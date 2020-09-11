香港租金昂貴，不少商店都捱不住貴租而結業，近日有網民討論愈做愈頹的店鋪，8、90後的童年回憶優之良品、零食物語、許留山等都有份。《香港01》飲食記者整理網民熱數9間愈做愈頹商店，即睇下文就知邊間有份！

優之良品曾經是不少人購買賀年糖果的名店！（網上圖片）

因疫情關係，飲食業、零售業市道低迷，不少食肆、商店因捱不住貴租而結業，但令人疑惑的是，有些人流少的商店仍然屹立不倒。最近有網民討論「唔知點解生存到的店」，或者連你都問過「原來仲未執？」其中一間曾是芒果甜品界的王者！按下圖即睇有邊間商店愈做愈頹 👇👇

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😢😢 同場加映：9個越做越頹商場 90年代潮人蒲點利時沒落 荷里活中心現吉鋪？ 😢😢

除了商店，不少曾經紅極一時的商場人流大減，甚至出現一半都是吉鋪的現象，令人惋惜。其中有兩個商場是90年代潮人必去的商場，但近年已經沒落！按下圖即睇有邊個商場有份👇👇

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