生日優惠｜7月9大餐飲著數　MrSteak自助餐、一幻拉麵、BBQ免費

室內限聚令終於過去，7月壽星又可以好好與親友吃大餐慶祝一番！《香港01》飲食頻道記者為7月生日的港人搜羅了9個餐飲優惠，有免費酒店自助餐、任食燒烤、放題優惠等。 （下列優惠以發稿日為準，最終價格視乎個別零售商而定）

【1】Mr.Steak Buffet à la minute：壽星免費，同行7折

優惠：這間西式扒房主打和牛主題自助餐，任食生蠔、龍蝦、即燒和牛等食品。只需於生日月內6人同行惠顧自助晚餐，早1天前訂座，壽星便可免費用餐，同行親友亦可享7折優惠！👇👇👇按圖看全新buffet推介食物及價錢👇👇👇

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推廣期：即日至2020年7月1日

Mr.Steak Buffet à la minute 地址：銅鑼灣告士打道280 號世貿中心6 樓 電話：2881 5757

【2】一幻拉麵：正日免費，全月半價

優惠：日本過江龍「一幻」主打蝦湯拉麵，7月中環店推出限定生日優惠，壽星於生日正日可以免費食拉麵（需要付加一服務費約$9）；而於生日月內任何一天惠顧拉麵，都可享半價優惠。👇👇👇按圖看「一幻拉麵」款式推介👇👇👇

推廣期：即日至2020年7月31日

一幻拉麵 地址：中環威靈頓街50號華威大廈地下A號舖 電話：3590 4099

【3】龍鼓灘海邊BBQ：壽星免費食

優惠：燒烤場位置屯門海邊，空曠開揚，主打任食BBQ套餐，以人頭費計算。壽星於生日當天或前7天內惠顧，即可免收入場費，任食近40款場內食品。不限同行入場人數，壽星需出示身份證明文件作實。👇👇👇BBQ放題有咩食？按圖看「龍鼓灘海邊BBQ」各時段收費及食物相片👇👇👇

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龍鼓灘海邊BBQ 地址：屯門龍鼓灘村 136地段 詳情／訂座：2613 8129／5601 1002

【4】緣聚鮮鍋：2人同行，1人免費

優惠：餐廳主打自助餐加任食火鍋，任選8款湯底，包括黑蒜、日式豬骨、壽喜燒、海鹽昆布等，最平時段只需100元有找。更抵食有生日優惠，只要2位同行，壽星於生日正日惠顧，即享任何時段免費入座打邊爐，不收服務費，連公眾假期都適用！入座前需出示身份證明文件作實。👇👇👇想知邊個時段最抵食？按圖看「緣聚鮮鍋」火鍋配料、刺身及收費詳情👇👇👇

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緣聚鮮鍋 地址：荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心3樓 電話：2515 2988

【5】城景國際City Café：4人同行，1人免費

優惠：壽星於生日月惠顧自助晚餐，每4位惠顧即享生日客人免費用餐。餐廳於7月新推「蟹饌‧海鮮自助晚餐」，主打即開生蠔、法國膏蟹、梳乎厘焗釀蟹蓋、黑松露蟹肉燉蛋等，還有當造榴槤甜品，每位食客再送「沖繩岩鹽照燒皇后蟹腳」1份。👇👇👇按圖看有幾多國家的生蠔可選及自助餐價錢👇👇👇

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推廣期：即日至2020年7月31日

City Café 地址：油麻地窩打老道23號城景國際1樓 詳情／訂座：2783 3287

【6】Mr.Steak：4人同行，1人免費

優惠：有別於供應自助餐的Mr.Steak Buffet à la minute，這間連鎖扒房推出半自助晚餐的生日優惠，壽星於生日月惠顧，4人同行即可享1人免費（以較低價錢套餐為免費餐）。👇👇👇按圖看半自助餐食物推介及參考價目👇👇👇

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推廣期：即日至2020年7月31日

Mr.Steak 適用分店：太古康怡廣場店、九龍灣德福廣場店、葵芳新都會廣場店、青衣城店、將軍澳東港城店

【7】8度海逸酒店8度餐廳：4人同行，壽星半價

優惠：8度餐廳供應自助餐，主打即開生蠔及芒果拿破侖甜品，兼有片皮鴨、鹽燒大蝦、榴槤慕絲餅等。於生日月惠顧自助晚餐，每4位同行壽星即享半價，或免費生日蛋糕或紅、白酒1瓶。👇👇👇指定日子有龍蝦供應！按圖看「8度餐廳」自助餐時間及收費👇👇👇

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推廣期：即日至2020年7月31日

8度餐廳 地址：土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下 電話：2126 1960

【8】香港愉景灣酒店Café bord de Mer & Lounge：75折優惠

優惠：餐廳逢星期四至日供應自助晚餐，其他日子則供應西式套餐，有3款主菜可選，配湯、黑松露麵包粒、芝士蛋糕及飲品。設戶外餐桌，適合喜愛被自然景觀環抱的食客。壽星於生日月惠顧任何時段自助餐或套餐，都可享75折優惠。需於3日前訂座，並說明使用優惠，用餐時需出示身份證明文件作實。👇👇👇按圖看「Café bord de Mer & Lounge」自助餐及晚餐收費👇👇👇

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推廣期：即日至2020年7月31日（7月1日不適用）

Café bord de Mer & Lounge 地址：愉景灣海澄湖畔路88號香港愉景灣酒店地下 電話：2295 8299

【9】香港半島酒店大堂茶座The Lobby：2人同行送蛋糕

優惠：著名的香港五星級酒店半島酒店以往曾推出生日免費吃晚餐，不過這個優惠一早已過時，新的生日優惠是送免費糕，壽星於生日當日惠顧大堂茶座四道菜套餐，每2至4位惠顧即送250克蛋糕。需於3日前預訂，用餐時需出示出生日期證明。

推廣期：即日至2020年7月31日（7月1日不適用）

大堂茶座The Lobby 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂 電話：2696 6772／2696 6693

💡同場加映：消毒洗手液推介💡

飲飲食食前，要做足衞生清潔，如果不能去洗手，用搓手液也是好方法。者整理消委會認證過的11款有效殺菌的洗手液，亦有酒精搓手液及濕紙巾，但原來只有一款搓手液和濕紙巾真正有效殺菌！😰😰😰按圖睇睇哪11款洗手液真正有殺菌功效👇👇👇

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