天文台預料風暴「沙德爾」在今個周末增強至颱風級，香港會否再次掛8號波？不論結果如何，買定儲糧包無錯！《香港01》飲食記者整理10月4大最新即食，買些回家自製火鍋、串燒無難度。

【1】MUJI無印良品：日本直送鍋物食材

日式鍋物向來都是港人冬天至愛，在熱湯中加入時令食材、肉類、菇菌類等，便成為美味的火鍋。MUJI九龍灣店的「食材市集Food Market」今個秋冬為大家引入了各種日本直送火鍋湯底、醬料、蔬菜等，而又一城及太古廣場店亦特別新增「健康常備食材」，提供多種方便儲存和易煮的食品，點擊圖片睇清所有新品及價錢 👇👇

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【2】JAN JAN串揚專門店：限定串揚體驗包歎足7款大阪美食

起源於大阪的JAN JAN串揚專門店，為食客提供正宗的大阪炸物串「串揚」，讓客人在香港都歎到仿如置身大阪的滋味。適逢來港5週年，專門店推出限定豪華手工串揚體驗包，可以一次食勻7款大阪地道滋味，點擊圖片睇體驗包有什麼及定價 👇👇

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😋另外兩大即食新品推介

KiKi食品雜貨和香港代表的公仔牌都有新搞作，而且都推出有一定辣度的即食新品給大家試試，點擊圖片睇介紹及價錢 👇👇

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🍲🍲🍲 同場加映：火鍋放題狂食即食麵 咬完見未熟再烚過 熱數打邊爐最怕9種朋友 🍲🍲🍲

無論你入手幾包湯底準備一人火鍋，還是準備與一大班親朋好友烚下烚下，或許有幾種朋友你都怕。打邊爐經歷之中，你遇過幾多種「摟打唔識趣」的人？點擊圖片睇睇網民熱數，或許你身邊都有這種朋友 👇👇

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