自助餐可以一次過任食生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、刺身、甜品等美食，因此一直非常受港人歡迎。踏入10月，各大酒店繼續推出自助餐優惠，《香港01》飲食頻道記者精選了16間酒店Buffet優惠，包括朗廷酒店、帝逸酒店、JW萬豪、逸東酒店、W酒店、康得思酒店、九龍酒店、城景國際、黃金海岸酒店、香港諾富特世紀酒店、港威酒店、灣景國際、千禧新世界香港酒店、帝京酒店、Marco Polo及海景嘉福洲際酒店，當中更有秋天必食鮮蟹主題！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）

【1】朗廷酒店 —— —— 75折任食水蟹粥、花雕蛋白蒸蟹

The Langham推出全新秋日螃蟹慶典自助餐，除了任食生蠔、龍蝦等凍海鮮外，還有黑胡椒炒蟹、澳門水蟹粥、薑蔥粉絲蟹煲、花雕蛋白蒸蟹、烤加拿大松葉蟹腳配黑松露等螃蟹菜式，當然還有生蠔、龍蝦等凍海鮮和多款精緻甜品。

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The Food Gallery 地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂 電話：2132 7898

【2】帝逸酒店 —— 8折任食鱈場蟹、登格斯蟹

酒店推出「尋味蟹饌」自助晚餐，供應法國麵包蟹、登格斯蟹、鱈場蟹等各地時令蟹種，更有超過20道蟹料理，包括花雕酒蟹肉蒸滑蛋、海蟹明火粥、芝士焗釀蟹蓋、蟹膏蟹肉扁意粉、蟹粉小籠包等。當然還可以任食生蠔、刺身、日式爐端燒及天婦羅等美食。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【3】Eaton HK —— 任食生蠔及多款蟹類

餐廳推出全新海鮮主題自助餐，有生蠔、波士頓龍蝦等凍海鮮，亦會輪流供應鐘拿蟹、鱈場蟹、花蟹、麵包蟹及三點蟹。另外亦有其他熱食如新加坡咖喱炒蟹、白酒煮蜆、日式龍蝦卷等。

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普慶餐廳 地址：香港九龍彌敦道 380 號 Eaton HK B1 樓層 電話：2710 1901

【4】W酒店 —— 任食龍蝦、鮑魚

酒店推出全新自助晚餐，除了可以任食龍蝦、龍蝦鉗、日本紅蟹腳、熟蝦、藍青口及海螺外，還有燒烤海鮮拼盤，包括龍蝦、帶子、青口及象拔蚌。另外還有北海道帶子、花膠及鮑魚等食材製成的美食，包括帶子薄片配柚子啫喱、香煎帶子配蘑菇薯蓉伴香檳汁、蠔皇炆花膠鮑魚、花膠瑤柱燉雞湯等美食。

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KITCHEN 地址：尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店6樓 電話：3717 2299

【5】九龍酒店 —— 75折任食生蠔、蟹腳

酒店推出75折優惠，可盡情歎生蠔、雪花蟹腳等凍海鮮，還有醉滷鮑魚、刺身等美食。熱食包括焗味噌鮑魚、蒸鮮鮑魚鮮菇魚肚綿花雞、焦糖泡沫伴鵝肝慕士燉蛋及現場限時即製的焗桑拿蝦等。甜品方面，有以咖啡和朱古力為主題的甜品、Mövenpick雪糕等。

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倚窗閣 地址：尖沙咀彌敦道19 – 21號 電話：2929 2888

【6】JW Marriott —— 低至75折任食皇帝蟹腳、鱈蟹蟹腳

JW咖啡室推出鮮蟹主題自助晚餐，任食冰鎮日本皇帝蟹腳、韓國鱈蟹蟹腳、英國麵包蟹、加拿大紅蟹或澳洲加菲蟹，亦有多款蟹料理，包括花雕雞油蒸蟹伴馬拉河粉、蟹肉蟹粉燴蛋白、蟹粉伴蟹腳粥等，還有手握壽司、精緻自家製甜品等美食。

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JW咖啡室 地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店5樓 電話： 2810 8366

【7】城景國際 —— 免加一任食生蠔、法國膏蟹

酒店推出全新自助餐主題，以蟹為主角，任食法國膏蟹及加拿大鱈場蟹腳冷盤、還有梳乎厘焗釀蟹蓋、堂煮築地蟹皇水蟹粥、黃咖喱煮皇后蟹、橋底炒蟹等。當然少不了美國及紐西蘭兩款生蠔、青口、凍蝦等凍海鮮，還有多款榴槤甜品。

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City Café 地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓 電話：2783 3287

【8】香港諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔、鴨肝

酒店推出超抵自助午餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有和牛鴨肝漢堡、香煎鴨肝、法式海龍皇湯、白酒藍青口、香草牛油焗田螺、法式蘋果批、法式焦糖燉蛋及紅酒燴香梨等多種法式美食。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【9】康得思酒店 —— 第二位半價

Cordis自助餐餐廳The Place推出泰國夜市週末宵夜自助餐，可以任食青木瓜沙律、泰國柚子粉絲沙律、即煮冬蔭功湯麵、紅咖哩雞、鯛魚刺身、芒果糯米飯、斑蘭奶凍等美食。

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The Place 地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層 電話：3552 3028

【10】Marco Polo —— 7折歎鮑魚、鴨肝

酒店推出以鮑魚及鴨肝為主題的自助晚餐，任食鴨肝凍肶、香煎鴨胸配鴨肝汁、鮑螺片北茹扒菜膽、鮑魚焗海鮮配巴馬臣芝士等美食，當然還有生蠔、龍蝦、蟹腳等凍海鮮。

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馬哥孛羅咖啡廳 地址︰尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店1樓 電話：2113 3912

【11】海景嘉福洲際酒店 —— 4人同行72折

酒店自助晚餐以「貝類水產鮮味配」為主題，供應11款貝類水產如法國Fine de Claire生蠔、本地鮮活草蝦、蟶子、花甲、 加拿大松葉蟹、英國麵包蟹及日本扇貝等，另外亦有即煮生滾海鮮粥、多款日式刺身、焗釀北海道蟹蓋、酥炸日本廣島生蠔等美食。

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海景咖啡廊 地址：尖沙咀麼地道70號海景嘉福酒店M層 電話：2731 2860

【12】灣景國際 —— 和牛、生蠔主題自助晚餐

酒店重開自助晚餐，可以任食美國生蠔、新西蘭生蠔、加拿大雪花蟹腳、三文魚、鯛魚、北海道帶子等冰鎮海鮮刺身，亦有吉列和牛牛肝菌可樂餅、芝士龍蝦汁焗蠔、黃金砵仔焗蠔等美食。另外亦有焗棉花糖麵包布甸、白朱古力柚子慕絲蛋糕等甜品，每晚8時起供應。

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灣景廳 地址：灣仔港灣道4號灣景國際1樓 電話：3909 9088 / 5721 2553 (WhatsApp)

【13】港威酒店 —— 8折任食生蠔、即切原條魚生

酒店自助餐提供多款海鮮美食，包括即開法國生蠔、麵包蟹、加拿大蟹腳、石蟹、龍蝦、青口、翡翠螺等凍海鮮，每晚7時半更有即切原條魚生，另外亦有一系列熱食，包括西式焗生蠔、威靈頓三文魚、原條三文魚海鮮濃湯、即切片皮鴨等。

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Three on Canton 地址 : 尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店 3 樓 電話 : 2113 7828 / 5217 6428（WhatsApp）

【14】黃金海岸酒店 —— 高達75折優惠

酒店推出「情迷地中海」自助晚餐，除了蟹腳等凍海鮮外，還有法式牛油浸阿拉斯加皇后蟹腳、希臘式檸檬蒜香鱈魚、西班牙海鮮飯、希臘檸檬雞砂鍋、希臘式炭燒大墨魚、地中海式炭燒魷魚、西班牙式炭燒乳豬等美食。另外還可以任食Mövenpick、Häagen-Dazs及Dreyer's雪糕，還有雜莓希臘乳酪布甸、杏仁無花果檸檬橄欖油蛋糕等甜品。

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聆渢咖啡廳 地址: 青山公路一號香港黃金海岸酒店低層地下 電話: 2452 8448

【15】帝京酒店 —— 7折歎生蠔、芝士焗龍蝦

花月庭推出全新主題自助餐，以優惠價可任食生蠔、龍蝦、蟹腳等凍海鮮，還有芝士焗龍蝦、鮑魚花膠炆鴨掌、法式三文魚松露凍批、蝶豆花荔枝啫喱伴蟹肉等美食。甜品方面，有紅桑子雲尼拿慕絲蛋糕、草莓意大利奶凍卷等。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

【16】千禧新世界香港酒店 —— 自助晚餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East 地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓 電話：2313 4222

💡同場加映：選擇生蠔小貼士💡

任食生蠔時，該選哪隻去吃最好最新鮮？懂得以下10個知識，才算真正生蠔達人！👇👇👇按圖看部分貼士👇👇👇