一至五 成人$88/位、小童$68/位（另需加一服務費及$15茶芥）

星期六日及假期 成人$108/位、小童$88/位（另需加一服務費及$15茶芥）



點心放題【8】國金軒——任食米芝蓮指南推薦點心

位於尖沙咀The Mira美麗華酒店3樓的國金軒，自2012年起連續多年獲得《香港澳門米芝蓮指南》推薦。餐廳去年推出「任食點心午餐」後廣受好評，於是今年再度回歸，在星期一至五供應，每位收費398元。

食客可於3小時內享用招牌蟹籽豚肉燒賣、晶瑩鮮蝦餃、黑松露野菌餃及薑蔥牛柏葉等多款精緻點心，同時提供6款中式甜品選擇，如紅桑子凍糕、鬆化合桃酥、香芒楊枝甘露及蛋白杏仁茶湯丸等。

國金軒「任食點心午餐」

地址：尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期The Mira Hong Kong 3樓

電話：2315 5222

時間：星期一至五 11:30至14:30

收費：$398/位



點心放題【9】南海一號——邊看維港景邊歎點心

南海一號位於尖沙咀iSQUARE國際廣場30樓，其近窗位置可飽覽180度維港景致，可邊看海景邊歎點心。餐廳星期一至五，最平$218，提供兩個時段點心放題，分別為上午11時30分至下午1時，第二輪為下午1時至2時30分，顧客可於90分鐘內享用28款精緻點心，例如黑魚子燒賣、黑松露素粉果、鮑汁鳳爪及瑤柱香妃雞等。

南海一號「午市任點」

地址：香港尖沙咀彌敦道63號iSquare國際廣場30樓

電話：2487 3688

時間：星期一至日 上午11時30分至下午1時；下午1時至2時30分

價錢：星期一至五 $218/位（另需加一服務費及$28茶芥）；星期六日及公眾假期 $238/位（另需加一服務費及$28茶芥）



點心放題【10】東薈城羲和雅苑——$98任食麻蓉包、雞包仔

東薈城名店倉的羲和雅苑推出90分鐘點心放題，每位$138起可任食30多款點心，包括蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃等經典點心，以及麻蓉包、雞包仔等懷舊款式，另提供多款前菜、主食及甜品，例如乾燒伊麵、薑汁小桃膠等，可以$99再加購馳名羲和烤鴨，選擇豐富。

東薈城羲和雅苑

地址：東涌達東路20號東薈城名店倉4樓417號舖

時間：星期一至日 上午11時30分至下午1時；下午1時至2時30分

價錢：星期一至五 $142/位；星期六日及公眾假期 $169/位 （另需加一服務費及茶芥）



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