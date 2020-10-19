日清杯麵都可以好High Class！日清食品及人氣咖啡店Beans Cafe（荳子咖啡）聯乘推出限定美食，由合味道東南亞海鮮口味系列杯麵做基礎，加上廚師精心配搭的Topping，粉絲們不要錯過！《香港01》飲食記者實試後為大家整理4個必試理由。

Beans Cafe今期又有新搞作，與日清食品合作推出「驚喜東南亞滋味停不了」限定特色美食。（李琬瑩攝）

Beans Cafe向來以高質和精緻的美食作賣點，當中的黃金蟹肉意大利粉和黑松露軟殼蟹意大利粉更幾乎是每位食客都吃過的招牌菜。今次日清食品聯乘Beans Cafe推出4款東南亞限定套餐，繼續走精緻路線，於10月20日至12月13日期間供應。自問日清香辣海鮮杯麵的鹹香味仍未能滿足你？就一定要試試！點擊圖片睇4個Fans必試理由及價錢 👇👇

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