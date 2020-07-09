尖沙咀DONKI推$1零食、銅鑼灣店有優惠　一田MOVENPICK雪糕$18起

今個7月，一田百貨推出「冰極之旅」雪糕祭，Häagen-Dazs、MÖVENPICK等都有特價，更有一田獨家的山下菓子Cremia雪糕。另外，驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）尖沙咀分店推出大量驚安價優惠商品和福袋，最低$1就買到！

一田百貨由7月7日至8月3日推出「冰極之旅」雪糕祭，有大量新品及日本直送雪糕，而大家最愛的Häagen-Dazs和MÖVENPICK都有特價，平均$17.6起就有一盒。點擊圖片睇雪糕優惠及特別新品 👇👇

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至於驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）美麗華店為慶祝1周年，將在7月12日至31日推出大量超抵商品，價錢$1起，DONKI會員更有大量獨家優惠，想知各種優惠，立即點擊圖片睇詳情 👇👇

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最新開幕的DONKI銅鑼灣店亦有大量限定優惠和精選商品，點擊圖片睇優惠詳情及價錢 👇👇

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