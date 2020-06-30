自助餐優惠2020｜4間酒店Buffet $350內任食生蠔　天際萬豪歎龍蝦

食自助餐最正當然是可以任食生蠔！《香港01》飲食頻道記者精選了4間酒店自助餐7月超抵優惠，全部$350內就可以任食生蠔及海鮮，包括城景國際、天際萬豪、九龍酒店和香港諾富特世紀酒店，有間$198就食到！

（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，最終安排視乎個別零售商而定）