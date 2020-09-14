車仔麵又叫「嗱喳麵」，是價廉物美的平民美食。大家常吃的配料不外乎大腸、豬紅和魷魚，但更特別的配料你又試過未？本文整理5間提供特別配餸的車仔麵店，豬軟骨、炸燒賣都有！ （各店營業時間或會因應疫情有所調整，建議大家出發前先致電餐廳查詢。）

【1】饗車仔麵：必食招牌「醉饗蛋」

綠色的車仔麵你有沒有見過？記者真的見過！主打新式車仔麵的饗車仔麵不但讓客人選擇菜底，更有特別的菠菜麵提供，湯底方面都有很多選擇，喜歡嘗新的客人絕對可以去試試，點擊圖片睇價錢及必食推介 👇👇

【2】任你點車仔麵：$13食到鮑汁炆花膠

看看任你點車仔麵的餐單，不知道還以為自己去食拉麵店，因為配餸就有日式豬軟骨、日式叉燒、日式溏心蛋。不過講到最特別的，就是有鮑汁炆花膠好味溏心鮑魚，點擊睇睇價錢及是否值得你試 👇👇

【3】源記車仔麵：超多炸物做配餸

源記車仔麵每到Lunch Time都大排長龍，全因夠抵食，最抵$27兩餸車仔麵！但更特別的是，源記的配餸有超多炸物選擇，例如你想像不到炸燒賣都可以作配餸，點擊圖片睇睇有什麼好揀 👇👇

【4】火水爐花膠館：主打花膠車仔麵

火水爐花膠館是以花膠作主打，裝修貫徹懷舊戲院風的餐廳，午市以花膠車仔麵、飯餐等作招徠，晚市會搖身一變成火鍋店。可能店鋪位置算偏僻，週末都不用特別等位，算是高質隱世小店，點擊圖片睇睇特色必點推介 👇👇

【5】華記潮州滷水車仔麵：正宗潮州滷水變車仔麵配餸

吃過這間車仔麵的客人都大讚好食，但奈何以前完全無宣傳，很少區外客認識這間小店。華記主打潮州滷水，但入味的滷水車仔麵當中則十分惹味。$30起的車仔麵份量十足，CP值高到爆！點擊圖片睇人氣配餸Top 8 👇👇

【1】饗車仔麵 地址：深水埗基隆街391號號地下 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 電話：29856777

【2】任你點車仔麵 地址：深水埗福華街147號地下 營業時間：星期一至日 09:30-23:00 電話：24883338

【3】源記車仔麵 地址：柴灣柴灣道345號10號舖 營業時間：星期一至日 12:00-00:00 電話：52250758

【4】火水爐花膠館 地址：新界屯門時代廣場北翼地下35-38號鋪 營業時間：12:00-16:30/17:00-22:30 電話：25683006

【5】華記潮州滷水車仔麵 地址：太子界限街27號地下 營業時間：18:00-02:00

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🍜🍜🍜 同場加映：車仔麵又叫嗱喳麵？名字源於木頭車？車仔麵5件事｜那些本土味#1 🍜🍜🍜

不少人喜歡吃車仔麵，不時要吃一碗「頂癮」，但你又知不知道車仔麵的起源嗎？原來它叫「車仔麵」，真的源自一架木頭車，點擊圖片睇睇關於車仔麵的那些事 👇👇

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