灣仔10大美食推介　必食貓之眼蛋包飯／新景園咖哩豬扒／爆汁漢堡

書展2020推遲，可能延至9月舉行，但尋找美食無分日子，灣仔這個商業區一向有非常多美食，一於等以前在灣仔返工的記者推介10大必食人氣餐廳，包括貓之眼Cats' Eye、1963 木十豆寸、Burger Home、新景園咖喱小廚、Bakehouse、泰麵、Apt. Coffee、Omotesando Koffee、Kelly's Cape Bop及BASAO tea。

【1】貓之眼 Cats' Eye —— 必試手打和牛漢堡蛋包飯

小店店面不大，只有約10個座位，因此門外經常大排長龍。餐廳是日式蛋包飯專門店，供應10多款蛋包飯，招牌有三色蛋包飯，《香港01》飲食記者推介咖哩豬肉加濃茄牛肉蛋包飯，如果不喜歡番茄的朋友，可以選擇忌廉雞肉。

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貓之眼 Cats' Eye 地址：灣仔汕頭街24號地舖 營業時間：星期一至日11:30 - 15:00，18:00 - 21:30

【2】1963木十豆寸 —— 台式古宅風

餐廳位於一座唐樓的2樓，裝修和佈置都非常有年代感，店內多件裝飾品和擺設都是老闆在台灣收集的古物，營造一種台灣老宅的感覺。餐廳提供多款套餐及小菜，包括紅燒牛肉麵、三杯雞、滷味拼盤，每款套餐都會附送一小碗滷肉飯和三款小菜，而滷肉飯套餐則會有滷味拼盤。

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1963木十豆寸 地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓 營業時間：星期一至日12:00 – 22:00

【3】Burger Home —— 必試燒牛舌漢堡

位於灣仔的「Burger Home」主打手打牛肉漢堡，招牌是「芝心牛肉漢堡」，許多網民都表示牛肉十分香嫩，咬下去充滿肉汁，搭配番茄、蔬菜等配料能中和整體油膩感。

店內另一款漢堡「燒牛舌漢堡」亦是人氣款式之一，記者曾經食過，認為質素非常不錯。牛舌肉質爽口香嫩，整體味道頗為驚喜。

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Burger Home 地址：灣仔軒尼詩道233號地下B舖 營業時間：星期一至六11:00 – 21:30，公眾假期11:30 – 21:30（星期日休息）

【4】Apt. Coffee —— 自選多士配料

位於灣仔的文青咖啡店，設有室內及戶外座位。咖啡店主打客人根據自己喜歡的口味，選擇各款麵包、醬料及各款配料，連咖啡、沙律都可以度身訂造，非常適合「嘴刁」人士。不少網民都推介炒蛋、雞胸肉、番茄配芝士作為麵包的配料，表示雞胸肉肉質非常滑，而炒蛋就夠嫩滑，充滿蛋香，配麵包一流。

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Apt. Coffee 地址：灣仔月街2-12號地下A&B號舖 營業時間：星期一至日 08:00 - 18:30

【5】Omotesando Koffee —— 日本過江龍特厚玉子三文治

這間來自日本的餐廳曾獲國際雜誌Timeout評為東京最佳咖啡店，當中的日式玉子三文治非常受歡迎，連藝人徐濠縈都曾公開大讚好吃！有別於一般厚燒玉子，餐廳以半蒸半焗方法烹調雞蛋，所以比普通日本玉子更加嫩滑。

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Omotesando Koffee 【分店1】 地址：灣仔皇后大道東200號利東街G24-25號舖 營業時間：星期一至五08:00 - 20:00，星期六至日09:00 - 21:00 【分店2】 地址：灣仔駱克道33號美國萬通大廈地下 營業時間：星期一至五08:00 - 18:00，星期六09:00 - 18:00（星期日休息）

【6】Bakehouse —— 前四季酒店餅廚開設

由前四季酒店糕餅主廚開設的Bakehouse，麵包以天然酵母長時間發酵製成，每天新鮮出爐，而且價錢合理，因此門外經常大排長龍。最受歡迎的是牛角包，不少人都認為外脆內軟，牛油味突出，口感亦非常酥軟。

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Bakehouse 地址：灣仔大王東街14號地舖 營業時間：星期一至日08:00 - 18:00

【7】Kelly's Cape Bop —— 無味精無添加紫菜包飯

小店主打外賣，由一位韓國媽媽主理，當年為了不喜歡吃蔬菜的女兒，學習烹飪，後來以女兒的名字開店，更連續5年獲得米芝蓮推介。小店主要賣紫菜包飯、雞蛋卷、炒年糕、炸雞等經典韓式料理，紫菜包飯非常大份足料，如果比較細食的女生可能要和朋友分享。

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Kelly's Cape Bop 地址：灣仔莊士敦道57號地舖 營業時間：星期一至五11:00 - 20:00，星期六11：00 - 19:00（星期日休息）

【8】泰麵 —— 必食招牌船麵

香港近年有不少主打船麵的餐廳，位於灣仔一級歷史建築藍屋附近的泰麵是其中一間人氣小店，連續獲米芝蓮推介，門外經常大排長龍。餐廳裝修走復古懷舊泰國風，擺設了舊式傢具、泰式鐵標牌。最受歡迎的菜式是泰式和牛船麵，不少網民大讚湯底濃郁、牛肉肉質嫩滑。

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泰麵 地址：灣仔石水渠街68號地下 營業時間：星期一至日12:00 - 14:30，18:30 - 23:00

【9】BASAO tea —— 簡約清新茶館

位於月街的這間小店，店面以白色和暖木色為主，風格簡約清新。店內除了售賣台灣、日本、印度大吉嶺等茶葉外，亦有樽裝冷泡茶、特調茶飲品和自家製甜品，較高人氣的甜品包括龍井雪糕、烏龍茶卷蛋。

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BASAO tea 地址：灣仔月街17號地舖 營業時間：星期一至四10:00 - 19:00，星期五12:00 - 22:00 星期六至日10:00 - 19:00

【10】新景園咖喱小廚 —— 招牌咖哩豬扒飯

茶餐廳的招牌是咖哩豬扒飯，雖然咖哩汁比較稀，顏色亦比較淺，但不少網民都表示味道驚喜。豬扒份量非常多，外皮炸得鬆脆，肉質嫩滑，而且帶有肉汁，網民表示整體不會十分油膩。

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新景園咖喱小廚 地址：灣仔春園街20號地舖 營業時間：星期一至六11:00 - 15:00，18:15 - 21:00（星期日休息）

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💡同場加映：荃灣一日遊4大打卡美食推介💡

位於荃灣的南豐紗廠近年成為了文青新打卡勝地，其實除了南豐紗廠，荃灣還有另一個隱世影靚相地點：光板田村。《香港01》旅遊頻道記者順便推介南豐紗廠的兩間高質美食，打卡前後可以醫下肚。

【第一站】南豐紗廠 —— 文青新蒲點

南豐紗廠前身是紡織工廠，經過活化後，隨即成為文青勝地，無論外面的壁畫，還是裡面的玻璃走廊和大堂的主樓梯，都是熱門的打卡熱點。除了影靚相，還可以逛逛裡面的特色小店，例如手作文創小店Pinkoi、藝術書店Book B、集家品、文具、首飾於一身的清水模水泥創作品牌Shabibi Sheep Workshop，度過慢活的時光。

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